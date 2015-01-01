Ligen Männer

3. Liga

Meister der 3. Liga
SAISON VEREIN
2024/2025 Arminia Bielefeld
2023/2024 SSV Ulm 1846 Fussball
2022/2023 SV Elversberg
2021/2022 1. FC Magdeburg
2020/2021 Dynamo Dresden
2019/2020 FC Bayern München II
2018/2019 VfL Osnabrück
2017/2018 1. FC Magdeburg
2016/2017 MSV Duisburg
2015/2016 Dynamo Dresden
2014/2015 Arminia Bielefeld
2013/2014 1. FC Heidenheim
2012/2013 Karlsruher SC
2011/2012 SV Sandhausen
2010/2011 Eintracht Braunschweig
2009/2010 VfL Osnabrück
2008/2009 1. FC Union Berlin

