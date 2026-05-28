Energie-Aufstiegsheld Tolcay Cigerci: "Traum hat sich erfüllt"

Mit 17 Treffern und 13 Torvorlagen hatte Tolcay Cigerci (31) großen Anteil am Aufstieg des FC Energie Cottbus in die 2. Bundesliga. Nach einer Vorauswahl durch die Kapitäne und Trainer der 20 Drittligisten wurde der 31 Jahre alte Spielgestalter von den Fans zum Spieler der Saison gewählt. Im DFB.de-Interview spricht Cigerci mit Mitarbeiter Ralf Debat über die Erfolgssaison und Bruder Tolga.

DFB.de: Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die 2. Bundesliga und zu Ihrer herausragenden Saison! Hätten Sie es sich besser ausmalen können, Herr Cigerci?

Tolcay Cigerci: Nein, nicht wirklich. Mit der Mannschaft den Aufstieg geschafft zu haben, ist das Größte, zumal wir im Vorfeld der Saison nicht unbedingt damit rechnen konnten.

DFB.de: Sie wurden in der 3. Liga zum Spieler der Saison 2025/2026 gewählt! Welchen Stellenwert hat eine solche persönliche Auszeichnung für Sie?

Cigerci: Es ist eine große Anerkennung und zeigt, dass nicht nur ich, sondern wir als gesamtes Team in dieser Saison einiges richtig gemacht haben. Hinter unseren Erfolgen steckt jede Menge Arbeit, umso schöner ist eine solche Belohnung. Die Wahl ist auch eine Auszeichnung für meine Mitspieler, das Trainerteam und den gesamten Staff, ohne die ich das niemals geschafft hätte.

DFB.de: Macht es die Wahl vor allem deshalb besonders, weil zum einen Fachleute und Konkurrenten die Vorauswahl treffen, ehe auch noch die Fans abstimmen?

Cigerci: Sicherlich. Wenn auch die Konkurrenz sehr positiv über uns spricht, dann tut das schon gut. Wir haben als Mannschaft sehr offensiven und attraktiven Fußball gespielt. Auch dadurch konnte ich meine Qualitäten gut für das Team einbringen.

DFB.de: 17 Tore und 13 Vorlagen bedeuten einen neuen Höchstwert in Ihrer Karriere. Wie war es möglich, ihre 21 Scorerpunkte aus der vorherigen Saison noch zu übertreffen?

Cigerci: Das ist schwierig zu beantworten. Eigentlich habe ich kaum etwas verändert. Deshalb ist es umso besser, dass ich der Mannschaft so gut helfen konnte.

DFB.de: Was bereitet Ihnen denn noch mehr Freude: Tore erzielen oder Treffer Ihrer Mitspieler vorbereiten?

Cigerci: Da muss ich ehrlich sein: Selbst Tore zu schießen, macht noch mal mehr Spaß. (lacht)

DFB.de: Ihr Hattrick innerhalb von neun Minuten beim 5:3 im Topspiel gegen den direkten Konkurrenten Rot-Weiss Essen war ein besonderer Höhepunkt, oder?

Cigerci: Da kann ich nicht widersprechen. Durch die besondere Konstellation dieses Spitzenspiels und durch die Tatsache, dass wir zwischenzeitlich 1:3 zurücklagen, war es sicherlich ein Meilenstein auf unserem Weg zum Aufstieg. Auf dem Platz hatte ich damals gar nicht realisiert, wie schnell die Tore nacheinander gefallen sind. Das ist mir erst später klar geworden. Auf jeden Fall war es ein überragendes Erlebnis.

DFB.de: Wie würden Sie Ihre eigenen Stärken beschreiben?

Cigerci: Ich bin dribbelstark, gehe gerne ins Eins-gegen-Eins, kann gefährliche Situationen kreieren. Das ist aber nur möglich, weil der Trainer mir viele Freiheiten einräumt.

DFB.de: In dieser Saison haben Sie in Cottbus erstmals gemeinsam mit Ihrem Bruder Tolga in einem Verein gespielt. Was bedeutet Ihnen das?

Cigerci: Damit hat sich ein Traum erfüllt. Schon im Winter, als er sich bei uns im Training zunächst nur fit halten wollte, haben wir oft darüber gesprochen, wie es wäre, zusammen auf dem Platz zu stehen und im besten Fall gemeinsam aufzusteigen. Am Ende war er genau das letzte Puzzlestück, das uns noch gefehlt hatte.

DFB.de: Welchen Stellenwert hat der Fußball in Ihrer Familie?

Cigerci: Das hat sich nach und nach ergeben und entwickelt. Als Tolga mit dem Fußball begonnen hat, war ich als kleiner Bruder immer mit dabei und wollte ihm nacheifern.

DFB.de: Gab es während der Spielzeit einen Schlüsselmoment? Ab welchem Zeitpunkt hatten Sie daran geglaubt, dass der Aufstieg möglich ist?

Cigerci: Ein besonderer Moment war die Englische Woche nach der Länderspielpause. Zuvor hatten wir dreimal in Folge nicht gewonnen und waren dadurch unter Zugzwang geraten. Wir haben dem Druck jedoch standgehalten und die Partien beim TSV Havelse und gegen den TSV 1860 München jeweils 3:0 gewonnen. Dadurch haben wir uns wieder in eine gute Position gebracht.

DFB.de: Schon in der abgelaufenen Saison hatte Cottbus als Aufsteiger bis zum Schluss um die Aufstiegsplätze mitgespielt. Wie schwierig war es, diese Enttäuschung wegzustecken?

Cigerci: Es war einfach schade, dass wir uns für eine sehr gute Saison und viel harte Arbeit nicht belohnen konnten. Man muss aber auch sagen, dass damals niemand mit uns gerechnet hatte, wir selbst lange Zeit auch nicht. Deshalb konnten wir auf jeden Fall stolz auf unsere Leistungen sein, auch wenn es nicht ganz für den Aufstieg gereicht hatte. In dieser Saison haben wir dann direkt daran angeknüpft.

DFB.de: Welchen Anteil hat Claus-Dieter Wollitz am Aufstieg? Was zeichnet ihn als Trainer aus?

Cigerci: Er hat auf jeden Fall einen riesigen Anteil, weil er uns mit seinem Trainerteam und dem gesamten Staff Tag für Tag und von Woche zu Woche immer unterstützt. Sehr oft gehen die Matchpläne auf, die er uns an die Hand gibt. Der Trainer ist im positiven Sinne verrückt, jeder in Deutschland weiß, wie er tickt. Besonders herausragend finde ich, dass für ihn immer zuerst der Mensch im Vordergrund steht und erst danach der Spieler.

DFB.de: Worauf freuen Sie sich in der 2. Bundesliga besonders?

Cigerci: Wir werden in vielen geilen Stadien spielen. Persönlich freue ich mich besonders auf das Olympiastadion in Berlin, da ich viele Jahre dort gelebt habe und mein Bruder Tolga auch eine persönliche Vergangenheit bei Hertha BSC hat.

DFB.de: Was trauen Sie dem Team in der neuen Spielklasse zu?

Cigerci: Puh, da halte ich mich lieber erst einmal zurück. Wir alle sind jetzt glücklich, dass es geklappt hat und dass wir den FC Energie nach zwölf Jahren in die 2. Bundesliga zurückbringen konnten. Das sollten wir jetzt erst einmal genießen, denn es ist für die gesamte Region etwas ganz Besonderes. Klar, auch eine Liga höher wollen wir so erfolgreich wie möglich sein. Alles Weitere können wir noch später besprechen. (lacht)