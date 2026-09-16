Aktionsspieltag Nachhaltigkeit: Kleine Schritte mit großer Wirkung

Zwei Wochen, zahlreiche Vereine und vielfältiges Engagement: Beim Aktionsspieltag Nachhaltigkeit haben Klubs der 3. Liga und Google Pixel Frauen-Bundesliga unter dem Motto "Gemeinsam Gutes Spiel" zusammen mit ihren Fans ein starkes Zeichen für nachhaltiges Handeln gesetzt. Vom 4. bis 7. September und vom 11. bis 14. September wurde Nachhaltigkeit rund um die Spiele sichtbar, erlebbar und vor allem: Gemeinsam umgesetzt.

Ob auf dem Weg ins Stadion, im Verein, auf dem Platz oder im direkten Austausch mit den Fans - die Vereine haben mit ihren Aktionen gezeigt, wie unterschiedlich und gleichzeitig wie wirkungsvoll Nachhaltigkeit im Fußball gelebt werden kann. Auch auf dem DFB-Campus wurde im Rahmen des Wochenendes des Amateurfußballs das Motto des Aktionsspieltags aufgegriffen und gemeinsam ein sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit gesetzt.

Mehr als Klimaschutz

Die Bandbreite der Aktionen war groß und hat gezeigt, dass Nachhaltigkeit weit über Klimaschutz hinausgeht. So stand beispielsweise bei einem Workshop für junge Frauen das Thema Female Empowerment im Mittelpunkt. Andere Vereine setzten auf nachhaltige Mobilität: Mit Kombi-Tickets für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Mitfahrportal wurden Fans dazu eingeladen, klimafreundlich zum Spiel zu kommen.

Auch soziale Themen spielten eine wichtige Rolle. Bei einer DKMS-Typisierungsaktion konnten sich Fans und Vereinsmitglieder als potenzielle Stammzellspender*innen registrieren und damit Hoffnung für Menschen mit Blutkrebs schenken. Darüber hinaus setzten einige Vereine mit Blutspendeaktionen weitere wichtige Impulse. Inklusionsmannschaften brachten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen und zeigten, wie Sport als verbindendes Element Teilhabe und Gemeinschaft fördern kann.

Darüber hinaus wurde Nachhaltigkeit auch aktiv erlebbar: Bei Clean-up- und Baumpflanzaktionen engagierten sich Fans, Spieler*innen und Vereinsmitarbeitende gemeinsam für die Umwelt. Dabei ging es nicht nur darum, ganz konkret etwas zu bewegen, sondern auch darum, Wissen zu vermitteln und das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln zu stärken. Zahlreiche weitere Maßnahmen wie nachhaltig produzierte Sportartikel, ein kostenloses Wasserangebot sowie vegetarische und vegane Speisen für die Fans im Stadion unterstrichen den Aspekt der Nachhaltigkeit.

Spendensumme 11.500 Euro

Der Aktionsspieltag hat dabei vor allem eines gezeigt: Nachhaltigkeit lebt vom Mitmachen. Die Vereine brachten ihre eigenen Ideen ein, die Fans wurden einbezogen und der Fußball nutzte seine besondere gesellschaftliche Reichweite, um nachhaltiges Handeln sichtbar zu machen.

Auch der DFB setzte ein Zeichen: Für jedes im Aktionszeitraum erzielte Tor spendet der Verband 100 Euro an nachhaltige Initiativen. Insgesamt kam dabei eine Spendensumme von 11.500 Euro zusammen.

Der Aktionsspieltag Nachhaltigkeit ist mehr als eine kurzweilige Aktion. Die zahlreichen Maßnahmen der vergangenen beiden Wochen haben deutlich gemacht, wie vielfältig nachhaltiges Engagement im Fußball sein kann und zugleich einen Impuls für weitere Ideen und Aktivitäten gesetzt. Jetzt heißt es: Dranbleiben, weitermachen und gemeinsam etwas bewegen – denn das war erst der Anpfiff.