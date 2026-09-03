FAQ: Hier ist der 3. Spieltag live im TV und Stream zu sehen

Die Google Pixel Frauen-Bundesliga startet dieses Wochenende in den 3. Spieltag. Den Beginn am Freitagabend (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) macht die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen. Am Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) empfängt der VfL Wolfsburg den SV Werder Bremen zu ihrem ersten Heimspiel der Saison. Sowohl Wolfsburg, als auch Bremen gewannen ihre ersten beiden Spiele. Ebenfalls am Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) trifft der 1. FC Nürnberg auf den VfB Stuttgart. Tickets für alle weiteren Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 3. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 3. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 3. Spieltag laufen im Free-TV?

Das Montagsspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Eintracht Frankfurt wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Anstoß ist um 18 Uhr.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 3. Spieltag?

Die Partien des 3. Spieltags werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgen zwei Spiele am Samstag (ab 12 und 14 Uhr), und drei Begegnungen am Sonntag (14,16 und 18.30 Uhr). Am Montag wird der Spieltag mit der letzten Partie (ab 18 Uhr) beendet.

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Zudem gibt es jeden Dienstag um 18.15 Uhr die Highlight-Show auf DFB.TV.

Der 3. Spieltag

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

TSG Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Hamburger SV – RB Leipzig

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FSV Mainz 05 – 1. FC Köln

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

VfL Wolfsburg – SV Werder Bremen

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

FC Bayern München – SC Freiburg

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Nürnberg – VfB Stuttgart

Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt