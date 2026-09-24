Mit der Saison 2026/2027 beginnt für den DFB-Pokal der Frauen eine neue Phase. Der Wettbewerb erhält einen neuen Markenauftritt und einen neuen offiziellen Spielball. Zudem gelten neue Medienrechte, alle Partien der ersten Hauptrunde werden live übertragen und erstmals bereits ab dieser Runde zentral vermarktet. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Neuerungen im FAQ.

Wo sind die Erstrundenspiele live zu sehen?

Alle 16 Partien der ersten Hauptrunde werden live übertragen. Sky zeigt zwei Begegnungen als Einzelspiel, eine Partie ist im ZDF-Livestream zu sehen. Die übrigen Spiele überträgt DFB.TV erstmals sowohl als Konferenz auf dem linearen Sender als auch jeweils als Einzelspiel in der DFB.TV-App. Sky zeigt am Samstag (ab 16 Uhr) auf Sky Sport Mix das Duell zwischen dem VfL Bochum und SV Werder Bremen. Am Sonntag (ab 14 Uhr) ist FC Viktoria Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen im ZDF-Livestream zu sehen. Den Abschluss bildet Borussia Mönchengladbach gegen Titelverteidiger FC Bayern München am Sonntag (ab 15 Uhr) auf Sky Sport Mix. Eine Übersicht aller Partien gibt es hier.

Was ist besonders am DFB.TV-Angebot?

DFB.TV zeigt in der Saison 2026/2027 auf dem linearen Sender erstmals die zeitgleich ausgetragenen Begegnungen der ersten Hauptrunde live in einer Konferenz. Wer sich auf eine Partie konzentrieren möchte, kann diese Spiele parallel in der DFB.TV-App als Einzelspiel verfolgen. DFB.TV ist als linearer Pay-TV-Sender unter anderem über DAZN, Sky/WOW, Vodafone, HD+, Zattoo und Ocilion sowie über die App DFB.TV+ empfangbar.

Wann und wo wird das Achtelfinale ausgelost?

Rachel Rinast, frühere Schweizer Nationalspielerin und Sky Expertin, lost im Anschluss an die Erstrundenpartie am Sonntag (ab 15 Uhr, live auf Sky Sport) zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen aus. Die Ziehungsleitung übernimmt Celia Sasic, zweimalige Europameisterin und DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität. Die Auslosung ist zusätzlich im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.

Was ist bei der Vermarktung neu?

Erstmals werden die erste Hauptrunde und alle folgenden Runden im DFB-Pokal der Frauen zentral durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) vermarktet. Damit wird der Wettbewerb bereits zu einem früheren Zeitpunkt einheitlich präsentiert und vermarktet. In der vergangenen Saison galt die zentrale Vermarktung erst ab dem Viertelfinale. Die DFB-Pokalpartner bitvavo, ERGO, Volkswagen, FLYERALARM, Wiesenhof und Zalando werden im Rahmen der Spiele unter anderem auf Werbebanden, Pressekonferenz- und Interview-Rückwänden sowie auf den digitalen Kanälen des DFB sichtbar sein. tipico und TARGOBANK treten als Co-Partner auf.

Gibt es künftig eine "Player of the Match"?

Ja. Ab der ersten Hauptrunde wird nach jeder Begegnung eine "Player of the Match" ausgezeichnet. Die Auswahl treffen unmittelbar nach Spielende Vertreter*innen aus dem Bereich Sport auf Grundlage der gezeigten Leistung während der Partie. Anschließend koordinieren die Matchdelegierten vor Ort die Übergabe der Awards. Erstmals werden an jedem Standort "Match Delegates", also offizielle Vertreter*innen des DFB, im Stadion den geregelten Ablauf der jeweiligen Partie koordinieren.

Mit welchem Ball wird gespielt?

Im DFB-Pokal der Frauen kommt in der Saison 2026/2027 der neue offizielle Spielball von DERBYSTAR zum Einsatz. Grundlage ist das Topmodell Brillant APS. Neon-Highlights und Embleme in unterschiedlichen Größen stehen für die Vielfalt der Vereine im Pokal - von etablierten Klubs bis zu Außenseitern. Der Ball für den Frauenwettbewerb besitzt die gleichen prägenden Designelemente wie die Variante für den Männerwettbewerb, hat jedoch ein helleres Grau als Grundfarbe.

Was verändert sich beim Markenauftritt?

Der DFB-Pokal erhält zur Saison 2026/2027 einen neuen visuellen Auftritt und eine direktere, emotionalere Tonalität. Auch der DFB-Pokal der Frauen bekommt eine neue Bildmarke. Auf digitalen Kanälen setzt der neue Look auf Violett als auffällige Kontrastfarbe. Pokalheldinnen, Tore, Assists, Zweikämpfe und die besonderen Momente des Wettbewerbs rücken so noch stärker in den Mittelpunkt. Im Stadion bleibt das vertraute Pokalgrün prägend - der neue Markenauftritt passt sich damit dem jeweiligen Umfeld an.

Wo sind die DFB-Pokalspiele zu sehen?

Mit Beginn der Saison 2026/2027 gelten die neu vergebenen Medienrechte bis einschließlich 2029/2030. Sky bleibt Pay-TV-Partner und überträgt künftig mindestens elf Partien pro Saison live. Die SportA hat im Auftrag von ARD und ZDF die Free-TV-Rechte erworben: In jeder der fünf Wettbewerbsrunden wird pro Saison ein Spiel frei empfangbar gezeigt. Damit steigt die Zahl der Free-TV-Übertragungen im DFB-Pokal der Frauen deutlich. Hinzu kommen umfangreiche Highlight- und Cliprechte, unter anderem für ARD, ZDF, Sport1 und den kicker. Zusätzlich dazu werden ausgewählte Spiele auf DFB.TV gezeigt.

Welche Neuerung gibt es bei Spieldaten?

Ab der ersten Hauptrunde werden bei allen Spielen offizielle Spieldaten live erhoben. Sportec Solutions AG erfasst Stamm-, Spielinformations- und Ereignisdaten in Echtzeit und verarbeitet sie über den eigenen Data-Hub. Die teilnehmenden Vereine und Medienpartner erhalten dadurch Zugriff auf offizielle Daten für Spielanalyse und Berichterstattung. Die Ereignisdaten werden über das TV-Signal erhoben, so dass hierfür in den Stadien keine zusätzlichen organisatorischen oder infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden müssen.