Transfers: TSV 1860 München setzt auf Rückkehrer

Wenn der TSV 1860 München an diesem Freitag (ab 19 Uhr, live und frei empfangbar bei MagentaSport) bei Rot-Weiss Essen das Eröffnungsspiel der 3. Liga bestreitet, dann wird auch ein ehemaliger deutscher Nationalspieler auf dem Platz stehen: Kevin Volland ist nach 13 Jahren zu seinem Jugendklub zurückgekehrt. Er ist damit einer von rund 240 Zugängen bei den 20 Klubs vor dem Saisonstart.

Der 32-Jährige hatte sich im Sommer 2007 dem Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München angeschlossen und ging auch die ersten Schritte seiner Profikarriere (57 Spiele in der 2. Bundesliga, 19 Tore) beim früheren Bundesligisten. Anschließend lief der Allgäuer für die TSG Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen und den 1. FC Union Berlin (277 Bundesliga-Spiele, 80 Treffer) selbst in der höchsten deutschen Spielklasse auf. Außerdem war Volland für den französischen Erstligisten AS Monaco am Ball.

"Für mich schließt sich mit der Rückkehr an die Grünwalder Straße ein Kreis", sagt Kevin Volland. "Ich bin damals aus Thannhausen nach München gewechselt und habe nach der Zeit im Nachwuchs beim TSV 1860 die Chance bekommen, in den Profifußball einzusteigen. Ich freue mich, dieses Vertrauen in mich nun zurückzahlen zu können und voller Freude bei meinem Herzensverein noch einmal alles zu geben."

Auch Niederlechner und Jakob schon früher "Löwen"

Kevin Volland ist dabei nicht der einzige Profi, der aus der Bundeshauptstadt an die alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist. Das gilt auch für Florian Niederlechner, der zuletzt für Hertha BSC in der 2. Bundesliga auflief und schon in der U 13 das Trikot der "Löwen" trug, ehe er über die 3. Liga (102 Partien für die SpVgg Unterhaching und den 1. FC Heidenheim) den Sprung in die 2. Bundesliga und die Bundesliga schaffte. Mit Linksverteidiger Kilian Jakob (27, FC Erzgebirge Aue) hat der TSV 1860 München sogar noch einen dritten ehemaligen Nachwuchsspieler zurückgeholt.

Andreas Voglsammer, der im Nachwuchsbereich unter anderem beim "Löwen"-Stadtrivalen FC Bayern München ausgebildet worden war, zog es dagegen in die entgegengesetzte Himmelsrichtung. Der mittlerweile 33-Jährige ist vom Zweitligisten Hannover 96 zum FC Hansa Rostock gewechselt und bringt die Erfahrung von unter anderem 50 Bundesliga-Spielen und 219 Einsätzen in der 2. Bundesliga mit. Bei der SpVgg Unterhaching war Voglsammer zwischenzeitlich ein Teamkollege von Florian Niederlechner.

Obuz trägt nach einem Jahr wieder RWE-Trikot

Nur eine Saison Abstand lag bei Marvin Obuz zwischen seiner ersten Phase und seiner Rückkehr zu Rot-Weiss Essen. Die Spielzeit 2023/2024 hatte der 23-Jährige als Leihspieler vom 1. FC Köln an der Hafenstraße verbracht und dabei seine Qualitäten bei einer Bilanz von sieben Treffern und 14 Vorlagen in 34 Partien unter Beweis gestellt. Im zurückliegenden Jahr reichte es in Köln dagegen nur zu fünf Kurzeinsätzen. Ebenfalls aus der 2. Bundesliga wechselte Mittelfeldspieler Luca Bazzoli (24/bisher SC Preußen Münster) in diesem Sommer an die Hafenstraße.

Alemannia Aachen kann mit Kwasi Okyere Wriedt einen Stürmer am Tivoli begrüßen, der in der 3. Liga schon für Furore gesorgt hat. Im Trikot der U 23 des FC Bayern München wurde der inzwischen 30-Jährige mit 24 Treffern in 33 Spielen Torschützenkönig der Saison 2019/2020. Damit schoss Wriedt die "kleinen Bayern", damals trainiert von Sebastian Hoeneß (jetzt Cheftrainer beim DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart), auch zum Meistertitel. Anschließend zog es den sechsmaligen Nationalspieler von Ghana ins Ausland, wo er zwei Jahre lang in der niederländischen Eredivisie für Willem II Tilburg auflief. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war Wriedt für den VfL Osnabrück und Holstein Kiel in der 2. Bundesliga aktiv, ehe er zuletzt für Manisa FK und Sanliurfaspor in der Türkei spielte.

