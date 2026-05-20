Anstoßzeiten für Aufstiegsspiele zur 3. Liga stehen fest

Nachdem beide Teilnehmer ermittelt sind, stehen nun die Termine für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga fest. Lok Leipzig und die Würzburger Kickers treffen am Donnerstag, 28. Mai, und Montag, 1. Juni, aufeinander. Das Hinspiel steigt in Leipzig im Bruno-Plache-Stadion, im Rückspiel hat Würzburg in der AKON Arena Heimrecht.

Auch die Anstoßzeiten hat der DFB jetzt final festgelegt. Am 28. Mai rollt der Ball zwischen dem Meister der Regionalliga Nordost und dem Vertreter der Regionalliga Bayern ab 19 Uhr. Das Rückspiel wird bereits um 18.30 Uhr angepfiffen. Grund für die frühere Anstoßzeit sind die bestehenden Lärmschutzbestimmungen rund um das Stadion in Würzburg. Die Terminierungen sind mit beiden Klubs, den betreffenden Regionalliga-Trägern und den zuständigen Sicherheitsbehörden abgestimmt. MagentaSport überträgt beide Aufstiegsspiele zur 3. Liga live.

Zwischen Lok Leipzig und den Würzburger Kickers geht es sportlich um den letzten freien Startplatz in der 3. Liga für die Saison 2026/2027. Als weitere sportliche Aufsteiger aus der Regionalliga stehen bereits der SV Meppen (Meister Nord), Fortuna Köln (Meister West) und die SG Sonnenhof Großaspach (Meister Südwest) fest.