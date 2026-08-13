Neuer Markenauftritt für den DFB-Pokal

Pünktlich zum Start der Saison 2026/2027 erhält der DFB-Pokalwettbewerb einen neuen Look. Ab sofort zeigt er noch deutlicher, was ihn schon immer einzigartig gemacht hat: Gegensätze, Emotionen, Fallhöhe. Ein neuer visueller Auftritt, eine direktere Tonalität und noch mehr Geschichten aus dem Stadion und aus der Kabine sollen den DFB-Pokal verstärkt in die digitale Welt jüngerer Fans bringen.

Denn der DFB-Pokal ist kein Wettbewerb wie jeder andere, er verbindet als einziger nationaler Wettbewerb Profi- und Amateurfußball. Alle wollen nach Berlin und Köln - egal, ob sie aus München oder Meppen kommen. Der Pokal lebt vor allem von Momenten, in denen Außenseiter Geschichte schreiben und Favoriten scheitern. Und es gibt nur K.o.-Spiele - von der ersten Runde bis zum großen Finale.

"Energie vom Platz muss überall spürbar werden"

Holger Merk, Abteilungsleiter Stabsstelle Marke der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Der DFB-Pokal war nie vorhersehbar. Unsere Marke zuletzt schon. Das passt nicht zu einem Wettbewerb, der von Sensationen, Gänsehaut und Fußballgeschichten lebt, die niemand kommen sieht. Deshalb drehen wir auf. Künftig zeigen wir den DFB-Pokal so, wie er wirklich ist: laut, emotional und überraschend. Die Energie vom Platz darf nicht an der Seitenlinie enden. Sie muss überall spürbar werden. Im Stadion, auf Social, im TV und in jedem Moment, in dem Menschen Fußball erleben."

Dafür bekommt der DFB-Pokal jetzt sein erstes Umstyling seit zehn Jahren, das der Deutsche Fußball-Bund gemeinsam mit der Agentur Strichpunkt entwickelt hat. Die Logos strahlen im neuen Look. Alle drei Pokalwettbewerbe - die der Frauen, Männer und Junioren - erhalten neue, eigenständige Bildmarken, die den jeweiligen Pokal als realistische Trophäe zeigen.

Rauer, schneller, wilder

Das neue Design soll künftig vor allem den digitalen Content unübersehbar machen. Statt wie im Stadion in der grünen Farbpalette des DFB zu bleiben, fällt auf Social Media Violett als Kontrastfarbe auf. Laut und expressiv werden hier die Pokalheldinnen und -helden sowie ihre Tore, Assists, Grätschen oder Zweikämpfe in den Mittelpunkt gestellt. Für die, die den Pokal digital im Feed, in Highlights und auf Social erleben, wird es rauer, schneller, wilder.

Im Stadion dagegen steht das Spiel im Fokus. Das ist ein Ort für die Fans. Für die, die seit Jahren im Stadion stehen. Sie können sich auf das vertraute Pokalgrün verlassen, ohne auf den neuen Look zu verzichten. Der neue Auftritt des DFB-Pokals passt sich damit dem jeweiligen Kontext an. Auch die Tonalität wird direkter und emotionaler. Unterstützt von der Cultural-Marketingagentur MANERA, richtet der DFB die Kommunikation künftig noch stärker an den Geschichten und Momenten aus, die den DFB-Pokal prägen.