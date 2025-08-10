Die Bilder des 2. Spieltags: Duisburg als einziges Team mit weißer Weste

Der MSV Duisburg ist nach dem 2. Spieltag der 3. Liga das einzige Team mit weißer Weste. Der Aufsteiger setzte sich bei Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg mit 4:0 durch und thront mit 6 Punkten an der Spitze. Aufsteiger 1. FC Schweinfurt zahlt hingegen weiter Lehrgeld und musste mit dem 0:2 gegen Energie Cottbus die zweite Niederlage hinnehmen. DFB.de hat die besten Bilder des Wochenendes.