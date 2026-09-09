6. Spieltag zeitgenau angesetzt: Frankfurt gegen Bayern live in der ARD

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Absprache mit den TV-Partnern den 6. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Die sieben Begegnungen werden vom 2. bis 4. Oktober ausgetragen. Das Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München steigt am Samstag, 3. Oktober (ab 17.55 Uhr), und wird neben MagentaSport und DAZN zusätzlich in der ARD live im Free-TV gezeigt.

Eröffnet wird der Spieltag am Freitag, 2. Oktober (ab 18.30 Uhr), mit der Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem SV Werder Bremen. Am Samstag, 3. Oktober (ab 14 Uhr), empfängt RB Leipzig den 1. FSV Mainz 05. Am Samstag (ab 16 Uhr) trifft der 1. FC Köln auf den SC Freiburg, ehe Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München ab 17.55 Uhr aufeinandertreffen.

Am Sonntag, 4. Oktober (ab 13.45 Uhr), gastiert der Hamburger SV beim VfL Wolfsburg. Die Begegnung wird live auf Sport1, MagentaSport und DAZN übertragen und aufgrund der darauffolgenden Abstellungsperiode sonntags ausgetragen. Am Sonntag (ab 16 Uhr) steht das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und 1. FC Union Berlin auf dem Programm. Zum Abschluss des 6. Spieltags empfängt der 1. FC Nürnberg die TSG Hoffenheim am Sonntag (ab 18.30 Uhr).

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage sieben bis elf folgen voraussichtlich Ende der nächsten Woche beziehungsweise Anfang der übernächsten Woche.

Grundsätzlich werden die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Der Spieltag beginnt mit einer Partie am Freitag (ab 18.30 Uhr). Es folgen jeweils zwei Begegnungen am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) und drei am Sonntag (in der Regel ab 14, 16 und 18.30 Uhr). Das Ansetzungsformat sieht zum Abschluss des Spieltags eine Partie am Montag (in der Regel ab 18 Uhr) vor, die im Free-TV auf Sport1 gezeigt wird.

MagentaSport und DAZN übertragen auch in der laufenden Spielzeit alle 182 Partien live. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison erworben. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.