Essen gewinnt Relegationshinspiel gegen Greuther Fürth

Dank eines Traumtores darf Rot-Weiss Essen auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga nach fast 20 Jahren hoffen. Im Hinspiel der Relegation gegen die SpVgg Greuther Fürth setzte sich der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet 1:0 (0:0) durch und reist am Dienstag (ab 20.30 Uhr, live bei SAT.1 und Sky) in aussichtsreicher Position zum Rückspiel nach Mittelfranken. Torben Müsel (62.) traf für den Drittligadritten mit einem sehenswerten Freistoß in den Winkel.

In einer hitzigen Anfangsphase gab allerdings Fürths Jannik Dehm einen (16.) ersten Warnschuss an die Latte ab. Es blieb einer der wenigen Abschlüsse in einer sehr umkämpften Partie. Die Fürther, die sich erst am letzten Zweitligaspieltag gegen Fortuna Düsseldorf auf den 16. Platz gerettet hatten, wurden zu selten gefährlich.

Essen war einem Treffer näher, und nachdem Kaito Mizuta (58.) knapp verpasst hatte, ließ sich Müsel die Chance beim ruhenden Ball nicht nehmen. Essen spielte auch in der Schlussphase weiter munter nach vorne.