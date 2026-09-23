Rachel Rinast, frühere Schweizer Nationalspielerin und Sky-Expertin, lost im Anschluss an die Erstrundenpartie am Sonntag (ab 15 Uhr, live auf Sky Sport) zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen aus. Die Ziehungsleitung übernimmt Celia Sasic, zweimalige Europameisterin und DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität. Die Auslosung ist zusätzlich im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen. Das Achtelfinale wird am kommenden Samstag und Sonntag ausgetragen.

Erstmals zeigt DFB.TV dann 13 der 16 Spiele der ersten Runde im DFB-Pokal der Frauen live. Im Rahmen von zwei Konferenzen werden am Samstag (ab 13.45 Uhr) und am Sonntag (ab 12.45 Uhr) jeweils knapp drei Stunden Frauenfußball nonstop gezeigt. Diese 13 Spiele sind ebenfalls in der DFB.TV+ App als Einzelspiel live und in voller Länge abrufbar.

DFB.TV ist über die Streaming-Plattformen von DAZN, HD+, Sky/WOW, Vodafone, Zattoo und Ocilion empfangbar. Zudem ist das Programm über die App DFB.TV+ abrufbar. Die App ist im Apple App Store und Google Play Store verfügbar und kann zudem auf Samsung TV und Android TV sowie im Browser genutzt werden. Die DFB.TV+ App kostet 5,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro im Jahresabo.