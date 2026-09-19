Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um Peter Hermann. Der ehemalige Bundesligaspieler des Hamburger SV und von Bayer Leverkusen, der später als Trainer große Erfolge feierte und beim DFB erfolgreich als Co-Trainer in den Junioren-Nationalmannschaften wirkte, ist am Samstag nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren gestorben. Das teilten seine früheren Klubs Bayern München und Bayer Leverkusen mit.

Hermann machte sich in Deutschland besonders als Co-Trainer einen Namen, in mehr als 1000 Spielen in mehr als drei Jahrzehnten stand er für verschiedene Vereine an der Seitenlinie. Neben Leverkusen und München gehörten auch der 1. FC Nürnberg, Schalke 04, der Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund zu seinen Stationen.

Wo Peter Hermann wirkte, wurde er nicht nur wegen seiner außergewöhnlichen Kompetenz, sondern auch wegen seiner charakterlichen Integrität geschätzt. Er hat den Fußball in Deutschland geprägt, ohne im Rampenlicht stehen zu wollen. Es ging dem loyalen Fußballlehrer stets darum, seine Spieler besser zu machen und mit seinen Vereinen erfolgreich zu sein.

Seine größten Erfolge feierte Peter Hermann als Co-Trainer an der Seite von Jupp Heynckes. Gemeinsam saßen sie bei Bayer Leverkusen, Bayern München und Schalke 04 auf der Trainerbank. 2013 gewannen sie mit dem FC Bayern das historische erste Triple aus deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Hermann feierte zwei weitere deutsche Meisterschaften und 2019 das Double mit den Münchnern unter Cheftrainer Niko Kovac.

Im Anschluss wechselte Hermann zum DFB und brachte seine große Erfahrung und Expertise als Assistent an der Seite des früheren Nationalspielers Christian Wörns im Trainerteam der deutschen U 18-Nationalmannschaft ein. "Peter Hermann ist eine Institution im deutschen Fußball, die wir für unsere U-Nationalmannschaften - und damit auch für die Nachwuchsarbeit in ganz Deutschland - gewinnen konnten", sagte der damalige Sportliche Leiter Nationalmannschaften Joti Chatzialexiou zur Verpflichtung Hermanns.

Hermann betreute den Spieler-Jahrgang gemeinsam mit Wörns auch in der U 19 und der U 20-Nationalmannschaft. 2021 lieh ihn der DFB nach einer Trainerentlassung gemeinsam mit Hannes Wolf bis Saisonende an seinen früheren Klub Bayer Leverkusen aus. Im gleichen Jahr kehrte Hermann wieder als Co-Trainer zur U 20-Nationalmannschaft zurück. Im Kompetenzteam von Hannes Wolf machte sich Hermann auch um die Entwicklung und Vermittlung der Inhalte der Trainingsphilosophie Deutschland sehr verdient. 2022 wurde er ein weiteres Mal vom DFB freigestellt, um als Co-Trainer an der Seite von Mike Büskens Schalke 04 zu trainieren. Seine große Karriere beendete Peter Hermann im gleichen Jahr bei Borussia Dortmund aus gesundheitlichen Gründen.