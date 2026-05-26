3. Liga
0:2 in Fürth: Essen scheitert in der Relegation
Die SpVgg Greuther Fürth hat das Rückspiel der Relegation gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen 2:0 (1:0) gewonnen und sich damit den Klassenverbleib gesichert. Das Hinspiel hatte Traditionsklub RWE noch mit 1:0 gewonnen. Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu brachte das Kleeblatt im Ronhof vor 15.000 Zuschauern in Führung (29.). Routinier Branimir Hrgota erzielte in seinem letzten Spiel für Fürth das 2:0 (47.).
Die SpVgg tat sich zunächst schwer und hatte Glück, dass Torwart Silas Prüfrock mehrfach einen Rückstand verhinderte. Etwas überraschend fiel deshalb die Führung der Gastgeber, als Futkeu aus dem Gewühl heraus traf. Für den Angreifer, der im Sommer zu Eintracht Frankfurt wechselt, war es bereits der 20. Saisontreffer. In der Folge kam der Zweitligist auf und verdiente sich seine Pausenführung.
Nach dem Wechsel erwischte das Kleeblatt, das sich erst im letzten Saisonspiel durch ein 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf in die Relegation gerettet hatte, einen Blitzstart. Kurz danach verpassten die Franken die Entscheidung und mussten so noch mächtig zittern. RWE warf alles nach vorne, Torben Müsel vergab nach einem Pfostentreffer per Kopf die Riesenchance auf das 1:2 (81.).
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb/sid
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