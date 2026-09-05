Vier Bundesligaduelle in der zweiten DFB-Pokalrunde

In der zweiten DFB-Pokalrunde warten vier reine Bundesligaduelle sowie eine ganze Reihe weitere interessante Paarungen. Dies ergab die Auslosung, die von Weltmeister Bastian Schweinsteiger als "Losfee" und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth als Ziehungsleiter im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund im Rahmen der ARD-Sportschau vorgenommen wurde. Bei Borussia Dortmund gegen SV Werder Bremen und Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt treffen jeweils zwei frühere mehrfache Pokalsieger aufeinander. Außerdem empfängt der 1. FC Köln den 1. FC Union Berlin sowie der SC Paderborn den Vorjahresfinisten VfB Stuttgart.

Titelverteidiger FC Bayern München darf sich über ein Heimspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg freuen. Auch Borussia Mönchengladbach (gegen den Karlsruher SC), Bayer Leverkusen (gegen den 1. FC Nürnberg), der SC Freiburg (gegen den VfL Wolfsburg) und die SV Elversberg (gegen den SV Darmstadt 98) empfangen klassentiefere Klubs.

Drittligisten haben Erstligisten zu Gast

Der letzte Regionalligist SSV Jeddeloh II hat mit Hertha BSC wie schon in der ersten Runde einen Zweitligisten zu Gast. Die beiden verbliebenen Drittligisten im Lostopf bekommen es mit Bundesligisten zu tun: Rot-Weiss Essen empfängt Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig, die SG Sonnenhof Großaspach hat ein Heimspiel gegen den FC Augsburg.

Die zweite Runde wird am 27. und 28. Oktober ausgetragen. Das Achtelfinale ist für den 1. und 2. Dezember 2026 geplant. Die Runde der letzten Acht ist für den 2./3. Februar sowie 9./10. Februar 2027 terminiert. Das Halbfinale ist für den 20. und 21. April 2027 angesetzt, das Finale in Berlin findet am 29. Mai 2027 ab 20 Uhr statt.

Die Paarungen der zweiten Runde

Bundesliga - Bundesliga

1. FC Köln - 1. FC Union Berlin

Borussia Dortmund - SV Werder Bremen

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt

SC Paderborn - VfB Stuttgart

Bundesliga - 2. Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC

Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg

SC Freiburg - VfL Wolfsburg

SV Elversberg - SV Darmstadt 98

FC Bayern München - 1. FC Magdeburg

2. Bundesliga - Bundesliga

Dynamo Dresden - FC Schalke 04

VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05

Holstein Kiel - TSG Hoffenheim

2. Bundesliga - 2. Bundesliga

Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern

3. Liga - Bundesliga

SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg

Rot-Weiss Essen - RB Leipzig

Regionalliga - 2. Bundesliga

SSV Jeddeloh II - Hertha BSC