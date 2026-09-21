Die Bilder des 5. Spieltags: FC Bayern übernimmt Tabellenführung

Nach dem 5. Spieltag hat die Google Pixel Frauen-Bundesliga einen neuen Tabellenführer: Aufgrund eines 5:2 gegen den 1. FC Köln schiebt sich der FC Bayern München vorbei am VfL Wolfsburg (1:2 bei TSG Hoffenheim) auf Platz eins. Im direkten Duell überholt Bayer Leverkusen den SC Freiburg (2:1) und belegt nun den sechten Platz. Der Hamburger SV (5:1 gegen 1. FC Nürnberg) und Union Berlin (3:2 gegen RB Leipzig) feierten jeweils ihre ersten Saisonsiege.

Außerdem bewies Eintracht Frankfurt im Rhein-Main-Duell bei Aufsteiger FSV Mainz 05 echte Comeback-Qualitäten und verwandelte einen Zwei-Tore-Rückstand in ein 3:2. Des Weiteren lieferte die Partie zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart das einzige Remis des Wochenendes (1:1). DFB.de hat die besten Bilder des 5. Spieltags.