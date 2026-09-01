Weltmeister Schweinsteiger lost zweite DFB-Pokalrunde aus

Die erste Runde im DFB-Pokal ist noch nicht vollständig absolviert, schon wirft die zweite Runde, die am 27. und 28. Oktober steigt, ihre Schatten voraus. Die Auslosung aus dem Fußballmuseum in Dortmund findet am Samstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) im Rahmen der Sportschau statt. Die Ziehung ist im Ersten sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream auf sportschau.de zu sehen.

Gezogen werden die Paarungen von Weltmeister Bastian Schweinsteiger, die Ziehungsleistung übernimmt Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung. Moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes.