Ligen Männer
3. Liga
Meister der 3. Liga
|SAISON
|VEREIN
|2024/2025
|Arminia Bielefeld
|2023/2024
|SSV Ulm 1846 Fussball
|2022/2023
|SV Elversberg
|2021/2022
|1. FC Magdeburg
|2020/2021
|Dynamo Dresden
|2019/2020
|FC Bayern München II
|2018/2019
|VfL Osnabrück
|2017/2018
|1. FC Magdeburg
|2016/2017
|MSV Duisburg
|2015/2016
|Dynamo Dresden
|2014/2015
|Arminia Bielefeld
|2013/2014
|1. FC Heidenheim
|2012/2013
|Karlsruher SC
|2011/2012
|SV Sandhausen
|2010/2011
|Eintracht Braunschweig
|2009/2010
|VfL Osnabrück
|2008/2009
|1. FC Union Berlin