Nader Jindaoui kehrt nach Deutschland zurück

Nun nach Deutschland zurückgekehrt ist auch Nader Jindaoui. Seit der Winterpause war der langjährige Spieler der Regionalliga Nordost (25 Tore und 24 Vorlagen in 125 Einsätzen für den SV Babelsberg 03, den Berliner AK und Hertha BSC II) in den USA für Ventura County, das Farmteam von Meister LA Galaxy, am Ball. Künftig wird der 28-Jährige, der auch jeweils zu einem Einsatz für die Profis von Hertha BSC in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal kam, das Trikot von Drittliganeuling TSG Hoffenheim II tragen.

"Ich freue mich riesig auf diese unglaubliche Chance bei der TSG Hoffenheim", so Nader Jindaoui. "Viele sehen in mir wahrscheinlich den Content Creator. In erster Linie bin ich jedoch Fußballer mit Leib und Seele. Die TSG ermöglicht mir zu beweisen, dass man auch einen unkonventionellen Weg im Profifußball gehen kann."

Im Gegenzug zu den Neuverpflichtungen haben bislang schon fast 260 Spieler die 20 Drittligisten verlassen. Naturgemäß fielen die Kaderveränderungen bei den Absteigern aus der 2. Bundesliga, SSV Ulm 1846 Fußball und SSV Jahn Regensburg, sowie bei den zweiten Mannschaften (VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim) besonders groß aus. Abgeschlossen sind die Personalplanungen bei vielen Vereinen aber noch nicht. Bis zum 1. September ist das Transferfenster in diesem Sommer noch geöffnet. Die DFB.de-Wechselübersicht vor dem Beginn der Saison 2025/2026 in der 3. Liga.

Alemannia Aachen

Trainer: Benedetto Muzzicato, geb. 27. September 1978 (zuvor SC Freiburg U 23/seit 1. Juli 2025) für Heiner Backhaus (Eintracht Braunschweig)

Zugänge: Joel da Silva Kiala (Eintracht Frankfurt U 21), Tom Hendriks (Helmond Sport/Niederlande), Jeremias Lorch (SV Sandhausen), Marc Richter (1. FSV Mainz 05 U 23), Valmir Sulejmani (Hannover 96 U 23), Fabio Torsiello (ist vom SV Darmstadt 98 ausgeliehen, war zuvor an die SpVgg Unterhaching verliehen), Matti Wagner (von der SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen, zuvor an Rot-Weiss Essen verliehen), Kwasi Wriedt (Sanliurfaspor/Türkei)

Abgänge: Daouda Beleme (Hamburger SV U 21, war ausgeliehen), Charlison Benschop (Fortuna Düsseldorf U 23), Niklas Castelle (SSV Ulm 1846 Fußball, war ausgeliehen), Soufiane El-Faouzi (FC Schalke 04), Anton Heinz (FC Bayern München U 23), Marcel Johnen (Borussia Dortmund U 23), Leandro Putaro (BFC Dynamo), Julian Schwermann (SV Rödinghausen), Anas Bakhat, Sascha Marquet, Patrick Nkoa, Lars Oeßwein, Jan-Luca Rumpf, Leroy Zeller (alle Ziel unbekannt)

FC Erzgebirge Aue

Trainer: Jens Härtel, geb. 7. Juni 1969, (wie bisher /seit 2. Januar 2025)

Zugänge: Jannic Ehlers (SV Werder Bremen U 23), Julian Günther-Schmidt (1. FC Saarbrücken), Julian Guttau (TSV 1860 München), Finn Hetzsch (VFC Plauen, war verliehen), Theo Kretschmer, Lukas Schimkus, Paul Seidel (alle eigene U 19), Louis Lord (Stuttgarter Kickers, war verliehen), Ryan Malone, Moritz Seiffert (beide FC Ingolstadt), Luan Simnica (SV Sandhausen), Eric Uhlmann (Hannover 96 U 23), Erik Weinhauer (FC Carl Zeiss Jena), Tristan Zobel (SC Paderborn 07, ist ausgeliehen)

Abgänge: Tim Hoffmann (Hertha BSC, war ausgeliehen), Kilian Jakob (TSV 1860 München), Tim Kips (1. FC Phönix Lübeck), Ali Loune (RWDM Brussels/Belgien), Linus Rosenlöcher (FC Ingolstadt), Sean Seitz, Niko Vukancic (beide MFK Skalica/Slowakei), Omar Sijaric (HNK Rijeka/Kroatien), Steffen Nkansah, Mirnes Pepic (beide Ziel unbekannt)

FC Energie Cottbus

Trainer: Claus-Dieter Wollitz, geb. 19. Juli 1965, (wie bisher/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Nyamekye Awortwie-Grant (Stuttgarter Kickers), Max Böhnke (TSV Aubstadt), Jannis Boziaris (FC-Astoria Walldorf), Justin Butler (SV Sandhausen), Leon Guwara (FC Ingolstadt), Moritz Hannemann (Würzburger Kickers), Lukas Michelbrink (Hertha BSC U 23, ist ausgeliehen), Can Moustfa (Rot Weiss Ahlen, war verliehen), Theo Ogbidi (1. FC Lokomotive Leipzig), Ted Tattermusch (FC Carl Zeiss Jena)

Abgänge: Niko Bretschneider (1. FC Saarbrücken), Lucas Copado (SC Paderborn 07), Phil Halbauer (SV Sandhausen), Edgar Kaizer (Greifswalder FC), Maximilian Krauß (FC Hansa Rostock), Paul Milde (Dynamo Dresden U 21), Karl Pischon (VFC Plauen), Maximilian Pronichev (TSV Steinbach Haiger), Tobias Hasse, Filip Kusic, Yannik Möker, Maximilian Oesterhelweg, Joshua Putze, Jan Shcherbakovski (alle Ziel unbekannt)

MSV Duisburg

Trainer: Dietmar Hirsch, geb. 8. Dezember 1971, (wie bisher/seit 1. Juli 2024)

Zugänge: Dennis Borkowski, Tim Heike (beide FC Ingolstadt), Rasim Bulic, Christian Viet (beide SSV Jahn Regensburg), Niklas Jessen (Borussia Dortmund U 23), Conor Noß (Blau-Weiß Linz/Österreich), Gabriel Sadlek (eigene U 19), Ben Schlicke (SpVgg Greuther Fürth)

Abgänge: Malek Fakhro (Hallescher FC), Luis Hartwig (VfL Bochum U 21, ist verliehen), Franko Uzelac (Sportfreunde Lotte), Gerrit Wegkamp (FC Schalke 04 U 23, ist verliehen), Dustin Willms (Sportfreunde Siegen), Kilian Pagliuca, Thomas Pledl (beide Ziel unbekannt)

Rot-Weiss Essen

Trainer: Uwe Koschinat, geb. 1. September 1971, (wie bisher/seit 12. Dezember 2024)

Zugänge: Luca Bazzoli (SC Preußen Münster), Dion Berisha (SGV Freiberg Fußball, war verliehen), Franci Bouebari (SC Freiburg U 23, ist ausgeliehen), Malte Brüning (SV Eintracht Trier), Jaka Cuber Potocnik (1. FC Köln, ist ausgeliehen), Jannik Hofmann (1. FC Nürnberg, ist ausgeliehen), Marek Janssen (SV Meppen), Michael Kostka (Miedz Legnica/Polen), Marvin Obuz (1. FC Köln), Nicolai Schulte-Kellinghaus (eigene U 19)

Abgänge: Joseph Boyamba (Borussia Dortmund U 23), Moussa Doumbouya (Sportfreunde Lotte), Julian Eitschberger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Mustafa Kourouma (Rot-Weiß Oberhausen), Matti Wagner (war von der SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen, jetzt: Alemannia Aachen), Manuel Wintzheimer (war vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen, jetzt: 1. FC Schweinfurt), Thomas Eisfeld, Ole Springer, Eric Voufack (alle Ziel unbekannt)

TSV Havelse

Trainer: Samir Ferchichi, geb. 28. Mai 1985, (wie bisher/seit 21. September 2022)

Zugänge: Johann Berger (1. FC Phönix Lübeck), Nassim Boujellab (Arminia Bielefeld), Robin Dreesen (Arminia Hannover, war verliehen), John Posselt (SC Paderborn 07 U 21, ist ausgeliehen), Maxim Safronow (USI Lupo-Martini Wolfsburg, war verliehen), Leon Sommer (VfB Lübeck), Fynn Wolter (eigene U 19)

Abgänge: Mick Gudra (VfV Borussia 06 Hildesheim), Silas Steinwedel, Niklas Tasky (beide SV Ramlingen-Ehlershausen), Vladislav Cherny, Affam Ifeadigo, Besfort Kolgeci, Hasan Özdemir, Olivér Schindler (alle Ziel unbekannt)

TSG Hoffenheim II

Trainer: Stefan Kleineheismann, geb. 8. Februar 1988, (zuvor Co-Trainer SpVgg Greuther Fürth/seit 1. Juli 2025) für Vincent Wagner (SV 07 Elversberg)

Zugänge: Florian Bähr (VfL Osnabrück, zuvor an den TSV 1860 München verliehen), Denis Donkor (Rot-Weiß Oberhausen), Nader Jindaoui (Ventura County FC/USA), Ben Opoku Labes (SC Weiche Flensburg), Precious Benjamin, Emmanuel Chukwu, Luca Erlein, Alex Honajzer, Leonard Krasniqi, Benjamin Lade, Blessing Makanda, Melvin Onos, Gianluca Pelzer, Tiago Poller (alle eigene U 19)

Abgänge: Hennes Behrens (eigener Profikader), Can Karatas (BFC Dynamo), Noah König (SpVgg Greuther Fürth), Lukas Mazagg (SSV Ulm 1846 Fußball), Milan Rehus (FC Kosice, Slowakei), Alekseï Carnier, Benedikt Huber, Hubert Mbuyi-Muamba, Louis Schulze, Eric Verstappen, Ricardo Wagner (alle Ziel unbekannt)

FC Ingolstadt 04

Trainerin: Sabrina Wittmann, geb. 19. Juli 1991, (wie bisher/seit 2. Mai 2024)

Zugänge: Mads Borchers (Vaasan Palloseura/Finnland), Fredrik Carlsen (Silkeborg IF/Dänemark), Frederik Christensen (Tromsø IL/Norwegen, ist ausgeliehen), Kai Eisele, Julian Kügel (beide SpVgg Unterhaching), Dennis Kaygin (SK Rapid Wien/Österreich), David Klein (eigene U 19), Jasper Maljojoki (SV Wacker Burghausen), Donald Nduka (KSV Hessen Kassel, war verliehen), Markus Ponath (FV Illertissen, war verliehen), Linus Rosenlöcher (FC Erzgebirge Aue), Jonas Scholz (Helmond Sport/Niederlande), Yann Sturm (SC Freiburg U 23, ist ausgeliehen)

Abgänge: Pelle Boevink (SpVgg Greuther Fürth), Dennis Borkowski, Tim Heike (beide MSV Duisburg), Mladen Cvjetinovic (Holstein Kiel), Niclas Dühring (Karlsruher SC), Sebastian Grönning (Hertha BSC), Leon Guwara (FC Energie Cottbus), Benjamin Kanuric (Leixões SC/Portugal), Felix Keidel (SV 07 Elversberg), David Kopacz (VfL Osnabrück), Ryan Malone, Moritz Seiffert (beide FC Erzgebirge Aue), Pascal Testroet (SV Sandhausen), Deniz Zeitler (TSG Hoffenheim), Marius Funk (Ziel unbekannt)

FC Viktoria Köln

Trainer: Marian Wilhelm, geb. 19. September 1988, (zuvor Co-Trainer/seit 1. Juli 2025) für Olaf Janßen (SV Sandhausen)

Zugänge: Verthomy Boboy (Standard Lüttich 16 FC/Belgien), Samuele Carella (eigene U 19), Tim Kloss, Raphael Ott (beide TSV 1860 München), Leonhard Münst (VfB Stuttgart U 21), David Otto, Lucas Wolf (beide SV Sandhausen), Marco Pledl (SC Paderborn U 21), Leander Popp (von der SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen, war zuvor an die SpVgg Unterhaching verliehen), Arne Schulz (SC Paderborn), Meiko Sponsel (1. FC Köln U 21), Yannick Tonye (FC Schalke 04 U 23), Benjamin Zank (FC Carl Zeiss Jena)

Abgänge: Donny Bogicevic, Niklas May (beide SV Wehen Wiesbaden), Sidny Cabral (CF Estrela Amadora/Portugal), Luca de Meester, Kwabe Schulz (beide SV Sandhausen), Malek El Mala, Said El Mala (beide 1. FC Köln, waren ausgeliehen), Moritz Fritz (FC Carl Zeiss Jena), Serhat-Semih Güler (SV Darmstadt 98), Oskar Hill (SpVg Frechen 20, ist verliehen), Zoumana Keita (RSC Anderlecht/Belgien), Enrique Lofolomo (Zulte Waregem/Belgien), Suheyel Najar (Fortuna Köln), Oleksandr Petrenko (Bayer 04 Leverkusen U 19, war ausgeliehen), Paul Pöpperl (FC Schalke 04, war ausgeliehen), Lucas Cueto, Patrick Koronkiewicz, Albion Vrenezi (alle Ziel unbekannt)

SV Waldhof Mannheim

Trainer: Dominik Glawogger, geb. 2. April 1990, (wie bisher/seit 10. April 2025)

Zugänge: Kushtrim Asallari (Borussia Mönchengladbach U 23), Jascha Brandt (SC Paderborn U 21), Adama Diakhaby (ACSM Politehnica Iasi/Rumänien), Emmanuel Iwe (SV Sandhausen), Djayson Mendes (eigene U 21), Diego Michel (FC Sochaux/Frankreich), Jan Niemann (FC Teutonia 05 Ottensen), Arlind Rexhepi (Stuttgarter Kickers, war verliehen)

Abgänge: André Becker (war von Arminia Bielefeld ausgeliehen, jetzt: SSV Ulm 1846 Fußball), Manuel Braun (war vom VfL Wolfsburg ausgeliehen, jetzt Hannover 96 U 23), Omer Hanin (Hapoel Haifa/Israel), Martin Kobylanski (Blau-Weiß Lohne), Henning Matriciani (FC Schalke 04, war ausgeliehen), Kelvin Arase, Jan-Christoph Bartels, Adrian Fein, Malwin Zok (alle Ziel unbekannt)

TSV 1860 München

Trainer: Patrick Glöckner, geb. 18. November 1976, (wie bisher/seit 21. Januar 2025)

Zugänge: Samuel Moïse Althaus, Emre Erdoğan, Lasse Faßmann, Clemens Lippmann, Miran Qela (alle eigene U 19), Max Christiansen (Hannover 96), Thomas Dähne (Holstein Kiel), Sigurd Haugen (Aarhus GF/Dänemark, zuvor an den FC Hansa Rostock verliehen), Kilian Jakob (FC Erzgebirge Aue), Florian Niederlechner (Hertha BSC), Manuel Pfeifer (TSV Hartberg/Österreich), Justin Steinkötter (TSV Steinbach Haiger), Siemen Voet (Slovan Bratislava/Slowakei), Kevin Volland (1. FC Union Berlin)

Abgänge: Dickson Abiama (1. FC Kaiserslautern, war ausgeliehen), Erion Avdija (SpVgg Unterhaching), Florian Bähr (war vom VfL Osnabrück ausgeliehen, jetzt: TSG Hoffenheim U 23), Moritz Bangerter (SV Wacker Burghausen), Julian Guttau (FC Erzgebirge Aue), Marco Hiller (KAS Eupen/Belgien), Tim Kloss, Raphael Ott (beide FC Viktoria Köln), Lukas Reich (SpVgg Greuther Fürth), Fabian Schubert (ASK Voitsberg/Österreich)

VfL Osnabrück

Trainer: Timo Schultz, geb. 26. August 1977, (zuvor 1. FC Köln/seit 1. Juli 2025) für Marco Antwerpen

