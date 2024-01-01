Ligen Männer
3. Liga
Anschriften
1. FC Saarbrücken
Berliner Promenade 12
66111 Saarbrücken
Telefon: (06 81) 97 14 40
Telefax: (06 81) 97 14 42 0
Mailadresse: fragen@fc-saarbruecken.de
Webseite: www.fc-saarbruecken.de
1. FC Schweinfurt 05
Graben 23-25
97421 Schweinfurt
Telefon: +49(0)9721 / 7387634
Telefax: +49(0)9721 / 7387138
Mailadresse: info@fcschweinfurt1905.de
Website: www.fcschweinfurt1905.de
Alemannia Aachen
Krefelder Str. 205
52070 Aachen
Telefon: 0241 / 9 38 40 - 403
Telefax: 02 41 / 9 38 40 - 219
Mailadresse: presse@alemannia-aachen.de
Webseite: www.alemannia-aachen.de
Energie Cottbus
Am Eliaspark 1
03042 Cottbus
Telefon: +49 (0)355 7 56 95-0
Telefax: +49 (0)355 7 56 95-51
Mailadresse: info@fcenergie.com
Webseite: https://www.fcenergie.de/home.html
FC Erzgebirge Aue
Lößnitzer Straße 95
08280 Aue
Telefon: (0 37 71) 59 82 0
Telefax: (0 37 71) 59 82 29
Mailadresse: klein@fc-erzgebirge.de
Webseite: www.fc-erzgebirge.de
FC Ingolstadt 04
Am Sportpark 1
85053 Ingolstadt
Telefon: (08 41) 88 55 70
Telefax: (08 41) 88 55 71 24
Mailadresse: info@fcingolstadt.de
Webseite: www.fcingolstadt.de
FC Viktoria Köln
Merheimer Heide
51103 Köln
Telefon: (02 21) 89 04 47 9
Telefax: (02 21) 28 54 49
Mailadresse: info@viktoria1904.de
Webseite: www.viktoria1904.de
Hansa Rostock
Kopernikusstraße 17b
18057 Rostock
Tel.: +49 381 4999910
Fax: +49 381 4999970
Mailadresse: info@fc-hansa.de
Website: www.fc-hansa.de
MSV Duisburg
Margaretenstraße 5-7
47055 Duisburg
Telefon: + 49 (0)203 9310-0
Telefax: + 49 (0)203 9310-1902
Mailadresse: info@msv-duisburg.de
Webseite: www.msv-duisburg.de
Rot-Weiss Essen
Hafenstraße 97 a
45356 Essen
Telefon: (02 01) 86 14 40
Telefax: (02 01) 86 14 44 4
Mailadresse: info@rot-weiss-essen.de
Webseite: www.rot-weiss-essen.de
SC Verl
Postfach 1332
33400 Verl
Telefon: (0 52 46) 92 50 80
Telefax: (0 52 46) 92 50 82 8
Mailadresse: info@scverl.de
Webseite: www.spvggunterhaching.de
SSV Jahn Regensburg
Franz-Josef-Strauß-Allee 22
93053 Regensburg
Tel.: 0941 / 69 83-0
Fax: 0941 / 69 83-122
Mailadresse: info@ssv-jahn.de
Webseite: www.ssv-jahn.de
SSV Ulm 1846 Fußball
Stadionstraße 5
89073 Ulm
Tel.: 0731 977467-0
Mailadresse: info@ssvulm-fussball.de
Website: www.ssvulm1846-fussball.de
SV Waldhof Mannheim
Theodor-Heuss-Anlage 25
68165 Mannheim
Telefon: (0621) 4 10 90 0
Telefax: (0621) 4 10 90 11
Mailadresse: office@svwm.de
Webseite: www.svw07.de
SV Wehen Wiesbaden
Geschäftsstelle Berliner Straße 9
65189 Wiesbaden
Fax: +49 40 380 788-598
Mailadresse: info@eventimsports.de
Webseite: www.svww.de
TSG Hoffenheim II
Horrenberger Straße 58
74939 Zuzenhausen
Tel: +49 (0)7261 / 94 93 0
Mailadresse: info@tsg-hoffenheim.de
Website: www.tsg-hoffenheim.de
TSV 1860 München
Grünwalder Straße 114
81547 München
Telefon: (0 89) 64 27 85 60
Telefax: (0 89) 64 27 85 80
Mailadresse: info@tsv1860muenchen.de
Webseite: www.tsv1860.de
TSV Havelse
Hannoversche Straße 90-92
30823 Garbsen
Telefon: 0175/8604690
Mailadresse: info@tsv-havelse.de
Webseite: www.tsv-havelse.de
VfB Stuttgart II
Mercedesstraße 109
70372 Stuttgart
Tel.: +49 (0) 711 - 99 33 1893
Fax: +49 (0) 711 - 55 007 88 111
Mailadresse: service@vfb-stuttgart.de
Webseite: https://www.vfb.de/
VfL Osnabrück
Hannes-Haferkamp-Platz 1
49084 Osnabrück
Telefon: 0541 770 870
Telefax: 0541 770 8711
Mailadresse: info@vfl.de
Webseite: www.vfl.de