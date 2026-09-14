Die Bilder des 4. Spieltags: Wolfsburg und Bayern weiterhin makellos

Auch nach dem 4. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga stehen der Doublesieger FC Bayern München (3:2 gegen Bayer 04 Leverkusen) und Vizemeister VfL Wolfsburg (2:0 gegen den VfB Stuttgart) bei der maximalen Punktausbeute, die "Wölfinnen" aufgrund der besseren Tordifferenz an der Spitze. Dahinter konnte Eintracht Frankfurt (4:2 gegen die TSG Hoffenheim) seinen dritten Platz festigen. Neu auf Rang vier ist der 1. FC Köln (3:0 gegen Union Berlin). Auch der fünfte Platz ist mit Werder Bremen (1:0 gegen den Hamburger SV) neu besetzt. Ohne Punkte bleiben am anderen Ende der Tabelle weiterhin die TSG Hoffenheim, Union Berlin und Liganeuling FSV Mainz 05 (0:3 gegen den SC Freiburg). DFB.de hat die besten Bilder des 4. Spieltags.