Leverkusens Merino Gonzalez vor Pokalauftakt: "Das Ziel heißt Köln"

Bei Bayer 04 Leverkusen gehört U 23-Nationalspielerin Estrella Merino Gonzalez schon zu den Leistungsträgerinnen. Am Sonntag (ab 14 Uhr, Livestream im ZDF und bei DFB.TV) gastiert der Bundesligist im DFB-Pokal der Frauen beim FC Viktoria Berlin, Spitzenreiter der 2. Frauen-Bundesliga. Im DFB.de-Interview spricht die 19 Jahre alte Rechtsverteidigerin mit Mitarbeiter Ralf Debat über den Pokalstart.

DFB.de: Wie groß war die Erleichterung nach Ihrem späten 2:1-Siegtreffer beim SC Freiburg, Frau Merino Gonzalez?

Estrella Merino Gonzalez: Es war ein schwieriges Auswärtsspiel. Umso wichtiger war es, dass wir die Partie in der Schlussphase noch auf unsere Seite ziehen konnten. Dass mir dabei der entscheidende Treffer gelungen ist, freut mich sehr.

DFB.de: Es war der dritte Sieg im dritten Auswärtsspiel. Dagegen gingen die beiden Heimspiele gegen den VfL Wolfsburg und den FC Bayern München knapp verloren. Wie bewerten Sie insgesamt den Saisonstart?

Merino Gonzalez: Ich denke, wir können mit der Punktausbeute durchaus zufrieden sein. Drei Auswärtsspiele zu gewinnen, ist nicht selbstverständlich. Dazu waren wir gegen Wolfsburg und Bayern sehr nah dran zu punkten. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

DFB.de: Als Saisonziel wurde die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb ausgegeben. Wie realistisch ist das?

Merino Gonzalez: Ich denke, wir haben auf jeden Fall eine gute Chance, um den dritten Tabellenplatz mitzuspielen. Wichtig wird sein, dass wir keine unnötigen Punkte liegen lassen. Das ist uns in der zurückliegenden Saison noch in einigen Partien passiert.

DFB.de: Was fehlt Bayer 04 noch, um auch Topspiele für sich zu entscheiden?

Merino Gonzalez: In erster Linie die Erfahrung. Wir sind immer noch ein sehr junges Team. Gegen den FC Bayern haben wir beispielsweise versucht, das Spiel in der Schlussphase noch zu gewinnen, und haben durch eine Umschaltaktion das entscheidende Gegentor kassiert. Vielleicht wäre es cleverer gewesen, den einen Punkt mitzunehmen. Aber das ist auch ein großes Learning für uns.

DFB.de: In welchen Bereichen hat sich die Mannschaft im Vergleich zur zurückliegenden Saison bereits verbessert?

Merino Gonzalez: Unser Kader ist durch unsere neuen Spielerinnen aus meiner Sicht noch ausgeglichener besetzt, wir können viel Qualität von der Bank bringen.

DFB.de: Wo sehen Sie noch Luft nach oben?

Merino Gonzalez: Wir können in der Offensive noch klarer und zielstrebiger werden, häufiger den Abschluss suchen und auch mal etwas riskieren.

DFB.de: Bis auf das Auftaktspiel standen Sie in allen Partien in der Anfangsformation. Wie bewerten Sie Ihre persönliche Entwicklung?

Merino Gonzalez: Obwohl ich zuvor Stürmerin war, komme ich als Rechtsverteidigerin immer besser zurecht, habe inzwischen auch schon einige Erfahrungen auf dieser Position gesammelt. Es geht darum, eine noch bessere Balance zu finden und mich noch mehr im Spiel nach vorne zu trauen. Das Tor in Freiburg war schon mal ein guter Anfang.

DFB.de: Profitieren Sie auch vom kurzfristigen Weggang von Carlotta Wamser zu Manchester City?

Merino Gonzalez: Das würde ich nicht sagen. Calle war eher auf der linken Seite oder auf der Sechs eingeplant. Grundsätzlich war ihr Weggang sportlich und menschlich ein riesiger Verlust. Aber sie hat sich diesen Schritt verdient, und ich drücke ihr alle Daumen.

DFB.de: Die nächste Aufgabe wartet im DFB-Pokal. Mit dem FC Viktoria Berlin muss Bayer 04 beim Spitzenreiter der 2. Frauen-Bundesliga antreten. Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Merino Gonzalez: Uns wurde die wohl stärkste Mannschaft zugelost, die im Topf war. Die Viktoria hat viele Spielerinnen im Kader, die auch schon in der Bundesliga aktiv waren. Deshalb werden wir ganz sicher nicht den Fehler machen, den Gegner zu unterschätzen. Wir wissen, dass wir 100 Prozent auf den Platz bringen müssen.

DFB.de: Worauf wird es ankommen, um der Favoritenrolle gerecht zu werden?

Merino Gonzalez: Wir müssen unsere Qualität auf den Platz bringen und über 90 Minuten voll konzentriert bleiben. Dann werden wir dominant auftreten und eine Runde weiterkommen.

DFB.de: Welchen Stellenwert hat für Sie der DFB-Pokal im Vergleich zur Meisterschaft?

Merino Gonzalez: Einen sehr hohen. Es ist ganz klar unser Ziel, erstmals das Pokalendspiel in Köln zu erreichen.

DFB.de: Ist Ihre Motivation als gebürtige Kölnerin besonders hoch?

Merino Gonzalez: Auf jeden Fall. Das Finale im großen Kölner Stadion bestreiten zu dürfen, wäre ein Traum. Wir wissen aber, dass bis dahin noch viele Schritte zu gehen sind. Der Weg beginnt für uns jetzt erst einmal in Berlin.

DFB.de: Was macht für Sie grundsätzlich den Reiz des Wettbewerbs aus?

Merino Gonzalez: Du musst in jedem Spiel voll da sein, sonst bist du raus. Du hast nur diese eine Chance, die nächste Runde zu erreichen. Entsprechend werden wir auftreten.

DFB.de: Sie haben alle Nachwuchsteams des DFB durchlaufen, gehören aktuell zum U 23-Team. Wie bewerten Sie Ihre Chancen, den Sprung in die A-Nationalmannschaft zu schaffen?

Merino Gonzalez: Ich bin noch jung, mache mir da keinen Druck und will mich zunächst in der U 23 weiterhin behaupten. Wir haben da schon ein gutes Niveau erreicht und wollen daran anknüpfen. Natürlich ist es ein persönliches Ziel von mir, eines Tages für die DFB-Frauen aufzulaufen. Dafür werde ich in den nächsten Jahren alles geben.