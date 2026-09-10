Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die 16 Spiele der zweiten DFB-Pokalrunde der Saison 2026/2027 zeitgenau angesetzt. Das ZDF überträgt am Dienstag, 27. Oktober (ab 20.45 Uhr), das Duell zwischen den Bundesligisten Borussia Dortmund und SV Werder Bremen live, die ARD am Mittwoch, 28. Oktober (ab 20.45 Uhr), die letzte Partie der zweiten Runde zwischen Rekordpokalsieger und Titelverteidiger FC Bayern München und dem Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Sky zeigt wie gewohnt alle 16 Partien der zweiten DFB-Pokalrunde live.

Eröffnet wird die zweite Runde am Dienstag, 27. Oktober (ab 18 Uhr), mit vier Begegnungen: Zweitligist VfL Bochum empfängt Bundesligist 1. FSV Mainz 05, Drittligist SG Sonnenhof Großaspach fordert Bundesligist FC Augsburg heraus. Erstligist RB Leipzig gastiert bei Drittligist RW Essen, während der Hamburger SV im Bundesligaduell auf Eintracht Frankfurt trifft.

In dieser Spielzeit haben alle 18 Bundesligisten die erste Hauptrunde überstanden - das war letztmals in der Saison 2008/2009 der Fall. Tiefstklassiger Klub in Runde zwei ist diesmal der SSV Jeddeloh II aus der Regionalliga Nord.

Zweite Pokalrunde 2026/2027

Dienstag, 27. Oktober 2026

VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 (18 Uhr)

SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg (18 Uhr)

RW Essen - RB Leipzig (18 Uhr)

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt (18 Uhr)

1. FC Köln - 1. FC Union Berlin (20.45 Uhr)

Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC (20.45 Uhr)

SV Elversberg - SV Darmstadt 98 (20.45 Uhr)

Borussia Dortmund - SV Werder Bremen (20.45 Uhr)

Mittwoch, 28. Oktober 2026

SC Freiburg - VfL Wolfsburg (18 Uhr)

Dynamo Dresden - FC Schalke 04 (18 Uhr)

SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart (18 Uhr)

SSV Jeddeloh II - Hertha BSC (18 Uhr)

Holstein Kiel - TSG Hoffenheim (20.45 Uhr)

Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern (20.45 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg (20.45 Uhr)

FC Bayern München - 1. FC Magdeburg (20.45 Uhr)