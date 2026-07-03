DFB-Pokal der Junioren
Erste Runde: Titelverteidiger VfB zu Gast bei JFG Schaumberg-Prims
Die Partien der ersten Runde um den DFB-Pokal der Junioren der Saison 2026/2027 stehen fest. "Losfee" Gunther Metz, Co-Trainer der U 18-Nationalmannschaft, hat heute im DFB-Campus in Frankfurt die 32 Paarungen der ersten Runde ausgelost. Ziehungsleiter war Holger Bellinghoff, Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses.
Der aktuelle Pokalsieger VfB Stuttgart ist im Saarland beim JFG Schaumberg-Prims zu Gast, zudem kommt es zum Hauptstadtderby zwischen dem Berliner AK und Union Berlin. Der diesjährige Finalist VfL Wolfsburg reist zum SGV Freiberg, der aktuelle Deutsche Meister TSG Hoffenheim tritt beim JFV Lübeck an.
Das 64 Mannschaften starke Teilnehmerfeld besteht aus den A-Junioren-Verbandspokalsiegern der 21 Landesverbände, dem DFB-Pokalsieger der Junioren, den 24 Mannschaften der Hauptrunde Liga A der U 19 DFB-Nachwuchsliga und den 18 besten Mannschaften der Hauptrunde Liga B der U 19 DFB-Nachwuchsliga. Die Partien finden am Wochenende um den 2. August 2026 statt.
Die 1. Runde
SV Warnemünde - Fortuna Düsseldorf
SGV Freiberg - VfL Wolfsburg
SV Rödinghausen - FC Schalke 04
Freiburger FC - Borussia Mönchengladbach
DJK Don Bosco Bamberg - MSV Duisburg
SV Viktoria Herxheim - FC Ingolstadt
Berliner SC - SpVgg Greuther Fürth
Bonner SC - FC St. Pauli
VfV Borussia Hildesheim - Bayer 04 Leverkusen
JFV Bremen - 1. FC Heidenheim
JFV Lübeck - TSG Hoffenheim
Altona 93 - SC Paderborn 07
SG Unterrath - Hertha BSC
JFG Schaumberg-Prims - VfB Stuttgart
SV Babelsberg 03 - FC Viktoria Köln
TSV Havelse - FC Energie Cottbus
Berliner AK - Union Berlin
Fortuna Köln - SC Freiburg
SV Arminia Magdeburg - FC Carl Zeiss Jena
ZFC Meuselwitz - Chemnitzer FC
TuS Koblenz - SV Werder Bremen
RSV Eintracht 1949 - FC Bayern München
TSG Wieseck - 1860 München
Dynamo Dresden - Hannover 96
FSV Mainz 05 - FC Augsburg
SC Preußen Münster - 1. FC Magdeburg
VfL Bochum - 1. FC Köln
Karlsruher SC - SSV Ulm
1. FC Nürnberg - Hamburger SV
RB Leipzig - 1. FC Kaiserslautern
Borussia Dortmund - Holstein Kiel
Wehen Wiesbaden - SV Sandhausen
Kategorien: DFB-Pokal der Junioren
Autor: dfb
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