Zugänge: Frederik Christensen (IF Brommapojkarna/Schweden, ist ausgeliehen), Robin Fabinski (Rot-Weiß Erfurt), Luc Ihorst (SpVgg Unterhaching), Bjarke Jacobsen (SV Wehen Wiesbaden), Theo Janotta (Blau-Weiß Lohne), Patrick Kammerbauer (SC Verl), David Kopacz (FC Ingolstadt), Tony Lesueur (1. FC Phönix Lübeck), Kai Pröger (SSV Jahn Regensburg), Bernd Riesselmann (Blau-Weiß Lohne, war verliehen), Kevin Schumacher (FC Hansa Rostock), Fridolin Wagner (FC Emmen/Niederlande), Kevin Wiethaup (SV Rödinghausen, war verliehen)

Abgänge: Kofi Amoako (war vom VfL Wolfsburg ausgeliehen, jetzt: Dynamo Dresden), Timo Beermann (Karriere beendet), Luca Böggemann (BSG Chemie Leipzig, ist verliehen), Bastien Conus (FC Stade-Lausanne-Ouchy/Schweiz), Finn Cramer, Joschka Kroll (beide SC Wiedenbrück, sind verliehen), Dave Gnaase (Polonia Warschau/Polen), Maxwell Gyamfi (1. FC Kaiserslautern), Bryang Kayo (Oud-Heverlee Leuven/Belgien), Niklas Kölle (SSV Ulm 1846 Fußball, war ausgeliehen), Braydon Manu (PEC Zwolle/Niederlande, war ausgeliehen), Marcus Müller (Holstein Kiel), Niklas Niehoff (Holstein Kiel, war ausgeliehen), Emeka Oduah (Kickers Emden), Rohin Shivani (VfB Lübeck, ist verliehen), Ba-Muaka Simakala (Araz-Nakhchivan/Aserbaidschan), Ibrahim Touray (SSV Jeddeloh, ist verliehen), Aday Ercan, Joël Zwarts (beide Ziel unbekannt)

SSV Jahn Regensburg

Trainer: Michael Wimmer, geb. 18. Juni 1980, (zuvor Motherwell FC, Schottland/seit 1. Juli 2025) für Interimstrainer Munier Raychouni

Zugänge: Davis Asante (SV Werder Bremen U 23), Benedikt Bauer (Karlsruher SC), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Fredrik Carlsen (Silkeborg IF/Dänemark), Noel Eichinger (1. FC Lokomotive Leipzig, war verliehen), Dustin Forkel, Nick Seidel (beide 1. FC Nürnberg, sind ausgeliehen), Lucas Hermes (FSV Frankfurt), Ben Kieffer (eigene U 19), Leo Mätzler (SC Austria Lustenau/Österreich), Philipp Müller (SpVgg Greuther Fürth, ist ausgeliehen), Nicolas Oliveira (Hamburger SV), Kelvin Onuigwe (SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, war verliehen), Sebastian Stolze (SV Sandhausen), Felix Strauss (Spartak Varna/Bulgarien)

Abgänge: Sargis Adamyan (1. FC Köln, war ausgeliehen), Frederic Ananou (NK Olimpija Ljubljana/Slowenien), Jonas Bauer, Nico Ochojski (beide Eintracht Frankfurt U 21), Louis Breunig (Eintracht Braunschweig), Rasim Bulic, Christian Viet (beide MSV Duisburg), Sebastian Ernst (LKS Lodz/Polen), Noah Ganaus (Odense BK/Dänemark), Tim Handwerker (Arminia Bielefeld), Max Meyer (SpVgg Greuther Fürth U 23), Kai Pröger (VfL Osnabrück) , Christian Schmidt (SGV Freiberg Fußball), Anssi Suhonen (war vom Hamburger SV ausgeliehen, jetzt: Östers IF/Schweden), Florian Ballas, Alexander Bittroff, Leon Cuk, Bryan Hein, Elias Huth (alle Ziel unbekannt)

FC Hansa Rostock

Trainer: Daniel Brinkmann, geb. 29. Januar 1986, (wie bisher/seit 2. November 2024)

Zugänge: Milosz Brzozowski (Wisla Plock/Polen, war verliehen), Florian Carstens (SV Wehen Wiesbaden), Kenan Fatkic (Neuchâtel Xamax FCS/Schweiz), David Hummel (FC 08 Homburg), Maximilian Krauß (FC Hansa Rostock), Leon Reichardt (VfB Stuttgart U 21), Paul Stock (SV 07 Elversberg), Andreas Voglsammer (Hannover 96), Lukas Wallner (Hannover 96 U 23)

