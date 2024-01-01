Ligen Männer

1. FC Saarbrücken

Berliner Promenade 12

 

66111 Saarbrücken

 

Telefon: (06 81) 97 14 40

 

Telefax: (06 81) 97 14 42 0

 

 

 

Mailadresse: fragen@fc-saarbruecken.de 

 

Webseite: www.fc-saarbruecken.de

1. FC Schweinfurt 05

Graben 23-25

 

97421 Schweinfurt

 

Telefon: +49(0)9721 / 7387634

 

Telefax: +49(0)9721 / 7387138 

 

 

 

Mailadresse: info@fcschweinfurt1905.de

 

Website: www.fcschweinfurt1905.de

 

 

Alemannia Aachen

 

 

Krefelder Str. 205

 

52070 Aachen

 

Telefon: 0241 / 9 38 40 - 403

 

Telefax: 02 41 / 9 38 40 - 219 

 

 

 

 

 

 

 

Mailadresse: presse@alemannia-aachen.de

 

Webseite: www.alemannia-aachen.de

 

 

Energie Cottbus

Am Eliaspark 1
03042 Cottbus
Telefon: +49 (0)355 7 56 95-0
Telefax: +49 (0)355 7 56 95-51

Mailadresse: info@fcenergie.com
Webseite: https://www.fcenergie.de/home.html

FC Erzgebirge Aue

Lößnitzer Straße 95
08280 Aue
Telefon: (0 37 71) 59 82 0
Telefax: (0 37 71) 59 82 29

Mailadresse: klein@fc-erzgebirge.de 
Webseite: www.fc-erzgebirge.de 

FC Ingolstadt 04

Am Sportpark 1
85053 Ingolstadt
Telefon: (08 41) 88 55 70
Telefax: (08 41) 88 55 71 24

Mailadresse: info@fcingolstadt.de 
Webseite: www.fcingolstadt.de

FC Viktoria Köln

Merheimer Heide

51103 Köln

Telefon: (02 21) 89 04 47 9

Telefax: (02 21) 28 54 49

 

Mailadresse: info@viktoria1904.de 

Webseite: www.viktoria1904.de 

Hansa Rostock

Kopernikusstraße 17b

18057 Rostock

Tel.: +49 381 4999910

Fax: +49 381 4999970

 

Mailadresseinfo@fc-hansa.de

Websitewww.fc-hansa.de

MSV Duisburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margaretenstraße 5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47055 Duisburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: + 49 (0)203 9310-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefax: + 49 (0)203 9310-1902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mailadresse: info@msv-duisburg.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webseite: www.msv-duisburg.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rot-Weiss Essen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafenstraße 97 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45356 Essen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: (02 01) 86 14 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefax: (02 01) 86 14 44 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mailadresse: info@rot-weiss-essen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webseite: www.rot-weiss-essen.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC Verl

Postfach 1332
33400 Verl
Telefon: (0 52 46) 92 50 80
Telefax: (0 52 46) 92 50 82 8

Mailadresse: info@scverl.de 
Webseite: www.spvggunterhaching.de 

SSV Jahn Regensburg

Franz-Josef-Strauß-Allee 22
93053 Regensburg

Tel.: 0941 / 69 83-0
Fax: 0941 / 69 83-122

Mailadresse: info@ssv-jahn.de
Webseite: www.ssv-jahn.de

 

SSV Ulm

SSV Ulm 1846 Fußball

Stadionstraße 5
89073 Ulm

Tel.: 0731 977467-0

Mailadresse: info@ssvulm-fussball.de

Website: www.ssvulm1846-fussball.de

SV Waldhof Mannheim

Theodor-Heuss-Anlage 25
68165 Mannheim
Telefon: (0621) 4 10 90 0
Telefax: (0621) 4 10 90 11

Mailadresse: office@svwm.de
Webseite: www.svw07.de

SV Wehen Wiesbaden Logo Wappen

SV Wehen Wiesbaden

Geschäftsstelle Berliner Straße 9
65189 Wiesbaden
Fax: +49 40 380 788-598

Mailadresse: info@eventimsports.de
Webseite: www.svww.de 

TSG Hoffenheim II

Horrenberger Straße 58
74939 Zuzenhausen
Tel: +49 (0)7261 / 94 93 0

Mailadresse: info@tsg-hoffenheim.de
Website: www.tsg-hoffenheim.de

TSV 1860 München

Grünwalder Straße 114
81547 München
Telefon: (0 89) 64 27 85 60
Telefax: (0 89) 64 27 85 80

Mailadresseinfo@tsv1860muenchen.de
Webseite: www.tsv1860.de

TSV Havelse

Hannoversche Straße 90-92
30823 Garbsen

Telefon: 0175/8604690

Mailadresseinfo@tsv-havelse.de
Webseite: www.tsv-havelse.de

VfB Stuttgart II

Mercedesstraße 109
70372 Stuttgart
Tel.: +49 (0) 711 - 99 33 1893
Fax: +49 (0) 711 - 55 007 88 111

Mailadresse: service@vfb-stuttgart.de 
Webseitehttps://www.vfb.de/

VfL Osnabrück

Hannes-Haferkamp-Platz 1
49084 Osnabrück
Telefon: 0541 770 870
Telefax: 0541 770 8711

Mailadresse: info@vfl.de
Webseite: www.vfl.de

