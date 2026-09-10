DFB-Pokal
Das sind die zeitgenauen Ansetzungen der zweiten Pokalrunde
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die 16 Spiele der zweiten DFB-Pokalrunde der Saison 2026/2027 zeitgenau angesetzt. Das ZDF überträgt am Dienstag, 27. Oktober (ab 20.45 Uhr), das Duell zwischen den Bundesligisten Borussia Dortmund und SV Werder Bremen live, die ARD am Mittwoch, 28. Oktober (ab 20.45 Uhr), die letzte Partie der zweiten Runde zwischen Rekordpokalsieger und Titelverteidiger FC Bayern München und dem Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Sky zeigt wie gewohnt alle 16 Partien der zweiten DFB-Pokalrunde live.
Eröffnet wird die zweite Runde am Dienstag, 27. Oktober (ab 18 Uhr), mit vier Begegnungen: Zweitligist VfL Bochum empfängt Bundesligist 1. FSV Mainz 05, Drittligist SG Sonnenhof Großaspach fordert Bundesligist FC Augsburg heraus. Erstligist RB Leipzig gastiert bei Drittligist RW Essen, während der Hamburger SV im Bundesligaduell auf Eintracht Frankfurt trifft.
In dieser Spielzeit haben alle 18 Bundesligisten die erste Hauptrunde überstanden - das war letztmals in der Saison 2008/2009 der Fall. Tiefstklassiger Klub in Runde zwei ist diesmal der SSV Jeddeloh II aus der Regionalliga Nord.
Zweite Pokalrunde 2026/2027
Dienstag, 27. Oktober 2026
VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 (18 Uhr)
SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg (18 Uhr)
RW Essen - RB Leipzig (18 Uhr)
Hamburger SV - Eintracht Frankfurt (18 Uhr)
1. FC Köln - 1. FC Union Berlin (20.45 Uhr)
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC (20.45 Uhr)
SV Elversberg - SV Darmstadt 98 (20.45 Uhr)
Borussia Dortmund - SV Werder Bremen (20.45 Uhr)
Mittwoch, 28. Oktober 2026
SC Freiburg - VfL Wolfsburg (18 Uhr)
Dynamo Dresden - FC Schalke 04 (18 Uhr)
SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart (18 Uhr)
SSV Jeddeloh II - Hertha BSC (18 Uhr)
Holstein Kiel - TSG Hoffenheim (20.45 Uhr)
Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern (20.45 Uhr)
Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg (20.45 Uhr)
FC Bayern München - 1. FC Magdeburg (20.45 Uhr)
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
Vier Bundesligaduelle in der zweiten DFB-Pokalrunde
In der zweiten DFB-Pokalrunde warten vier reine Bundesligaduelle sowie eine ganze Reihe weitere interessante Paarungen. Bei Borussia Dortmund gegen Werder Bremen und Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt treffen frühere Pokalsieger aufeinander.
Weltmeister Schweinsteiger lost zweite DFB-Pokalrunde aus
Die erste Runde im DFB-Pokal ist vollständig absolviert, nun wirft die zweite Runde ihre Schatten voraus. Die Auslosung findet heute (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. "Losfee" ist Bastian Schweinsteiger.
Nach frühem Rückstand: FC Bayern dreht Auftaktpartie in Osnabrück
17 Erstligisten hatten schon den Sprung in die zweite Runde im DFB-Pokal geschafft - Titelverteidiger FC Bayern München ist Nummer 18. Der Rekordpokalsieger gewann zum Abschluss der Auftaktrunde mit 4:1 beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück.