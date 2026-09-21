Google Pixel Frauen-Bundesliga
Die Bilder des 5. Spieltags: FC Bayern übernimmt Tabellenführung
Nach dem 5. Spieltag hat die Google Pixel Frauen-Bundesliga einen neuen Tabellenführer: Aufgrund eines 5:2 gegen den 1. FC Köln schiebt sich der FC Bayern München vorbei am VfL Wolfsburg (1:2 bei TSG Hoffenheim) auf Platz eins. Im direkten Duell überholt Bayer Leverkusen den SC Freiburg (2:1) und belegt nun den sechten Platz. Der Hamburger SV (5:1 gegen 1. FC Nürnberg) und Union Berlin (3:2 gegen RB Leipzig) feierten jeweils ihre ersten Saisonsiege.
Außerdem bewies Eintracht Frankfurt im Rhein-Main-Duell bei Aufsteiger FSV Mainz 05 echte Comeback-Qualitäten und verwandelte einen Zwei-Tore-Rückstand in ein 3:2. Des Weiteren lieferte die Partie zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart das einzige Remis des Wochenendes (1:1). DFB.de hat die besten Bilder des 5. Spieltags.
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Autor: dfb
Aufsteiger Stuttgart nimmt Punkt aus Bremen mit
Keine Siegerinnen gab es zum Abschluss des 5. Spieltages in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Der SV Werder Bremen und Aufsteiger VfB Stuttgart trennten sich nach einem intensiven Duell 1:1 (1:0).
FAQ: Hier ist Bremen gegen Stuttgart live zu sehen
Der 5. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga endet heute Abend (ab 18 Uhr) mit dem Gastspiel des Aufsteigers VfB Stuttgart beim SV Werder Bremen. DFB.de hat alle Infos zu den Liveübertragungen.
Späte Wende: Union bejubelt 3:2 gegen Leipzig
Im fünften Anlauf hat es geklappt. Beim 3:2 (1:0) gegen RB Leipzig sicherte sich der 1. FC Union Berlin nicht nur die ersten drei Punkte in dieser Saison, sondern landete am 5. Spieltag auch den ersten Sieg unter Trainerin Marie-Louise Eta.