3. Liga

Die Bilder des 2. Spieltags: Duisburg als einziges Team mit weißer Weste

10.08.2025
Zwei Spiele, zwei Siege: Der MSV Duisburg behält seine weiße Weste und ist Erster Foto: imago

Der MSV Duisburg ist nach dem 2. Spieltag der 3. Liga das einzige Team mit weißer Weste. Der Aufsteiger setzte sich bei Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg mit 4:0 durch und thront mit 6 Punkten an der Spitze. Aufsteiger 1. FC Schweinfurt zahlt hingegen weiter Lehrgeld und musste mit dem 0:2 gegen Energie Cottbus die zweite Niederlage hinnehmen. DFB.de hat die besten Bilder des Wochenendes.

  • Jahn Regensburg - MSV Duisburg Foto: imago
  • Jahn Regensburg - MSV Duisburg Foto: imago
  • Jahn Regensburg - MSV Duisburg Foto: imago
  • 1. FC Schweinfurt 05 - FC Energie Cottbus Foto: Getty Images
  • 1. FC Schweinfurt 05 - FC Energie Cottbus Foto: imago
  • 1. FC Schweinfurt 05 - FC Energie Cottbus Foto: imago
  • TSV 1860 München - VfL Osnabrück Foto: Imago
  • TSV 1860 München - VfL Osnabrück Foto: Imago
  • TSV 1860 München - VfL Osnabrück Foto: Imago
  • 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln Foto: Imago
  • 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln Foto: Imago
  • 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln Foto: Imago
  • SSV Ulm - Erzgebirge Aue Foto: Imago
  • SSV Ulm - Erzgebirge Aue Foto: Imago
  • SSV Ulm - Erzgebirge Aue Foto: Imago
  • Alemania Aachen - TSG Hoffenheim II Foto: Imago
  • Alemania Aachen - TSG Hoffenheim II Foto: Imago
  • Alemania Aachen - TSG Hoffenheim II Foto: Imago
  • TSV Havelse - Rot-Weiss Essen Foto: Imago
  • TSV Havelse - Rot-Weiss Essen Foto: Imago
  • SC Verl - SV Wehen Wiesbaden Foto: IMAGO
  • SC Verl - SV Wehen Wiesbaden Foto: IMAGO
  • SC Verl - SV Wehen Wiesbaden Foto: IMAGO
  • Hansa Rostock - Waldhof Mannheim Foto: Getty Images
  • Hansa Rostock - Waldhof Mannheim Foto: Getty Images
  • Hansa Rostock - Waldhof Mannheim Foto: Getty Images
  • VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt Foto: IMAGO
  • VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt Foto: IMAGO
  • VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt Foto: IMAGO

Kategorien: 3. Liga

Autor: dfb

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