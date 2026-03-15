3. Liga
Die Bilder des 29. Spieltags: Osnabrück setzt sich ab
Der VfL Osnabrück hat sich am 29. Spieltag der 3. Liga von seinen Verfolgern abgesetzt. Nach dem 4:1 gegen Waldhof Mannheim haben die Lila-Weißen nun fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Energie Cootbus, der bei Alemannia Aachen eine herbe 1:4-Auswärtsniederlage einstecken musste. Auf Platz drei schob sich Rot-Weiss Essen durch ein 4:2 gegen Erzgebirge Aue und profitierte vom 1:5 des MSV Duisburg bei Hansa Rostock. Die Hansa-Kogge nimmt dadurch Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen auf. Im Abstiegskampf kassierte der SSV Ulm 1846 Fußball gegen den FC Ingolstadt eine empfindliche 1:3-Heimniederlage und hat neun Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. DFB.de mit den besten Bildern der 29. Runde.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
Im 144. Spiel: Aufstiegsplatz ist Premiere für RWE
Rot-Weiss Essen belegt nach dem 2:1-Auswärtssieg in Köln erstmals seit der Zugehörigkeit zur 3. Liga einen direkten Aufstiegsplatz. Welche Teams sind in dieser Saison besonders häufig auf den Spitzenrängen zu finden? DFB.de hat die Übersicht.
Zweitbester Zuschauerwert in der Geschichte 3. Liga
Die 3. Liga hat am 30. Spieltag die Marke von drei Millionen Zuschauer*innen erreicht. Nur in der vorangegangenen Spielzeit war dies früher gelungen, damals am 27. Spieltag. Der Schnitt in den Stadien liegt bei 10.159 Besucher*innen pro Spiel.
Die Bilder des 30. Spieltags: Duisburg schlägt 1860 im Verfolgerduell
Im Topspiel des 30. Spieltags der 3. Liga setzte sich der MSV Duisburg 2:1 (0:0) gegen den TSV 1860 München durch und blieb damit im eigenen Stadion weiterhin ungeschlagen. Die Zebras kletterten durch den Sieg in der Tabelle auf Platz vier.