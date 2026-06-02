WM 2026
DFB-Journal zur WM: Let’s go!
Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht bevor, und das neue DFB-Journal bietet die Hintergrundinfos dazu. In der Ausgabe 2/2026 gibt es Wissenswertes zur Nationalmannschaft, den deutschen Gruppengegnern und Rückblicke auf vergangene Turniere.
Im Journal spricht unter anderem Jonathan Tah im exklusiven Interview über seinen langen Weg bis zum WM-Debüt. Außerdem wird das Trainerteam von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehende Weltmeisterschaft im Porträt vorgestellt. Das und vieles mehr im neuen DFB-Journal - nun gratis als ePaper verfügbar.
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Kategorien: WM 2026, Männer-Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft, DER DFB
Autor: dfb
WM 1990: Triumph in Rom
Am 11. Juni beginnt die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Deutschland nimmt zum bereits 21. Mal an einer WM-Endrunde teil. In einer Serie blickt DFB.de auf die deutsche WM-Geschichte zurück, von Turnier zu Turnier. Heute: die WM 1990 in Italien
Mitfiebern und gewinnen: Das DFB-Lizenzgewinnspiel zur WM 2026
Die WM 2026 steht vor der Tür. Genau der richtige Zeitpunkt, um sich auch als Fan einzustimmen. Passend zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko startet das DFB-Lizenzgewinnspiel mit vielen Highlights der Lizenzpartner.
Ticker: Von Frankfurt nach Chicago
Der WM-Countdown läuft. Am Dienstag hebt der deutsche Tross mit dem Flieger in Richtung Chicago ab, wo es am Samstag im letzten Test gegen Gastgeber USA geht. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.