3. Liga
Die Bilder des 38. Spieltags: Cottbus zurück in Liga 2
Dramatik pur am letzten Drittliga-Spieltag der Saison 2025/2026! Energie Cottbus steigt dank eines 1:0 bei Jahn Regensburg als Tabellenzweiter hinter Meister VfL Osnabrück nach zwölf Jahren wieder in die 2. Bundesliga auf. Den Relegationsrang drei sicherte sich in einem hochemotionalen Schlussakt Rot-Weiss Essen. Die Essener kletterten dank eines 3:2-Last-Minute-Sieges beim SSV Ulm 1846 Fußball auf Platz drei und spielen am 22. und 26. Mai gegen den Drittletzten der 2. Liga. RWE profitierte vom 1:1 des MSV Duisburg gegen Viktoria Köln. Die Zebras ziehen als Vierter allerdings direkt in die erste DFB-Pokalrunde ein. DFB.de hat die besten Bilder des 38. Spieltags.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
Showdown in der 3. Liga: Dreikampf um direkten Aufstieg
Hochspannung in der 3. Liga: Wichtige Entscheidungen fallen am letzten Spieltag. Drei Teams spielen noch um den direkten Aufstiegsplatz, für den Relegationsrang sind sogar noch vier Klubs im Rennen. DFB.de mit dem Überblick zum Showdown.
Aktueller Sachstand zur Diskussion um Regionalliga-Reform
Zu den aktuellen Diskussionen um die Regionalliga-Reform und wiederholt falschen Informationen in der öffentlichen Berichterstattung gibt der Deutsche Fußball-Bund folgende Stellungnahme ab.
Bei Leipziger Beteiligung: Aufstiegsspiele zur 3. Liga einen Tag später
Die Konstellation im Titelrennen der Regionalliga Nordost hat Auswirkungen auf die Terminierung der Aufstiegsspiele zur 3. Liga. Sollte der 1. FC Lokomotive Leipzig Meister werden, würden die Aufstiegsspiele um jeweils einen Tag verlegt werden.