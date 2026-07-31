Berliner AK nach Derbysieg in Runde zwei

Die U 19 des Berliner AK hat sich als erste Mannschaft für die zweite Runde im DFB-Pokals der Junioren qualifiziert. Das Team von Trainer Hikmet-Murat Salar bezwang in seinem Erstrundenspiel den Lokalrivalen 1. FC Union Berlin 3:2 (2:0).

Enes Gündüz (23.) und Andrii Shakula (33.) brachten den BAK mit zwei Treffern vor der Pause auf Kurs. Nachdem Tom Kannegießer (81.) für die "Eisernen" verkürzt hatte, stellte der eingewechselte Nabi Thieme (85.) den alten Abstand wieder her. Unions "Joker" Francesco Matjani (90.+3) setzte den Schlusspunkt, konnte das frühe Ausscheiden der Köpenicker aber auch nicht mehr abwenden.

Die weiteren 31 Begegnungen der ersten Runde werden am Samstag und Sonntag ausgetragen. Die zweite Runde ist für den 28. bis 30. August terminiert.