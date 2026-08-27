DFB-Pokal der Frauen
Erste Runde zeitgenau angesetzt: Alle Spiele live - erstmals DFB.TV-Konferenz
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Vereinen und TV-Partnern die erste Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen 2026/2027 zeitgenau angesetzt. Drei Partien werden live als Einzelspiel übertragen. Zudem gibt es ein Novum: Erstmals zeigt DFB.TV auf dem linearen Sender die zeitgleich ausgetragenen Begegnungen live in einer Konferenz und jeweils in der DFB.TV-App auch als Einzelspiel.
Sky überträgt am Samstag, 26. September (ab 16 Uhr, live auf Sky Sport Mix), die Partie zwischen dem VfL Bochum und SV Werder Bremen. Am Sonntag, 27. September (ab 14 Uhr), ist das Duell zwischen FC Viktoria Berlin und Bayer 04 Leverkusen im ZDF-Livestream zu sehen. Zum Abschluss der ersten Hauptrunde zeigt Sky am Sonntag (ab 15 Uhr, live auf Sky Sport Mix) die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Titelverteidiger FC Bayern München. Im Anschluss an die Partie, die im Ista-Borussia-Park ausgetragen wird, wird das Achtelfinale ausgelost. Die Auslosung ist zusätzlich im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.
DFB.TV ist ein linearer Pay-TV-Sender, der über Streamingplattformen wie DAZN, Sky/WOW, Vodafone, HD+, Zattoo oder Ocilion sowie über die App DFB.TV+ empfangen werden kann. In der Saison 2026/2027 zeigt der Sender erstmals die zeitgleich ausgetragenen Partien der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen auf dem linearen Sender live in einer Konferenz und in der DFB.TV-App jeweils auch als Einzelspiel.
Die Spiele der ersten Hauptrunde
Samstag, 26. September
14 Uhr – live auf DFB.TV (als Konferenz und Einzelspiel)
FC Ingolstadt 04 – 1. FSV Mainz 05
SG 99 Andernach – SC Freiburg
Hertha BSC – 1. FC Köln
15 Uhr – live auf DFB.TV (als Konferenz und Einzelspiel)
SV Eutingen – FC Carl Zeiss Jena
SV Meppen – Hamburger SV
1. FFC Turbine Potsdam – VfB Stuttgart
16 Uhr – live auf Sky
VfL Bochum – SV Werder Bremen
Sonntag, 27. September
13 Uhr – live auf DFB.TV (als Konferenz und Einzelspiel)
Sportfreunde Blau-Gelb Marburg – RB Leipzig
FC Schalke 04 – SGS Essen
SpVgg Greuther Fürth – TSG 1899 Hoffenheim
ATS Buntentor – 1. FC Nürnberg
14 Uhr – live auf DFB.TV (als Konferenz und Einzelspiel)
1. FC Magdeburg – 1. FC Union Berlin
SC Sand – VfL Wolfsburg
Karlsruher SC – Eintracht Frankfurt
14 Uhr – live im ZDF-Livestream
FC Viktoria Berlin – Bayer 04 Leverkusen
15 Uhr – live auf Sky mit anschl. Auslosung
Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen
Autor: ag
Hauptrunden-Auslosung: Bayern gegen Gladbach, Wolfsburg gastiert bei Sand
In der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen trifft Titelverteidiger Bayern München auf den Zweitligisten Borussia Mönchengladbach, Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg gastiert beim zweimaligen Finalisten SC Sand. Das ergab die heutige Auslosung.
Garefrekes lost erste Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen aus
Kerstin Garefrekes wird Losfee: Die frühere Nationalspielerin und aktuelle Co-Trainerin der U 23-Frauen lost heute (ab 14 Uhr) die erste Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen aus. Ziehungsleiterin ist DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich.
Alle Zweitligisten weiter - SV Eutingen mit Kantersieg
Im DFB-Pokal der Frauen sind die Zweitligisten SG 99 Andernach, SC Sand, Turbine Potsdam, SV Meppen, FC Viktoria Berlin und FC Ingolstadt in die erste Hauptrunde eingezogen. Für den höchsten Sieg der Playoffs sorgte jedoch Verbandsligist SV Eutingen.