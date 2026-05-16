Die Bilder des 38. Spieltags: Cottbus zurück in Liga 2

Dramatik pur am letzten Drittliga-Spieltag der Saison 2025/2026! Energie Cottbus steigt dank eines 1:0 bei Jahn Regensburg als Tabellenzweiter hinter Meister VfL Osnabrück nach zwölf Jahren wieder in die 2. Bundesliga auf. Den Relegationsrang drei sicherte sich in einem hochemotionalen Schlussakt Rot-Weiss Essen. Die Essener kletterten dank eines 3:2-Last-Minute-Sieges beim SSV Ulm 1846 Fußball auf Platz drei und spielen am 22. und 26. Mai gegen den Drittletzten der 2. Liga. RWE profitierte vom 1:1 des MSV Duisburg gegen Viktoria Köln. Die Zebras ziehen als Vierter allerdings direkt in die erste DFB-Pokalrunde ein. DFB.de hat die besten Bilder des 38. Spieltags.