DFB-Pokal der Frauen
Achtelfinale: Bayern gegen Leverkusen, Wolfsburg gegen Hoffenheim
Direkt im Anschluss an die letzte Begegnung der 1. Runde des DFB-Pokals der Frauen zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München loste Rachel Rinast, frühere Schweizer Nationalspielerin und Sky-Expertin, die Achtelfinalkonstellationen aus. Die Ziehungsleitung übernahm Celia Sasic, zweimalige Europameisterin und DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität. Im Lostopf befanden sich neben den 14 Frauen-Bundesligisten die Zweitligisten SGS Essen und Carl Zeiss Jena.
DFB-Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg bekommt es auf dem Weg nach Köln daheim mit der TSG Hoffenheim zu tun. Der Deutsche Meister und Titelverteidiger FC Bayern München trifft ebenfalls zu Hause auf Bayer Leverkusen. Die beiden im Wettbewerb verbliebenen Zweiligisten müssen jeweils auswärts antreten: Essen fährt zum VfB Stuttgart, während Jena beim SC Freiburg gastiert. Die Partien werden zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November 2026 ausgetragen.
Das Achtelfinale
FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen
VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim
FC Bayern München - Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart - SGS Essen
1. FC Köln - RB Leipzig
SC Freiburg - Carl Zeiss Jena
Hamburger SV - Union Berlin
1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen
Autor: dfb
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