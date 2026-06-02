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Mitfiebern und gewinnen: Das DFB-Lizenzgewinnspiel zur WM 2026
Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür. Genau der richtige Zeitpunkt, um sich auch als Fan einzustimmen. Passend zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko startet das DFB-Lizenzgewinnspiel mit zahlreichen Highlights der DFB-Lizenzpartner.
Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 gibt es über den gesamten Turnierzeitraum täglich die Chance auf exklusive Preise aus der Welt der DFB-Lizenzpartner. Mit der einmaligen Teilnahme am Gewinnspiel bist du automatisch im Lostopf für jeden Tag dabei. Anmeldeschluss ist der 11. Juni 2026 um 23.59 Uhr.
Jetzt teilnehmen und die WM 2026 auch abseits des Spielfelds erleben!
Kategorien: DFB-Partner, WM 2026, DER DFB
Autor: dfb
DFB-Journal zur WM: Let’s go!
Die WM 2026 steht bevor - und das neue DFB-Journal bietet die Hintergrundinfos dazu. In der neuen Ausgabe gibt es alles zum DFB-Team, den deutschen Gruppengegnern, Rückblicke auf vergangene Turniere und vieles mehr.
WM 1990: Triumph in Rom
Am 11. Juni beginnt die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Deutschland nimmt zum bereits 21. Mal an einer WM-Endrunde teil. In einer Serie blickt DFB.de auf die deutsche WM-Geschichte zurück, von Turnier zu Turnier. Heute: die WM 1990 in Italien
Ticker: Von Frankfurt nach Chicago
Der WM-Countdown läuft. Am Dienstag hebt der deutsche Tross mit dem Flieger in Richtung Chicago ab, wo es am Samstag im letzten Test gegen Gastgeber USA geht. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.