Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 31 bis 34 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Enthalten ist der letzte Wochenspieltag der Saison. Den Terminierungen war wie gewohnt eine enge Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden vorausgegangen. Die dortigen Vorgaben haben maßgeblichen Einfluss auf die Festlegung der Spieltermine und sind dabei ein zwingendes Kriterium.

In den meisten Fällen resultiert die Verteilung der Partien aus einer Kombination verschiedener Sicherheitshinweise (vorgeschriebene Trennung bestimmter Spiele, keine bundesweiten Überschneidungen von Reisewegen rivalisierender Fangruppen, Parallelveranstaltungen am Spielort). Vereinzelt kann es sich aber auch um eine spezielle Vorgabe für das betreffende Spiel handeln.

31. Spieltag: Keine Partie am Karfreitag

Der 31. Spieltag bietet eine Besonderheit. Da es sich um das Osterwochenende handelt und an Karfreitag im deutschen Profifußball nicht gespielt wird, sind ausnahmsweise zwei Partien für Samstagnachmittag, 4. April, ab 16.30 Uhr angesetzt: Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg und VfB Stuttgart II gegen SSV Jahn Regensburg. Bereits um 14 Uhr empfängt der TSV 1860 München in einem Duell zweier Ex-Bundesligisten den SV Waldhof Mannheim. Den Sonntag läutet der SSV Ulm gegen den SC Verl ein (13.30 Uhr). Die Begegnungen 1. FC Saarbrücken gegen FC Ingolstadt (16.30 Uhr) und Alemannia Aachen gegen SV Wehen Wiesbaden (19.30 Uhr) schließen sich an.

Zwei Tage später geht es in der 3. Liga schon wieder weiter. Der 32. Spieltag beschert jeweils fünf Partien am Dienstag- und Mittwochabend (7./8. April). Dabei stehen am Dienstag mit FC Energie Cottbus gegen 1860 München und MSV Duisburg gegen VfL Osnabrück zwei Topspiele auf dem Programm. Tags darauf ist Hansa Rostock beim SC Verl zu Gast, während es in der unteren Tabellenhälfte der 1. FC Saarbrücken mit Alemannia Aachen zu tun hat. Anpfiff zu allen Begegnungen ist um 19 Uhr.

Am 33. Spieltag freut sich Waldhof Mannheim auf den MSV Duisburg (Samstag, 11. April, 14 Uhr). Der Sonntag hält das Gipfeltreffen an der Bremer Brücke zwischen dem VfL Osnabrück und Energie Cottbus parat (13.30 Uhr). Den Schlusspunkt des Wochenendes setzen der TSV 1860 München und SSV Jahn Regensburg am Sonntagabend ab 19.30 Uhr.

Fünf Tage später eröffnen die Regensburger zuhause den 34. Spieltag gegen Alemannia Aachen (Freitag, 17. April, 19 Uhr). Am Sonntag trifft der FC Energie Cottbus ab 13.30 Uhr auf Rot-Weiss Essen. Diese Ansetzung folgt ebenso einer verbindlichen Vorgabe der Sicherheitsbehörden wie das Cottbuser Sonntagsspiel eine Woche zuvor in Osnabrück.

Der Regelspieltag in der 3. Liga

Auf Grundlage des festen Spieltagsformats verteilen sich die Partien in der 3. Liga an Wochenenden auf drei Tage:

1 Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

1 Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.