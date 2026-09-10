FAQ: Hier ist Bremen gegen HSV live im TV und Stream zu sehen

Der 4. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga beginnt mit dem Highlightspiel im Weserstadion: Am Freitag (ab 18.30 Uhr live, auf MagentaSport und DAZN) empfängt der SV Werder Bremen den Hamburger SV zum Nordderby. Am Samstag (ab 14 Uhr live auf MagentaSport und DAZN) trifft der bisher ungeschlagene Aufsteiger VfB Stuttgart auf Tabellenführer VfL Wolfsburg. Abgerundet wird der Spieltag am Montag (ab 18 Uhr live auf MagentaSport, DAZN und Sport1) mit der Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und Meister FC Bayern München. Tickets für alle weiteren Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 4. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 4. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 4. Spieltag laufen im Free-TV?

Das Montagsspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Anstoß ist um 18 Uhr.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 4. Spieltag?

Die Partien des vierten Spieltags werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgen zwei Spiele am Samstag (ab 12 und 14 Uhr), und drei Begegnungen am Sonntag (14,16 und 18.30 Uhr). Am Montag wird der Spieltag mit der letzten Partie (ab 18 Uhr) beendet.

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Zudem gibt es jeden Dienstag um 18.15 Uhr die Highlightshow auf DFB.TV.

Der 4. Spieltag

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SV Werder Bremen – Hamburger SV

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

RB Leipzig – 1. FC Nürnberg

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Köln – 1. FC Union Berlin

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SC Freiburg – 1. FSV Mainz 05

Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München