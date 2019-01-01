Das ist die 3. Liga

Die 3. Liga wurde 2008/2009 als Spielklasse zwischen der Regionalliga und 2. Bundesliga eingeführt, um eine höhere Leistungsdichte herzustellen, den Unterbau des Profifußballs zu stärken und die Vermarktungsmöglichkeiten für die Klubs unterhalb der Lizenzligen zu verbessern. Mittlerweile ist die 3. Liga ein unverzichtbarer Baustein im deutschen Ligasystem und hat sich als Profiliga im deutschen Fußball etabliert. Vision, Mission sowie Werte verleihen der 3. Liga ein klares Leitbild, sie bilden die Basis und den Ausgangspunkt für alle strategischen Maßnahmen.

Die Vision: Eine starke Basis für Herausforderer und Innovationen

Unsere Vision sind die Schaffung und der Erhalt einer starken Basis für die 3. Liga mit festen Leitplanken. Diese sollen es ermöglichen, erfolgreich professionellen Fußball zu betreiben – unter besonderer Berücksichtigung der heterogenen Strukturen und Bedürfnisse der Klubs zwischen dem ambitionierten Amateurfußball der Regionalliga sowie dem Lizenzfußball der 2. Bundesliga.

Die Mission: Unberechenbarer Profifußball zum Anfassen

Mit der 3. Liga bieten wir Profifußball zum Anfassen – ob auf dem Spielfeld oder auf dem Bildschirm. Wir sind nah dran – am Spieler, am Fan, am Fußball. Über der Regionalliga und unter der 2. Bundesliga angesiedelt, schlägt die 3. Liga Brücken – sportlich, wirtschaftlich und infrastrukturell. Die 3. Liga bietet Klubs, Fans und Fußball-Liebhabern eine Basis und Heimat. Als herausfordernde Profiliga bieten wir Spielern und Klubs Entwicklungsmöglichkeiten. Dabei steht die 3. Liga sportlich für einen unberechenbaren und in allen Bereichen spannenden Wettbewerb. Das macht sie unverwechselbar.

Die 3. Liga steht für folgende Werte und Attribute: kämpferisch, nahbar, vielfältig, rebellisch, eckig und kantig, unangepasst, ausgeglichen, unberechenbar und Brücken schlagend. Die 3. Liga bietet Fußball pur, der von Leidenschaft, Kampf und Emotionen geprägt ist. Jeder Zentimeter zählt, ob auf oder neben dem Platz –wir geben alles! Mit der 3. Liga bieten wir Tradition und gleichzeitig Innovation. Wir sind mutig und trauen uns etwas – in allen Bereichen. Die 3. Liga, die Spieler, Vereine und ihre Fans sind anders. Hier geht es um Hingabe und wahre Liebe zum Fußball. Wir lassen uns in keine Schablone pressen.

Geschärfter Markenauftritt seit 2019

Der Markenauftritt der 3. Liga wurde zu Beginn der Saison 2019/2020 einer Auffrischung unterzogen. Ein modernisiertes Logo, feste Leitsätze und eine klare Zielsetzung für die Liga bilden die Eckpunkte der überarbeiteten Ausrichtung, die bei der nachhaltigen Weiterentwicklung der Liga helfen soll.

Leitsätze: 3 x 3 Stärken der 3. Liga

Das Leitmotto der 3. Liga lautet "Zeigt's uns". Zudem haben Vertreter von DFB und Vereinen im Zuge eines Strategieprozesses gemeinsam Liga-Leitsätze erarbeitet und die Fans darüber auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der 3. Liga bei Instagram und Twitter abstimmen lassen. Herausgekommen sind 3 mal 3 Stärken der 3. Liga:

Die 3. Liga ist Profifußball zum Anfassen!

Die 3. Liga ist nicht perfekt, aber perfekt für wahre Fans!

Die 3. Liga ist sportlich unberechenbar!

Die 3. Liga ist eine Heimat für Fußball-Romantiker!

Die 3. Liga ist Fußball pur!

Die 3. Liga ist authentisch und einfach geil!

Die 3. Liga ist harte Arbeit, volle Hingabe und pure Leidenschaft!

Die 3. Liga bietet Entwicklungsmöglichkeiten!

Die 3. Liga ist im deutschen Fußball unverzichtbar!

Zudem hat die 3. Liga passend zu ihrem Auftritt drei offizielle Hashtags: