Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Vereinen und TV-Partnern die erste Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen 2026/2027 zeitgenau angesetzt. Drei Partien werden live als Einzelspiel übertragen. Zudem gibt es ein Novum: Erstmals zeigt DFB.TV auf dem linearen Sender die zeitgleich ausgetragenen Begegnungen live in einer Konferenz und jeweils in der DFB.TV-App auch als Einzelspiel.

Sky überträgt am Samstag, 26. September (ab 16 Uhr, live auf Sky Sport Mix), die Partie zwischen dem VfL Bochum und SV Werder Bremen. Am Sonntag, 27. September (ab 14 Uhr), ist das Duell zwischen FC Viktoria Berlin und Bayer 04 Leverkusen im ZDF-Livestream zu sehen. Zum Abschluss der ersten Hauptrunde zeigt Sky am Sonntag (ab 15 Uhr, live auf Sky Sport Mix) die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Titelverteidiger FC Bayern München. Im Anschluss an die Partie, die im Ista-Borussia-Park ausgetragen wird, wird das Achtelfinale ausgelost. Die Auslosung ist zusätzlich im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.

DFB.TV ist ein linearer Pay-TV-Sender, der über Streamingplattformen wie DAZN, Sky/WOW, Vodafone, HD+, Zattoo oder Ocilion sowie über die App DFB.TV+ empfangen werden kann. In der Saison 2026/2027 zeigt der Sender erstmals die zeitgleich ausgetragenen Partien der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen auf dem linearen Sender live in einer Konferenz und in der DFB.TV-App jeweils auch als Einzelspiel.

Die Spiele der ersten Hauptrunde

Samstag, 26. September

14 Uhr – live auf DFB.TV (als Konferenz und Einzelspiel)

FC Ingolstadt 04 – 1. FSV Mainz 05

SG 99 Andernach – SC Freiburg

Hertha BSC – 1. FC Köln

15 Uhr – live auf DFB.TV (als Konferenz und Einzelspiel)

SV Eutingen – FC Carl Zeiss Jena

SV Meppen – Hamburger SV

1. FFC Turbine Potsdam – VfB Stuttgart

16 Uhr – live auf Sky

VfL Bochum – SV Werder Bremen

Sonntag, 27. September

13 Uhr – live auf DFB.TV (als Konferenz und Einzelspiel)

Sportfreunde Blau-Gelb Marburg – RB Leipzig

FC Schalke 04 – SGS Essen

SpVgg Greuther Fürth – TSG 1899 Hoffenheim

ATS Buntentor – 1. FC Nürnberg

14 Uhr – live auf DFB.TV (als Konferenz und Einzelspiel)

1. FC Magdeburg – 1. FC Union Berlin

SC Sand – VfL Wolfsburg

Karlsruher SC – Eintracht Frankfurt

14 Uhr – live im ZDF-Livestream

FC Viktoria Berlin – Bayer 04 Leverkusen

15 Uhr – live auf Sky mit anschl. Auslosung

Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München