Abgänge: Nils Fröling, Alexander Rossipal (beide Dynamo Dresden), Sigurd Haugen (war von Aarhus GF/Dänemark ausgeliehen, jetzt: TSV 1860 München), Elias Höftmann (TSG Neustrelitz), King Manu, Sima Suso (beide Fortuna Düsseldorf, waren ausgeliehen), Kevin Schumacher (VfL Osnabrück), Damian Roßbach (Ziel unbekannt)

1. FC Saarbrücken

Trainer: Alois Schwartz, geb. 28. März 1967, (wie bisher/seit 22. April 2025)

Zugänge: Dominic Baumann (SV Sandhausen), Robin Bormuth (Karlsruher SC), Niko Bretschneider (FC Energie Cottbus), Jonas Nickisch (1. FC Köln), Florian Pick (SC Preußen Münster), Luca Wollschläger (Hertha BSC U 23)

Abgänge: Stefan Feiertag (FC Blau-Weiß Linz/Österreich, war ausgeliehen), Chafik Gourichy (US Thionville Lusitanos/Frankreich), Julian Günther-Schmidt (FC Erzgebirge Aue), Florian Krüger (Beerschot VA/Belgien, war ausgeliehen), David Mutter (SG Rieschweiler), Jacopo Sardo (AC Monza/Italien), Simon Stehle (SV Wehen Wiesbaden)

1. FC Schweinfurt 05

Trainer: Victor Kleinhenz, geb. 10. Juni 1991, (wie bisher/seit 1. Juli 2024)

Zugänge: Johannes Geis (SpVgg Unterhaching), Nico Grimbs (SpVgg Greuther Fürth U 23), Altin Ibisi, Luka Kalandia (beide eigene U 19), Pius Krätschmer (Eintracht Hohkeppel), Tim Latteier (FSV Frankfurt), Fabio Luque-Notaro (FC Vaduz II/Liechtenstein), Uche Obiogumu (1. FC Nürnberg U 23), Erik Shuranov (Maccabi Haifa/Israel), Toni Stahl (Hannover 96 U 23), Maximilian Weisbäcker (FV Illertissen), Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg, zuvor an Rot-Weiss Essen verliehen)

Abgänge: Spase Arsov (SG Bad Soden), Fabio Bozeșan (Würzburger FV), Markus Einsiedler (TSG Sommerhausen), Patrick Hofmann (Würzburger Kickers), Julian Kudala (SSV Ulm 1846 Fußball, war ausgeliehen), Lukas Schneller (FC Bayern München U 23, war ausgeliehen), Nico Stephan (TSV Großbardorf), Elias Wehner (DJK Schwebenried/Schwemmelsbach), Tom Feulner, Max Wolf (beide Ziel unbekannt)

VfB Stuttgart II

Trainer: Nico Willig, geb. 11. Dezember 1990, (zuvor U 19-Trainer/seit 1. Juli 2025) für Markus Fiedler (1. FC Magdeburg)

Zugänge: Kenny Freßle, Deli Hajdini, Florian Hellstern, Efe Korkut, Julian Lüers, Lauri Penna (alle eigene U 19), Tino Kaufmann (Rot-Weiß Erfurt, war verliehen), Abdenego Nankishi (SV Werder Bremen), Jerik von der Felsen (FC-Astoria Walldorf)

Abgänge: Benjamin Boakye (Arminia Bielefeld), Finn Böhmker (VfB Lübeck), Wahid Faghir (Vejle BK/Dänemark), Rinto Hanashiro (Eintracht Frankfurt U 21), Jannik Hofmann (war vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen, jetzt: Rot-Weiss Essen), Lukas Laupheimer (SGV Freiberg Fußball), Luca Mack (FC Vaduz/Schweiz), Jarzinho Malanga (SV 07 Elversberg, ist verliehen), Leonhard Münst (FC Viktoria Köln), Leon Reichardt (FC Hansa Rostock), Laurin Ulrich (1. FC Magdeburg, ist verliehen)

