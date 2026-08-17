DFB-Pokal der Frauen
Hauptrunden-Auslosung: Bayern gegen Gladbach, Wolfsburg gastiert bei Sand
In der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen trifft Titelverteidiger Bayern München auf Zweitligist Borussia Mönchengladbach, Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg gastiert beim zweimaligen Finalisten SC Sand. Das hat die heutige Auslosung am DFB-Campus in Frankfurt am Main ergeben. Ex-Nationalspielerin Kerstin Garefrekes fungierte als Losfee, die Ziehungsleitung übernahm Heike Ullrich, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball.
Außerdem steht in der Runde der letzten 32 ein Ruhrpott-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und der SGS Essen an. Im Osten duelliert sich der 1. FC magdeburg mit dem 1. FC Union Berlin, im Norden spielen der SV Meppen und der Hamburger SV ein Achtelfinal-Ticket aus.
Für die Auslosung wurden die 32 verbliebenen Mannschaften auf zwei Lostöpfe verteilt. In Topf 1 befanden sich die 16 Gewinner der Playoffs, die am vergangenen Wichenende ausgetragen wurden. Topf 2 umfasste die 14 Bundesligisten der Vorsaison sowie die beiden bestplatzierten Zweitligisten. Die Spiele der ersten hauptrunde werden zwischen dem 26. und 28. September ausgetragen. Die zeitgenauen Ansetzungen folgen.
Die erste Hauptrunde im Überblick
VfL Bochum - SV Werder Bremen
Blau-Gelb Marburg - RB Leipzig
Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München
FC Schalke 04 - SGS Essen
1. FC Magdeburg - 1. FC Union Berlin
SV Eutingen - FC Carl Zeiss Jena
FC Ingolstadt - 1. FSV Mainz 05
SG 99 Andernach - SC Freiburg
SC Sand - VfL Wolfsburg
SpVgg Greuther Fürth - TSG Hoffenheim
SV Meppen - Hamburger SV
ATS Buntentor - 1. FC Nürnberg
Turbine Potsdam - VfB Stuttgart
Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt
Hertha BSC - 1. FC Köln
FC Viktoria Berlin - Bayer 04 Leverkusen
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen
Autor: dfb
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