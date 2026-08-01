Mehmeti-Hattrick: Holstein Kiel schaltet BVB aus

Die U 19 von Holstein Kiel steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Junioren. Das Team von Trainerin Melanie Fink setzte sich auswärts bei Borussia Dortmund 4:3 (1:1) durch. Entscheidenden Anteil daran hatte Valton Mehmeti (47./56./68.), dem in der zweiten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick gelang. Zuvor traf Jonathan Trunschke (33.) für die Norddeutschen.



Für den BVB schnürte auch Bjarki Hrafn Gardarsson (40./70./83.) einen Dreierpack. Das frühe Ausscheiden konnte der 16 Jahre alte finnische Nationalstürmer aber nicht verhindern. Daran änderte auch die späte Gelb-Rote Karte für den eingewechselten Kieler Ajdin Ibrahimovic wegen einer Unsportlichkeit (90.+4) nichts mehr.

Rekordpokalsieger SC Freiburg Runde weiter

Rekordpokalsieger SC Freiburg (sechs Titel) wurde seiner Favoritenstellung mit dem 4:0 (1:0) bei Fortuna Köln gerecht. Mladen Mijajlovic (24.) brachte die Breisgauer bereits vor der Pause auf Kurs. Stefanos Abubakari (50.), Cedric Dreher (62.) und "Joker" Darko Malisanovic (79.) machten nach der Pause alles klar.



Der SV Babelsberg 03 behielt gegen den FC Viktoria Köln nach einer unterhaltsamen Partie 5:3 (3:2) die Oberhand. Jehon Hyseni (11.), Felix Lehmann (16.), Kimi-Ian Majunke (41., Eigentor), Ilaj Zuchowski (65.) und der eingewechselte Zerah Gabienoo (90.+1) trugen sich für die Potsdamer in die Torschützenliste ein. Für die Viktoria war Paul Kolec (20./22./51.) dreimal erfolgreich.

Meister TSG Hoffenheim siegt 6:2

Der aktuelle Deutsche A-Junioren-Meister TSG Hoffenheim löste seine Aufgabe beim JFV Lübeck aus der Regionalliga Nord mit einem deutlichen 6:2 (1:1)-Auswärtserfolg. Dabei waren die Gastgeber durch ein Eigentor von Tamay Dügdü (3.) zunächst in Führung gegangen. Dann aber traf der TSG-Angreifer Dügdü (16./55.) auch zweimal auf der "richtigen" Seite. Die weiteren Hoffenheimer Tore gingen auf das Konto von Albin Kurpejovic (59.), David Creta (70.), Nevio Zumpano (75.) und des eingewechselten Josef Haßfeld (90.+1) per Strafstoß. Das zweite Lübecker Tor erzielte der ebenfalls erst später ins Spiel gekommene Max Rönnfeld (73.).



Ein früher Treffer von Julian Eble (4.) reichte dem Nachwuchs des 1. FC Heidenheim 1846, um sich beim JFV Bremen knapp 1:0 (1:0) durchzusetzen. Erst nach der Pause ließen Oluwajimi Adetokunbo-Adelenu (52.) und Marko Nikolass Bajars (66.) Hertha BSC über das 2:0 (0:0) bei der SG Unterrath jubeln.

Finalist Wolfsburg souverän

Vorjahresfinalist VfL Wolfsburg machte mit dem 6:0 (2:0) beim SGV Freiberg Fußball den ersten Schritt in Richtung Endspiel. Dabei steuerten Kapitän Carl-Anton Sticherling (7./55.) und Bruno Katz (48./49.) jeweils einen Doppelpack bei. Außerdem trafen Ibrahim Saidykhan (43.) und Leeron Danioko (58.) für die "Wölfe".



Der FC Energie Cottbus erreichte durch ein 2:0 (1:0) beim TSV Havelse die zweite Runde. Phil Heidrich (17.) stellte schon früh die Weichen auf Sieg. Für die Entscheidung sorgte Aaron Reschke (90.+4) allerdings erst in der Nachspielzeit.



Eine klare Sache war das 8:0 (4:0) des Chemnitzer FC beim ZFC Meuselwitz aus der Verbandsliga Thüringen. Mit gleich vier Treffern beteiligte sich Mika Lehmann (12./28./45./52.) an der Torausbeute der "Himmelblauen". Die weiteren Chemnitzer Tore gingen auf das Konto von Nino Löwelt (37.), Nico Scherm (63.), Vincent Gehmlich (74.) und Oskar Wodetzki (87.).

Wehens Pfeiffer trifft viermal

Beim 5:0 (2:0) des SV Wehen Wiesbaden gegen den SV Sandhausen glänzte Alexander Pfeiffer (2./39./57./66.) gleich als viermaliger Torschütze und legte damit den Grundstein für das Erreichen der zweiten Runde. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Servan Tevfik Gürsel (81.).



Für RB Leipzig war bereits zum Pokalauftakt Endstation. Dem 1. FC Kaiserslautern mussten sich die Sachsen 3:4 (1:4) geschlagen geben. Die frühe Führung der Gäste durch Kerim Beck (2.) konnte Patrik Torset Johnsen (21.) zwar für RB ausgleichen. Schon bis zur Pause zog der FCK jedoch durch Treffer von Dzenan Resic (28./37.) und Nichita Cucuruz (43.) auf 1:4 davon. In der Schlussphase machte es der eingewechselte Niko Tomasevic (85./90.+6) mit einem Doppelschlag noch einmal kurzzeitig spannend. Zum Ausgleich reichte es für die Hausherren aber nicht mehr.

Kaydin lässt Ingolstadt jubeln

Einen Platz in der zweiten Pokalrunde hat sich auch der FC Ingolstadt 04 gesichert. Die von Dennis da Silva Felix betreuten "Schanzer" gewannen 4:0 (1:0) beim SV Viktoria Herxheim. Malik Kaydin (13.) brachte die Ingolstädter gegen das Nachwuchsteam des Verbandsligisten auf Kurs. Nachdem Yusif Kabbia (53., Foulelfmeter) den Vorsprung ausbauen konnte, legte Malik Kaydin (55./77.) noch zwei weitere Treffer nach.

Die verbleibenden 18 Begegnungen der ersten Runde werden am Sonntag ausgetragen. Die zweite Runde ist für den 28. bis 30. August terminiert.