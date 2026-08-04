DFB-Pokal der Junioren
Zweite Runde: Titelverteidiger Stuttgart trifft auf den SC Freiburg
Die Paarungen der 2. Runde im DFB-Pokal der Junioren stehen fest. Losfee Pascal Pellowski (Co-Trainer U 19-Junioren) hat bei der Auslosung auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main die 16 Duelle gezogen. Die Ziehungsleitung übernahm Holger Bellinghoff (Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses).
Dabei empfängt Pokalsieger VfB Stuttgart den Rekordpokalsieger SC Freiburg zum baden-württembergischen Duell. Auch in Bayern gibt es ein Lokalduell, wenn der FC Ingolstadt 04 auf den FC Bayern München trifft. Der amtierende Deutsche Meister TSG 1899 Hoffenheim muss derweil beim SV Werder Bremen ran. Der Berliner SC, als letzter Klub im Wettbewerb, der nicht in der DFB-Nachwuchsliga spielt, hat zudem Hannover 96 zu Gast.
Die drei verbliebenen Vereine, die kein Leistungszentrum unterhalten (Berliner AK, Berliner SC und SV Babelsberg 03), wurden aus einem separaten Lostopf gezogen und haben automatisch Heimrecht. Die Runde der letzten 32 wird am 29. und 30. August ausgespielt. Das Finale findet am 28. Mai 2027 statt.
Die 2. Runde
SV Babelsberg 03 - 1. FSV Mainz 05
Berliner AK - Karlsruher SC
Berliner SC - Hannover 96
1. FC Heidenheim - TSV München von 1860
MSV Duisburg - FC Energie Cottbus
Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg
1. FC Magdeburg - FC Schalke 04
SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV
VfB Stuttgart - SC Freiburg
Chemnitzer FC - Borussia Mönchengladbach
SC Paderborn 07 - Hertha BSC
1. FC Kaiserslautern - Holstein Kiel
FC Bayern München - FC Ingolstadt 04
FC St. Pauli - 1. FC Köln
Bayer 04 Leverkusen - FC Carl Zeiss Jena
SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim
Kategorien: DFB-Pokal der Junioren
Autor: dfb
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