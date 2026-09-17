DFB-Pokal der Frauen: DFB.TV zeigt 13 Spiele in zwei Konferenzen

DFB.TV weitet sein Frauenfußball-Angebot weiter aus. Der Verbandskanal zeigt 13 der 16 Spiele der ersten Runde im DFB-Pokal der Frauen live. Im Rahmen von zwei Konferenzen werden am Samstag, 26. September, ab 13.45 Uhr und am Sonntag, 27. September, ab 12.45 Uhr jeweils knapp drei Stunden Frauenfußball nonstop gezeigt. Diese 13 Spiele sind ebenfalls in der DFB.TV+ App als Einzelspiel Live und in voller Länge abrufbar.

Am Samstag, 26. September stehen folgende Partien auf dem Programm:

FC Ingolstadt 04 – 1. FSV Mainz 05 (ab 14.00 Uhr)

SG 99 Andernach – SC Freiburg (ab 14.00 Uhr)

Hertha BSC – 1. FC Köln (ab 14.00 Uhr)

SV Eutingen – FC Carl Zeiss Jena (ab 15.00 Uhr)

SV Meppen – Hamburger SV (ab 15.00 Uhr)

1.FFC Turbine Potsdam – VfB Stuttgart (ab 15.00 Uhr)

Am Sonntag, 27. September, zeigt DFB.TV die folgenden Begegnungen:

SF BG Marburg – RB Leipzig (ab 13.00 Uhr)

FC Schalke 04 – SGS Essen (ab 13.00 Uhr)

SpVgg Greuther Fürth – TSG 1899 Hoffenheim (ab 13.00 Uhr)

ATS Buntentor – 1. FC Nürnberg (ab 13.00 Uhr)

1.FC Magdeburg – 1. FC Union Berlin (ab 14.00 Uhr)

SC Sand – VfL Wolfsburg (ab 14.00 Uhr)

Karlsruher SC – Eintracht Frankfurt (ab 14.00 Uhr)

Alle Spiele in der Highlightshow

Zusätzlich überträgt Sky die Spiele zwischen dem VfL Bochum und dem SV Werder Bremen (Samstag, ab 16.00 Uhr) sowie Borussia Mönchgladbach und dem FC Bayern München (Sonntag, ab 15 Uhr) live, die Partie zwischen dem FC Viktoria Berlin und Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, ab 14.00 Uhr) wird im ZDF-Livestream gezeigt.

Die Auslosung des Achtelfinales findet unmittelbar nach der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München im Ista-Borussia-Park statt. Sie wird zusätzlich im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App übertragen.

DFB.TV strahlt in seiner Highlightshow am Montag, 28. September 2026, um 17.00 Uhr alles Sehenswerte aus den 16 Spielen der ersten Runde im DFB-Pokal der Frauen in einer Zusammenfassung aus.

DFB.TV gibt dem Frauenfußball eine Bühne. Unter anderem überträgt der lineare Sender pro Spieltag eine Partie der 2. Frauen-Bundesliga live. Zudem gehören regelmäßig die Übertragungen von Länderspielen der weiblichen U-Nationalmannschaften zum Programm. Auch die Spiele der Frauen von Borussia Dortmund mit Alex Popp sind auf DFB.TV zu sehen.

DFB.TV ist über die Streaming Plattformen von DAZN, HD+, Sky/WOW, Vodafone, Zattoo und Ocilion empfangbar. Zudem ist das Programm über die App DFB.TV+ abrufbar. Die App ist im Apple App Store

und Google Play Store verfügbar und kann zudem auf Samsung TV und Android TV sowie im Browser genutzt werden. Die DFB.TV+ App kostet 5,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro im Jahresabo.