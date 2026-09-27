Achtelfinale: Bayern gegen Leverkusen, Wolfsburg gegen Hoffenheim

Direkt im Anschluss an die letzte Begegnung der 1. Runde des DFB-Pokals der Frauen zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München loste Rachel Rinast, frühere Schweizer Nationalspielerin und Sky-Expertin, die Achtelfinalkonstellationen aus. Die Ziehungsleitung übernahm Celia Sasic, zweimalige Europameisterin und DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität. Im Lostopf befanden sich neben den 14 Frauen-Bundesligisten die Zweitligisten SGS Essen und Carl Zeiss Jena.

DFB-Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg bekommt es auf dem Weg nach Köln daheim mit der TSG Hoffenheim zu tun. Der Deutsche Meister und Titelverteidiger FC Bayern München trifft ebenfalls zu Hause auf Bayer Leverkusen. Die beiden im Wettbewerb verbliebenen Zweiligisten müssen jeweils auswärts antreten: Essen fährt zum VfB Stuttgart, während Jena beim SC Freiburg gastiert. Die Partien werden zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November 2026 ausgetragen.

Das Achtelfinale

FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim

FC Bayern München - Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart - SGS Essen

1. FC Köln - RB Leipzig

SC Freiburg - Carl Zeiss Jena

Hamburger SV - Union Berlin

1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt