DFB-Journal zur WM: Let’s go!

Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht bevor, und das neue DFB-Journal bietet die Hintergrundinfos dazu. In der Ausgabe 2/2026 gibt es Wissenswertes zur Nationalmannschaft, den deutschen Gruppengegnern und Rückblicke auf vergangene Turniere.

Im Journal spricht unter anderem Jonathan Tah im exklusiven Interview über seinen langen Weg bis zum WM-Debüt. Außerdem wird das Trainerteam von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehende Weltmeisterschaft im Porträt vorgestellt. Das und vieles mehr im neuen DFB-Journal - nun gratis als ePaper verfügbar.