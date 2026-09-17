Der 5. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga beginnt mit dem Highlightspiel in der MEWA Arena am Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt. Ebenfalls am Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) empfängt die TSG Hoffenheim den VfL Wolfsburg. Am Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) trifft der 1. FC Union Berlin auf RB Leipzig. Tickets für alle weiteren Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 5. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 5. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 5. Spieltag laufen im Free-TV?

Das Montagsspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfB Stuttgart wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Anstoß ist um 18 Uhr.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 5. Spieltag?

Die Partien des fünften Spieltags werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag finden zwei Partien (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgt ein weiteres Spiel am Samstag (ab 14 Uhr), und drei Begegnungen am Sonntag (14,16 und 18.30 Uhr). Am Montag wird der Spieltag mit der letzten Partie (ab 18 Uhr) beendet.

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Zudem gibt es jeden Dienstag um 18.15 Uhr die Highlightshow auf DFB.TV.

Der 5. Spieltag

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

FC Bayern München – 1. FC Köln

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Hamburger SV – 1. FC Nürnberg

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SC Freiburg – Bayer 04 Leverkusen

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Union Berlin – RB Leipzig

Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

SV Werder Bremen – VfB Stuttgart