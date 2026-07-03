Die Partien der ersten Runde um den DFB-Pokal der Junioren der Saison 2026/2027 stehen fest. "Losfee" Gunther Metz, Co-Trainer der U 18-Nationalmannschaft, hat heute im DFB-Campus in Frankfurt die 32 Paarungen der ersten Runde ausgelost. Ziehungsleiter war Holger Bellinghoff, Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses.

Der aktuelle Pokalsieger VfB Stuttgart ist im Saarland beim JFG Schaumberg-Prims zu Gast, zudem kommt es zum Hauptstadtderby zwischen dem Berliner AK und Union Berlin. Der diesjährige Finalist VfL Wolfsburg reist zum SGV Freiberg, der aktuelle Deutsche Meister TSG Hoffenheim tritt beim JFV Lübeck an.

Das 64 Mannschaften starke Teilnehmerfeld besteht aus den A-Junioren-Verbandspokalsiegern der 21 Landesverbände, dem DFB-Pokalsieger der Junioren, den 24 Mannschaften der Hauptrunde Liga A der U 19 DFB-Nachwuchsliga und den 18 besten Mannschaften der Hauptrunde Liga B der U 19 DFB-Nachwuchsliga. Die Partien finden am Wochenende um den 2. August 2026 statt.

Die 1. Runde

SV Warnemünde - Fortuna Düsseldorf

SGV Freiberg - VfL Wolfsburg

SV Rödinghausen - FC Schalke 04

Freiburger FC - Borussia Mönchengladbach

DJK Don Bosco Bamberg - MSV Duisburg

SV Viktoria Herxheim - FC Ingolstadt

Berliner SC - SpVgg Greuther Fürth

Bonner SC - FC St. Pauli

VfV Borussia Hildesheim - Bayer 04 Leverkusen

JFV Bremen - 1. FC Heidenheim

JFV Lübeck - TSG Hoffenheim

Altona 93 - SC Paderborn 07

SG Unterrath - Hertha BSC

JFG Schaumberg-Prims - VfB Stuttgart

SV Babelsberg 03 - FC Viktoria Köln

TSV Havelse - FC Energie Cottbus

Berliner AK - Union Berlin

Fortuna Köln - SC Freiburg

SV Arminia Magdeburg - FC Carl Zeiss Jena

ZFC Meuselwitz - Chemnitzer FC

TuS Koblenz - SV Werder Bremen

RSV Eintracht 1949 - FC Bayern München

TSG Wieseck - 1860 München

Dynamo Dresden - Hannover 96

FSV Mainz 05 - FC Augsburg

SC Preußen Münster - 1. FC Magdeburg

VfL Bochum - 1. FC Köln

Karlsruher SC - SSV Ulm

1. FC Nürnberg - Hamburger SV

RB Leipzig - 1. FC Kaiserslautern

Borussia Dortmund - Holstein Kiel

Wehen Wiesbaden - SV Sandhausen