Miriam Schwermer leitet Eröffnungsspiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga

DFB-Schiedsrichterin Miriam Schwermer leitet am kommenden Freitag das Eröffnungsspiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga (ab 18.20 Uhr, live im ZDF, bei MagentaSport & DAZN). zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München. Anpfiff ist um 18.20 Uhr im Stadion An der Alten Försterei.

Als Assistentinnen sind Jasmin Matysiak und Jennifer Steingräber im Einsatz. Vierte Offizielle ist Anna-Lena Heidenreich.

Miriam Schwermer ist seit 2014 DFB-Schiedsrichterin und leitete unter anderem das DFB-Pokalfinale der Frauen 2024 zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München.