3. Liga
Die Bilder des 2. Spieltags: Duisburg als einziges Team mit weißer Weste
Der MSV Duisburg ist nach dem 2. Spieltag der 3. Liga das einzige Team mit weißer Weste. Der Aufsteiger setzte sich bei Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg mit 4:0 durch und thront mit 6 Punkten an der Spitze. Aufsteiger 1. FC Schweinfurt zahlt hingegen weiter Lehrgeld und musste mit dem 0:2 gegen Energie Cottbus die zweite Niederlage hinnehmen. DFB.de hat die besten Bilder des Wochenendes.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
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Bundesgericht bestätigt Zulassungsverweigerung für 1860 München
Das Bundesgericht des DFB hat die Verwaltungsbeschwerde des TSV 1860 München zurückgewiesen. Der getroffene Beschluss, den Münchnern die Zulassung für die 3. Liga in der nächsten Saison zu verweigern, ist damit bestätigt.
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Seit der Saison 2025/2026 hat die 3. Liga einen alleinigen Rekordmeister. Der VfL Osnabrück sicherte sich mit 80 Zählern bereits zum dritten Mal den Titel. Wie erging es den bisherigen Meistern nach dem Erfolg? DFB.de mit dem Überblick.