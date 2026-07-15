DFB-Pokal der Frauen

Pokal-Playoffs: Zwei Partien live auf DFB.TV

15.07.2026
Foto: Yuliia Perekopaiko/DFB

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Vereinen die Playoffs im DFB-Pokal der Frauen 2026/2027 zeitgenau angesetzt. Zwei Spiele werden live auf DFB.TV übertragen: das Duell FC Schalke 04 gegen Hannover 96 am Samstag, 15. August (ab 15 Uhr), und die Partie FC St. Pauli gegen SV Meppen am Sonntag, 16. August (ab 15 Uhr).

Die Playoffs im DFB-Pokal der Frauen gehen in ihre zweite Saison. Teilnehmen werden die 21 Landespokalsieger, die Aufsteiger in die  2. Frauen-Bundesliga und die qualifizierten Zweitligisten der vergangenen Saison. Zweitvertretungen sind nicht teilnahmeberechtigt. In der anschließenden ersten Hauptrunde greifen die 14 Klubs der Google Pixel Frauen-Bundesliga der Vorsaison sowie die zwei bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga 2025/2026 in den DFB-Pokal ein.

Die Playoff-Paarungen

Samstag, 15. August

11 Uhr

F.C. Hansa Rostock – VfL Bochum

15 Uhr

FC Jesteburg-Bendestorf – Hertha BSC

FC Schalke 04 – Hannover 96 (live auf DFB.TV)

15.30 Uhr

MSV Duisburg – Borussia Mönchengladbach

Sonntag, 16. August

12 Uhr

Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg

Chemnitzer FC – SF Blau-Gelb Marburg

13 Uhr

VfR Wormatia Worms – SV Eutingen

14 Uhr

ATS Buntentor – SV BW Berolina Mitte

VfR Warbeyen – FC Viktoria Berlin

FSV Babelsberg 74 – 1. FFC Turbine Potsdam

1. FFV Erfurt – FC Ingolstadt

1. FC Saarbrücken – SpVgg Greuther Fürth

SC Fortuna Köln – SG 99 Andernach

15 Uhr

FC St. Pauli – SV Meppen (live auf DFB.TV)

16 Uhr

TSV Alemannia Freiburg-Zähringen – SC Sand

17 Uhr

Karlsruher SC – TuS Issel

DFB.TV ist ein linearer Pay-TV-Sender, der über Streamingplattformen wie DAZN, Sky/WOW, Vodafone, HD+, Zattoo oder Ocilion und über die App DFB.TV+ empfangen werden kann. In der Saison 2026/2027 zeigt der Sender auch ausgewählte Partien der Playoffs im DFB-Pokal der Frauen live.

Kategorien: DFB-Pokal der Frauen

Autor: dfb

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