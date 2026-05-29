Spielball der 3. Liga vorgestellt

Die sportlichen Entscheidungen in der 3. Liga sind gefallen, der Blick richtet sich schon wieder nach vorne. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und DERBYSTAR präsentieren den offiziellen Spielball für die im August startende Saison 2026/2027. Der speziell für die 3. Liga designte Ball wird bei allen Begegnungen im Einsatz sein. Der neue Spielball basiert auf dem bewährten Topmodell Brillant APS von DERBYSTAR und steht für höchste Qualität im Profifußball. Er vereint optimale Spieleigenschaften mit präzisem Flug- und Sprungverhalten und garantiert damit beste Voraussetzungen für attraktiven Fußball in der 3. Liga.

Erstmals wurde für die 3. Liga ein eigenständiges Design entwickelt, um den Stellenwert und das Markenbild der 3. Liga mit Hilfe des Balls zu schärfen. Das markante Design kombiniert kontrastreiche Elemente in Weiß, Schwarz und frischen Grünakzenten aus der Markenwelt der 3. Liga mit klaren Formen wie beispielsweise Spielfeld-Anmutungen. Grafische Details und die Einbindung des Drittliga-Claims "ZEIGT'S UNS" bringen die Leidenschaft und Direktheit der Liga zum Ausdruck. So entsteht ein Ball, der für Emotionalität, Vielfalt und Authentizität steht, für Profifußball zum Anfassen.

"Weiterentwicklung der Marke 3. Liga"

"Die 3. Liga lebt von Emotionen, von Nähe und von Spielern, die sich beweisen wollen", so Joachim Böhmer, COO von DERBYSTAR. "Genau das transportiert dieser Ball. Er steht für Vereine mit Geschichte, für Herausforderer, für Talente und für die klare Botschaft dieser Liga: ZEIGT’S UNS."

Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG und zuständig für die 3. Liga, sagt: "Mit dem einheitlichen Spielball gehen DERBYSTAR und der DFB den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung der Marke 3. Liga. Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Partner den Klubs und Spielern erneut einen Ball auf höchstem Niveau zur Verfügung zu stellen, der optimal zur 3. Liga passt und die Wettbewerbsintegrität stärkt."

Seine offizielle Premiere wird der neue Ball am 7. August beim Eröffnungsspiel der Saison 2026/2027 feiern. Erhältlich ist der 3. Liga Brillant APS bereits ab dem 1. Juli 2026 im Sportfachhandel sowie im DERBYSTAR-Onlineshop.