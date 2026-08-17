FAQ: Hier wird die erste DFB-Pokalrunde live gezeigt

In der 2. Bundesliga und der 3. Liga rollt der Ball schon - ab Freitag, 21. August, steigen auch die Bundesligisten ins Spielgeschehen ein, wenn die erste Runde im DFB-Pokal beginnt. Dann stehen 32 Begegnungen an, die letzte aber erst am 2. September. DFB.de beantwortet im FAQ die wichtigsten Fragen zum Auftakt des DFB-Pokals 2026/2027.

Welche Teams sind qualifiziert?

Für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2026/2027 sind insgesamt 64 Vereine zugelassen. Zu den automatisch qualifizierten 36 Mannschaften aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga kommen die besten vier Clubs der vergangenen Drittligasaison, sowie die 21 Landespokalsieger. Gewinnt ein Drittligist, der sich schon über die Liga qualifiziert hat, den Landespokal, rückt der Verlierer des Finals nach. Die verbleibenden drei Plätze gehen an Vereine aus den Landesverbänden, die die meisten Mannschaften im Spielbetrieb haben. Mit dem SC St. Tönis, dem SV Hemelingen, dem Lüneburger SK Hansa, dem TSV Schott Mainz, dem VfB Krieschow und dem Bahlinger SC treten in Summe sechs Oberligisten an. Vertreter niedrigerer Spielklassen gibt es keine.

Wer überträgt die Partien der ersten DFB-Pokalrunde?

Wie gewohnt überträgt Sky alle 32 Begegnungen live, zusätzlich laufen gleich sechs Duelle im Free-TV. Das Stuttgarter Gastspiel bei Hansa Rostock zeigt das ZDF, die ARD überträgt sowohl das Aufeinandertreffen vom Halleschen FC und Schalke 04 als auch den Erstrundenauftritt des Rekordmeisters FC Bayern München beim VfL Osnabrück. Drei weitere Partien sind bei RTL zu sehen: HEBC Hamburg gegen Borussia Dortmund, der 1. FC Saarbrücken gegen Hertha BSC und die Würzburger Kickers im Kräftemessen mit dem 1. FC Köln. Gespielt wird am Wochenende des 21. bis 24. August. Aufgrund des Franz-Beckenbauer-Supercups verschiebt sich der Pokalauftakt für Vizemeister Borussia Dortmund und Double-Sieger FC Bayern München um eine gute Woche auf den 1. und 2. September.

Wann sind die weiteren Runden geplant?

Die 2. Runde findet am 27. und 28. Oktober statt, bevor die Achtelfinals für den 1. und 2. Dezember terminiert sind. Im kommenden Kalenderjahr geht es dann Anfang Februar mit den Viertelfinals weiter. Die beiden Halbfinalpartien werden am 20. und 21. April gespielt. Das Finale steigt am 29. Mai 2027 um 20 Uhr im Berliner Olympiastadion.

Was ändert sich zur Vorsaison?

Zum Start der Saison 2026/2027 erscheint der DFB-Pokal nach zehn Jahren wieder in einem neuen Look, den der Deutsche Fußball-Bund gemeinsam mit der Agentur Strichpunkt entwickelt hat. Neben dem Pokal der Männer bekommen auch die Auftritte des DFB-Pokals der Frauen und Junioren neue, eigenständige Bildmarken, die den jeweiligen Pokal als realistische Trophäe zeigen. Das neue Design soll künftig vor allem den digitalen Content unübersehbar machen - in der Kontrastfarbe Violett. Im Stadion erscheint weiterhin das vertraute Pokalgrün, ohne auf das neue Design zu verzichten.