Google Pixel Frauen-Bundesliga

Die Bilder des 4. Spieltags: Wolfsburg und Bayern weiterhin makellos

14.09.2026
Nach erneutem Sieg: Jubel bei den Spielerinnen des VfL Wolfsburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Auch nach dem 4. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga stehen der Doublesieger FC Bayern München (3:2 gegen Bayer 04 Leverkusen) und Vizemeister VfL Wolfsburg (2:0 gegen den VfB Stuttgart) bei der maximalen Punktausbeute, die "Wölfinnen" aufgrund der besseren Tordifferenz an der Spitze. Dahinter konnte Eintracht Frankfurt (4:2 gegen die TSG Hoffenheim) seinen dritten Platz festigen. Neu auf Rang vier ist der 1. FC Köln (3:0 gegen Union Berlin). Auch der fünfte Platz ist mit Werder Bremen (1:0 gegen den Hamburger SV) neu besetzt. Ohne Punkte bleiben am anderen Ende der Tabelle weiterhin die TSG Hoffenheim, Union Berlin und Liganeuling FSV Mainz 05 (0:3 gegen den SC Freiburg). DFB.de hat die besten Bilder des 4. Spieltags.

  • SV Werder Bremen - Hamburger SV Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SV Werder Bremen - Hamburger SV Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SV Werder Bremen - Hamburger SV Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • RB Leipzig - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • RB Leipzig - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • RB Leipzig - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • 1. FC Köln - Union Berlin Foto: imago
  • 1. FC Köln - Union Berlin Foto: imago
  • 1. FC Köln - Union Berlin Foto: imago
  • VFB Stuttgart - VFL Wolfsburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • VFB Stuttgart - VFL Wolfsburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • VFB Stuttgart - VFL Wolfsburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 Foto: imago
  • SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 Foto: imago
  • SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 Foto: imago
  • Bayer 04 Leverkusen - Bayern München Foto: imago
  • Bayer 04 Leverkusen - Bayern München Foto: imago
  • Bayer 04 Leverkusen - Bayern München Foto: imago

Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga

Autor: dfb

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