Hauptrunden-Auslosung: Bayern gegen Gladbach, Wolfsburg gastiert bei Sand

In der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen trifft Titelverteidiger Bayern München auf Zweitligist Borussia Mönchengladbach, Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg gastiert beim zweimaligen Finalisten SC Sand. Das hat die heutige Auslosung am DFB-Campus in Frankfurt am Main ergeben. Ex-Nationalspielerin Kerstin Garefrekes fungierte als Losfee, die Ziehungsleitung übernahm Heike Ullrich, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball.

Außerdem steht in der Runde der letzten 32 ein Ruhrpott-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und der SGS Essen an. Im Osten duelliert sich der 1. FC magdeburg mit dem 1. FC Union Berlin, im Norden spielen der SV Meppen und der Hamburger SV ein Achtelfinal-Ticket aus.

Für die Auslosung wurden die 32 verbliebenen Mannschaften auf zwei Lostöpfe verteilt. In Topf 1 befanden sich die 16 Gewinner der Playoffs, die am vergangenen Wichenende ausgetragen wurden. Topf 2 umfasste die 14 Bundesligisten der Vorsaison sowie die beiden bestplatzierten Zweitligisten. Die Spiele der ersten hauptrunde werden zwischen dem 26. und 28. September ausgetragen. Die zeitgenauen Ansetzungen folgen.

Die erste Hauptrunde im Überblick

VfL Bochum - SV Werder Bremen

Blau-Gelb Marburg - RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

FC Schalke 04 - SGS Essen

1. FC Magdeburg - 1. FC Union Berlin

SV Eutingen - FC Carl Zeiss Jena

FC Ingolstadt - 1. FSV Mainz 05

SG 99 Andernach - SC Freiburg

SC Sand - VfL Wolfsburg

SpVgg Greuther Fürth - TSG Hoffenheim

SV Meppen - Hamburger SV

ATS Buntentor - 1. FC Nürnberg

Turbine Potsdam - VfB Stuttgart

Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt

Hertha BSC - 1. FC Köln

FC Viktoria Berlin - Bayer 04 Leverkusen