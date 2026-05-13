DER DFB
Aktueller Sachstand zur Diskussion um Regionalliga-Reform
Zu den aktuellen Diskussionen um die Regionalliga-Reform und wiederholt falschen Informationen in der öffentlichen Berichterstattung stellt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) klar:
Der Austausch innerhalb der Regionalligen und zwischen den Regionalliga-Trägern läuft weiterhin. Dieser Prozess wird aufgrund der Komplexität des Themas und der Vielzahl an offenen Fragestellungen noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Die Klubs sollen anschließend möglichst zum gleichen Zeitpunkt unter Koordination ihrer Regionalliga-Träger ihre Meinung über die Modelle abgeben. Ein Datum dafür steht noch nicht fest.
Das eingeholte Meinungsbild fließt in die finale Entscheidungsfindung der Regionalliga-Träger ein.
Meldungen, wonach die Vereine kommende Woche über die Modelle abstimmen sollen, sind falsch.
Die Zuständigkeit für den weiteren Prozess liegt bei den Regionalliga-Trägern. Die Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten spielt hierbei keine Rolle mehr. Dort steht das Thema Regionalliga folglich auch nicht auf der Tagesordnung der Sitzung am heutigen Mittwoch und am Donnerstag in Köln.
Kategorien: DER DFB, 3. Liga
Autor: dfb
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