Google Pixel Frauen-Bundesliga

Die Bilder des 5. Spieltags: FC Bayern übernimmt Tabellenführung

21.09.2026
Per Torspektakel an die Tabellenspitze: Der FC Bayern gewinnt 5:2 gegen den 1. FC Köln Foto: IMAGO

Nach dem 5. Spieltag hat die Google Pixel Frauen-Bundesliga einen neuen Tabellenführer: Aufgrund eines 5:2 gegen den 1. FC Köln schiebt sich der FC Bayern München vorbei am VfL Wolfsburg (1:2 bei TSG Hoffenheim) auf Platz eins. Im direkten Duell überholt Bayer Leverkusen den SC Freiburg (2:1) und belegt nun den sechten Platz. Der Hamburger SV (5:1 gegen 1. FC Nürnberg) und Union Berlin (3:2 gegen RB Leipzig) feierten jeweils ihre ersten Saisonsiege.

Außerdem bewies Eintracht Frankfurt im Rhein-Main-Duell bei Aufsteiger FSV Mainz 05 echte Comeback-Qualitäten und verwandelte einen Zwei-Tore-Rückstand in ein 3:2. Des Weiteren lieferte die Partie zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart das einzige Remis des Wochenendes (1:1). DFB.de hat die besten Bilder des 5. Spieltags.

  • FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt Foto: Imago
  • FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt Foto: Imago
  • FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt Foto: Imago
  • TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg Foto: Imago
  • TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg Foto: Imago
  • TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg Foto: Imago
  • FC Bayern München - 1. FC Köln Foto: IMAGO
  • FC Bayern München - 1. FC Köln Foto: IMAGO
  • FC Bayern München - 1. FC Köln Foto: IMAGO
  • Hamburger SV - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • Hamburger SV - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • Hamburger SV - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen Foto: imago
  • SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen Foto: imago
  • SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen Foto: imago
  • Union Berlin - RB Leipzig Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Union Berlin - RB Leipzig Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Union Berlin - RB Leipzig Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SV Werder Bremen - VfB Stuttgart Foto: IMAGO
  • SV Werder Bremen - VfB Stuttgart Foto: IMAGO
  • SV Werder Bremen - VfB Stuttgart Foto: IMAGO

Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga

Autor: dfb

Mehr zum Thema

Google Pixel Frauen-Bundesliga

Aufsteiger Stuttgart nimmt Punkt aus Bremen mit

Keine Siegerinnen gab es zum Abschluss des 5. Spieltages in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Der SV Werder Bremen und Aufsteiger VfB Stuttgart trennten sich nach einem intensiven Duell 1:1 (1:0).

Mehr lesen
Google Pixel Frauen Bundesliga, Google Pixel, Ball, Spielball, Platzhalter, Nike, TV-News, 2026/2027, tvnews, Schmuckbild, Symbolbild
Google Pixel Frauen-Bundesliga

FAQ: Hier ist Bremen gegen Stuttgart live zu sehen

Der 5. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga endet heute Abend (ab 18 Uhr) mit dem Gastspiel des Aufsteigers VfB Stuttgart beim SV Werder Bremen. DFB.de hat alle Infos zu den Liveübertragungen.

Mehr lesen
Google Pixel Frauen-Bundesliga

Späte Wende: Union bejubelt 3:2 gegen Leipzig

Im fünften Anlauf hat es geklappt. Beim 3:2 (1:0) gegen RB Leipzig sicherte sich der 1. FC Union Berlin nicht nur die ersten drei Punkte in dieser Saison, sondern landete am 5. Spieltag auch den ersten Sieg unter Trainerin Marie-Louise Eta.

Mehr lesen