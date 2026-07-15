DFB-Pokal der Frauen
Pokal-Playoffs: Zwei Partien live auf DFB.TV
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Vereinen die Playoffs im DFB-Pokal der Frauen 2026/2027 zeitgenau angesetzt. Zwei Spiele werden live auf DFB.TV übertragen: das Duell FC Schalke 04 gegen Hannover 96 am Samstag, 15. August (ab 15 Uhr), und die Partie FC St. Pauli gegen SV Meppen am Sonntag, 16. August (ab 15 Uhr).
Die Playoffs im DFB-Pokal der Frauen gehen in ihre zweite Saison. Teilnehmen werden die 21 Landespokalsieger, die Aufsteiger in die 2. Frauen-Bundesliga und die qualifizierten Zweitligisten der vergangenen Saison. Zweitvertretungen sind nicht teilnahmeberechtigt. In der anschließenden ersten Hauptrunde greifen die 14 Klubs der Google Pixel Frauen-Bundesliga der Vorsaison sowie die zwei bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga 2025/2026 in den DFB-Pokal ein.
Die Playoff-Paarungen
Samstag, 15. August
11 Uhr
F.C. Hansa Rostock – VfL Bochum
15 Uhr
FC Jesteburg-Bendestorf – Hertha BSC
FC Schalke 04 – Hannover 96 (live auf DFB.TV)
15.30 Uhr
MSV Duisburg – Borussia Mönchengladbach
Sonntag, 16. August
12 Uhr
Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg
Chemnitzer FC – SF Blau-Gelb Marburg
13 Uhr
VfR Wormatia Worms – SV Eutingen
14 Uhr
ATS Buntentor – SV BW Berolina Mitte
VfR Warbeyen – FC Viktoria Berlin
FSV Babelsberg 74 – 1. FFC Turbine Potsdam
1. FFV Erfurt – FC Ingolstadt
1. FC Saarbrücken – SpVgg Greuther Fürth
SC Fortuna Köln – SG 99 Andernach
15 Uhr
FC St. Pauli – SV Meppen (live auf DFB.TV)
16 Uhr
TSV Alemannia Freiburg-Zähringen – SC Sand
17 Uhr
Karlsruher SC – TuS Issel
DFB.TV ist ein linearer Pay-TV-Sender, der über Streamingplattformen wie DAZN, Sky/WOW, Vodafone, HD+, Zattoo oder Ocilion und über die App DFB.TV+ empfangen werden kann. In der Saison 2026/2027 zeigt der Sender auch ausgewählte Partien der Playoffs im DFB-Pokal der Frauen live.
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen
Autor: dfb
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