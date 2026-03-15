Die Bilder des 29. Spieltags: Osnabrück setzt sich ab

Der VfL Osnabrück hat sich am 29. Spieltag der 3. Liga von seinen Verfolgern abgesetzt. Nach dem 4:1 gegen Waldhof Mannheim haben die Lila-Weißen nun fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Energie Cootbus, der bei Alemannia Aachen eine herbe 1:4-Auswärtsniederlage einstecken musste. Auf Platz drei schob sich Rot-Weiss Essen durch ein 4:2 gegen Erzgebirge Aue und profitierte vom 1:5 des MSV Duisburg bei Hansa Rostock. Die Hansa-Kogge nimmt dadurch Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen auf. Im Abstiegskampf kassierte der SSV Ulm 1846 Fußball gegen den FC Ingolstadt eine empfindliche 1:3-Heimniederlage und hat neun Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. DFB.de mit den besten Bildern der 29. Runde.