Spieltage 7 bis 11 zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Absprache mit den TV-Partnern die Begegnungen der Spieltage sieben bis elf in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Die Partien werden zwischen dem 16. Oktober und 23. November ausgetragen. Ein Höhepunkt ist das Duell zwischen Vizemeister VfL Wolfsburg und Doublesieger FC Bayern München am 10. Spieltag in der Volkswagen Arena. Die Begegnung steigt am Samstag, 14. November (ab 17.55 Uhr), und wird neben MagentaSport und DAZN auch live in der ARD gezeigt.

Nach der Länderspiel-Abstellungsperiode eröffnen der SC Freiburg und RB Leipzig am Freitag, 16. Oktober (ab 18.30 Uhr), den 7. Spieltag. Zum Abschluss gastiert Aufsteiger VfB Stuttgart am Montag, 19. Oktober (ab 18 Uhr, live bei Sport1, MagentaSport und DAZN), beim FC Bayern München. Nur vier Tage später ist der Meister erneut gefordert: Zum Auftakt des 8. Spieltags tritt der FC Bayern am Freitag, 23. Oktober (ab 18.30 Uhr), bei RB Leipzig an. Abgerundet wird der Spieltag am Sonntag, 25. Oktober (ab 17 Uhr, live auf Sport1, MagentaSport und DAZN), mit der Partie des Hamburger SV gegen den 1. FC Union Berlin.

Erst Pokalachtefinale, dann 9. Spieltag

Nach dem Achtelfinale im DFB-Pokal vom 31.Oktober bis 2. November beginnt der 9. Spieltag der Frauen-Bundesliga am Freitag, 6. November, mit zwei Partien (jeweils ab 18.30 Uhr): Eintracht Frankfurt empfängt den VfL Wolfsburg (live im ZDF-Stream, bei MagentaSport und DAZN), parallel trifft der FC Bayern München auf den SV Werder Bremen. Am Sonntag, 8. November (ab 16 Uhr), duellieren sich die beiden Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 und VfB Stuttgart. Der 1. FC Köln und RB Leipzig beschließen den Spieltag am Montag, 9. November (ab 18 Uhr).

Den 10. Spieltag eröffnen am Freitag, 13. November (ab 18.30 Uhr), der Hamburger SV und 1. FSV Mainz 05. Am Samstag, 14. November (ab 12 Uhr), steht mit der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg ein baden-württembergisches Duell an, ehe am selbenTag (ab 17.55 Uhr, live in der ARD, auf MagentaSport und DAZN) Wolfsburg und der FC Bayern aufeinandertreffen. Am Montag, 16. November (ab 18 Uhr), empfängt der VfB Stuttgart dann Bayer 04 Leverkusen.

Der 11. Spieltag wird am Freitag, 20. November (ab 18.30 Uhr), mit der Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und Bayer 04 Leverkusen eröffnet. Zudem empfängt der SC Freiburg am Sonntag, 22. November (ab 14 Uhr), den VfB Stuttgart. Den Schlusspunkt setzen der FC Bayern München und die TSG Hoffenheim am Montag, 23. November (ab 18 Uhr).

Grundsätzlich werden die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Der Spieltag beginnt mit einer Partie am Freitag (ab 18.30 Uhr). Es folgen jeweils zwei Begegnungen am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) und drei am Sonntag (in der Regel ab 14, 16 und 18.30 Uhr). Das Ansetzungsformat sieht zum Abschluss des Spieltags eine Partie am Montag (in der Regel ab 18 Uhr) vor, die im Free-TV auf Sport1 gezeigt wird.

MagentaSport und DAZN übertragen auch in der laufenden Spielzeit alle 182 Partien live. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison erworben. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.