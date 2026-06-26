DFB-Pokal der Frauen
Playoffs ausgelost: Duisburg gegen Gladbach und Babelsberg gegen Potsdam
Der MSV Duisburg empfängt Borussia Mönchengladbach zum Westduell, der FSV Babelsberg fordert Turbine Potsdam und Holstein Kiel den 1. FC Magdeburg: Das ergab die Auslosung der Play-offs des DFB-Pokals der Frauen durch Silke Rottenberg, DFB-Torwartkoordinatorin für die weibliche U 15 bis U 23 sowie viermalige DFB-Pokalsiegerin, am DFB-Campus in Frankfurt am Main.
An den Play-offs nehmen 32 Teams teil: Die 21 Landespokalsieger, die Aufsteiger in die 2. Frauen-Bundesliga und die qualifizierten Zweitligisten der vergangenen Saison
Playoffs vom 15. bis 17. August
Die Playoffs in zwei regionalen Gruppen (Nord und Süd) im DFB-Pokal der Frauen werden vom 15. bis 17. August 2026 ausgetragen. Die erste Hauptrunde ist für den 26. bis 28. September 2026 vorgesehen. Das Achtelfinale ist auf den 31. Oktober bis 2. November datiert, das Viertelfinale für den 10. und 11. März 2027 terminiert.
Nach den Halbfinalspielen am 3. und 4. April 2027 findet das große DFB-Pokalfinale der Frauen im Kölner RheinEnergieSTADION am Pfingstmontag, 17. Mai 2027, statt.
Die Playoff-Partien
Gruppe Nord
FC Jesteburg-Bendestorf - Hertha BSC
ATS Buntentor - SV Blau Weiss Berolina Mitte
Schalke 04 - Hannover 96
Hansa Rostock - VfL Bochum
FC St. Pauli - SV Meppen
VfR Warbeyen - FC Viktoria Berlin
FSV Babelsberg - Turbine Potsdam
Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg
Gruppe Süd
Chemnitzer FC - SF Blau-Gelb Marburg
Wormatia Worms - SV Eutingen
Karlsruher SC - TuS Issel
1. FFV Erfurt - FC Ingolstadt
1. FC Saarbrücken - SpVgg Greuther Fürth
MSV Duisburg - Borussia Mönchengladbach
TSV Alemannia Freiburg-Zähringen - SC Sand
SG 99 Andernach - Fortuna Köln
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen
Autor: dfb
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