SSV Ulm 1846 Fußball

Trainer: Robert Lechleiter, geb. 1. Juli 1980, (wie bisher/seit 11. März 2025)

Zugänge: Ensar Aksakal (Hertha BSC U 23), André Becker (Arminia Bielefeld, zuvor an den SV Waldhof Mannheim verliehen), Paul-Philipp Besong (Borussia Dortmund U 23), Jan Boller (Fortuna Düsseldorf U 23), Niklas Castelle (Alemannia Aachen, war verliehen), Sadin Crnovrsanin (BSC Young Boys/Schweiz), Julian Etse (VfL Bochum U 19), Luis Görlich (Bryne FK/Norwegen), Niklas Kölle (VfL Osnabrück, war verliehen), Julian Kudala (1. FC Schweinfurt, war verliehen), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena), Lukas Mazagg (TSG Hoffenheim U 23), Max Scholze (FC Bayern München U 23), Max Schmitt (FC Bayern München U 23, ist ausgeliehen), Marcel Wenig (Eintracht Frankfurt U 21), Ben Westermeier (Hannover 96 U 23)

Abgänge: Bastian Allgeier (Hannover 96), Oliver Batista Meier (SC Preußen Münster), Tom Gaal (FC St. Gallen/Schweiz), Thomas Geyer (VfR Aalen), Felix Higl (SpVgg Greuther Fürth), Luka Hyryläinen (TSG Hoffenheim, war ausgeliehen), Aaron Keller (war von der SpVgg Unterhaching ausgeliehen, jetzt: SpVgg Greuther Fürth), Niklas Kolbe (Hertha BSC), Robert Leipertz (1. FC Magdeburg, war ausgeliehen), Romario Rösch (VfL Bochum), Philipp Strompf (VfL Bochum), Semir Telalovic (1. FC Nürnberg), Niclas Thiede (VfL Bochum, war ausgeliehen), Andreas Ludwig, Lennart Stoll (beide Ziel unbekannt)

SC Verl

Trainer: Tobias Strobl, geb. 12. Oktober 1987, (zuvor FC Augsburg U 23/seit 1. Juli 2025) für Alexander Ende (SC Preußen Münster)

Zugänge: Alessio Besio (SC Freiburg U 23, ist ausgeliehen), Martin Ens (SC Paderborn), Joshua Eze (Fortuna Köln), Alem Japaur, Fabian Wessig (beide Würzburger Kickers), Ethan Kohler (SV Werder Bremen U 23, ist ausgeliehen), Paul Lehmann (Dynamo Dresden, ist ausgeliehen), Marco Mannhardt (FV Illertissen, war verliehen), Almin Mesanovic (Kickers Offenbach), Dennis Waidner (SpVgg Unterhaching)

Abgänge: Tom Baack (1. FC Nürnberg), Marcel Benger, Lars Lokotsch (beide SC Preußen Münster), Patrick Kammerbauer (VfL Osnabrück), Tim Köhler (RB Leipzig, war ausgeliehen), Daniel Mikic (Karriere beendet), Eduard Probst (SV Rödinghausen), Philipp Schulz (1. FSV Mainz 05, war ausgeliehen), Gabriel Kyeremateng (Ziel unbekannt)

SV Wehen Wiesbaden

Trainer: Nils Döring, geb. 23. April 1980, (wie bisher/seit 29. April 2024)

Zugänge: Jan Becker, Finn Ludwig, Tim Neubert (alle eigene U 19), Donny Bogicevic, Niklas May (beide FC Viktoria Köln), Jordy Gillekens (Francs Borains/Belgien), Robin Kalem (Hannover 96 U 23), Milad Nejad (Hamburger SV U 21), Lukas Schleimer (1. FC Nürnberg), Simon Stehle (1. FC Saarbrücken)

Abgänge: Mohamed Amsif (Karriere beendet), Nick Bätzner (SC Paderborn), Florian Carstens (FC Hansa Rostock), Amin Farouk (FSV Frankfurt), Thijmen Goppel (Bali United/Indonesien), Bjarke Jacobsen (VfL Osnabrück), Arthur Lyska (SV Sandhausen), Emanuel Taffertshofer (Akritas Chlorakas/Zypern), Nico Rieble (Ziel unbekannt)