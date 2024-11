// Über uns

Pitch of the Year: Leverkusen und Dortmund haben den besten Rasen

Zum fünften Mal in Folge erhält Bayer 04 Leverkusen vom DFB den Pitch of the Year-Award in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. In der 3. Liga erhält Borussia Dortmund II die Auszeichnung für die Spielfläche im Stadion Rote Erde.