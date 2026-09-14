Google Pixel Frauen-Bundesliga
Die Bilder des 4. Spieltags: Wolfsburg und Bayern weiterhin makellos
Auch nach dem 4. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga stehen der Doublesieger FC Bayern München (3:2 gegen Bayer 04 Leverkusen) und Vizemeister VfL Wolfsburg (2:0 gegen den VfB Stuttgart) bei der maximalen Punktausbeute, die "Wölfinnen" aufgrund der besseren Tordifferenz an der Spitze. Dahinter konnte Eintracht Frankfurt (4:2 gegen die TSG Hoffenheim) seinen dritten Platz festigen. Neu auf Rang vier ist der 1. FC Köln (3:0 gegen Union Berlin). Auch der fünfte Platz ist mit Werder Bremen (1:0 gegen den Hamburger SV) neu besetzt. Ohne Punkte bleiben am anderen Ende der Tabelle weiterhin die TSG Hoffenheim, Union Berlin und Liganeuling FSV Mainz 05 (0:3 gegen den SC Freiburg). DFB.de hat die besten Bilder des 4. Spieltags.
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Autor: dfb
Nach zwei Rückständen: FC Bayern baut Erfolgsserie aus
Die Erfolgsserie des FC Bayern München in der Google Pixel Frauen-Bundesliga hält. Trotz eines zweimaligen Rückstands übersprang der Titelverteidiger zum Abschluss des 4. Spieltages auch die Hürde bei Bayer 04 Leverkusen und gewann am Ende noch 3:2.
FAQ: Hier ist Leverkusen gegen FC Bayern live im TV und Stream zu sehen
Der 4. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga endet heute (ab 18 Uhr), wenn Meister FC Bayern München bei Bayer 04 Leverkusen gastiert. DFB.de mit den Infos zu den Liveübertragungen.
Effektive Freiburgerinnen bezwingen Mainz 05
Zweites Heimspiel, zweiter Sieg: Der SC Freiburg bleibt vor eigenem Publikum in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf Erfolgskurs. Das Team des neuen Trainers Marco Konrad gewann am 4. Spieltag 3:0 (1:0) gegen Aufsteiger 1. FSV Mainz 05.