Der neue Medienrechte-Vertrag in der 3. Liga ist mit Beginn der Saison 2023/2024 für vier Jahre in Kraft getreten. Was hat sich geändert? Wer überträgt live? Wie gestaltet sich der Regelspieltag? Warum gibt es kein Montagsspiel mehr in der 3. Liga? Das FAQ greift die wichtigsten Aspekte auf.