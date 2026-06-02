Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür. Genau der richtige Zeitpunkt, um sich auch als Fan einzustimmen. Passend zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko startet das DFB-Lizenzgewinnspiel mit zahlreichen Highlights der DFB-Lizenzpartner.

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 gibt es über den gesamten Turnierzeitraum täglich die Chance auf exklusive Preise aus der Welt der DFB-Lizenzpartner. Mit der einmaligen Teilnahme am Gewinnspiel bist du automatisch im Lostopf für jeden Tag dabei. Anmeldeschluss ist der 11. Juni 2026 um 23.59 Uhr.

Jetzt teilnehmen und die WM 2026 auch abseits des Spielfelds erleben!