DFB-Pokal der Frauen

Achtelfinale: Bayern gegen Leverkusen, Wolfsburg gegen Hoffenheim

27.09.2026
Ausgelost: Die Achtelfinals des DFB-Pokals der Frauen stehen fest

Direkt im Anschluss an die letzte Begegnung der 1. Runde des DFB-Pokals der Frauen zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München loste Rachel Rinast, frühere Schweizer Nationalspielerin und Sky-Expertin, die Achtelfinalkonstellationen aus. Die Ziehungsleitung übernahm Celia Sasic, zweimalige Europameisterin und DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität. Im Lostopf befanden sich neben den 14 Frauen-Bundesligisten die Zweitligisten SGS Essen und Carl Zeiss Jena. 

DFB-Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg bekommt es auf dem Weg nach Köln daheim mit der TSG Hoffenheim zu tun. Der Deutsche Meister und Titelverteidiger FC Bayern München trifft ebenfalls zu Hause auf Bayer Leverkusen. Die beiden im Wettbewerb verbliebenen Zweiligisten müssen jeweils auswärts antreten: Essen fährt zum VfB Stuttgart, während Jena beim SC Freiburg gastiert. Die Partien werden zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November 2026 ausgetragen.

Das Achtelfinale

FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim

FC Bayern München - Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart - SGS Essen

1. FC Köln - RB Leipzig

SC Freiburg - Carl Zeiss Jena

Hamburger SV - Union Berlin

1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt

Kategorien: DFB-Pokal der Frauen

Autor: dfb

Mehr zum Thema

DFB-Pokal der Frauen

FC Bayern dreht das Spiel in Gladbach

Im DFB-Pokal der Frauen haben sich alle Bundesligisten durchgesetzt, der FC Bayern München musste beim 2:1 bei Borussia Mönchengladbach aber lange bangen. Mit SGS Essen und Carl Zeiss Jena stehen auch zwei Zweitligisten im Achtelfinale.

Mehr lesen
DFB-Pokal der Frauen

Leverkusens Merino Gonzalez vor Pokalauftakt: "Das Ziel heißt Köln"

Heute gastiert Bundesligist Bayer 04 Leverkusen im DFB-Pokal der Frauen beim Zweitligaspitzenreiter FC Viktoria Berlin. Außenverteidigerin Estrella Merino Gonzalez spricht über den Start in den Wettbewerb und ihre Ziele.

Mehr lesen
DFB-Pokal der Frauen

Gladbacherin Yvonne Zielinski vor Bayern-Duell: "Glaube kann Berge versetzen"

Im Kader von Borussia Mönchengladbach ist Yvonne Zielinski die mit Abstand erfahrenste Spielerin. Heute trifft der Zweitligist im DFB-Pokal auf Titelverteidiger FC Bayern München. Mit DFB.de spricht die 36 Jahre alte Verteidigerin darüber.

Mehr lesen