Playoffs ausgelost: Duisburg gegen Gladbach und Babelsberg gegen Potsdam

Der MSV Duisburg empfängt Borussia Mönchengladbach zum Westduell, der FSV Babelsberg fordert Turbine Potsdam und Holstein Kiel den 1. FC Magdeburg: Das ergab die Auslosung der Play-offs des DFB-Pokals der Frauen durch Silke Rottenberg, DFB-Torwartkoordinatorin für die weibliche U 15 bis U 23 sowie viermalige DFB-Pokalsiegerin, am DFB-Campus in Frankfurt am Main.

An den Play-offs nehmen 32 Teams teil: Die 21 Landespokalsieger, die Aufsteiger in die 2. Frauen-Bundesliga und die qualifizierten Zweitligisten der vergangenen Saison

Playoffs vom 15. bis 17. August

Die Playoffs in zwei regionalen Gruppen (Nord und Süd) im DFB-Pokal der Frauen werden vom 15. bis 17. August 2026 ausgetragen. Die erste Hauptrunde ist für den 26. bis 28. September 2026 vorgesehen. Das Achtelfinale ist auf den 31. Oktober bis 2. November datiert, das Viertelfinale für den 10. und 11. März 2027 terminiert.

Nach den Halbfinalspielen am 3. und 4. April 2027 findet das große DFB-Pokalfinale der Frauen im Kölner RheinEnergieSTADION am Pfingstmontag, 17. Mai 2027, statt.

Die Playoff-Partien

Gruppe Nord

FC Jesteburg-Bendestorf - Hertha BSC

ATS Buntentor - SV Blau Weiss Berolina Mitte

Schalke 04 - Hannover 96

Hansa Rostock - VfL Bochum

FC St. Pauli - SV Meppen

VfR Warbeyen - FC Viktoria Berlin

FSV Babelsberg - Turbine Potsdam

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg

Gruppe Süd

Chemnitzer FC - SF Blau-Gelb Marburg

Wormatia Worms - SV Eutingen

Karlsruher SC - TuS Issel

1. FFV Erfurt - FC Ingolstadt

1. FC Saarbrücken - SpVgg Greuther Fürth

MSV Duisburg - Borussia Mönchengladbach

TSV Alemannia Freiburg-Zähringen - SC Sand

SG 99 Andernach - Fortuna Köln