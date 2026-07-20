Nachwuchsfördertopf 3. Liga: DFB schüttet drei Millionen Euro aus

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schüttet für die Saison 2025/2026 aus dem Nachwuchsfördertopf 3. Liga insgesamt drei Millionen Euro an die Klubs aus. Die höchste Fördersumme erhält der SSV Jahn Regensburg. Die Regensburger partizipieren mit 421.000 Euro und führen damit das Ranking vor dem SV Wehen Wiesbaden (385.000) und dem TSV 1860 München (knapp 384.000 Euro) an. Auch Meister VfL Osnabrück setzte verstärkt auf Talente und erhält zur Belohnung mehr als 300.000 Euro (336.000).

Grundlage der Ausschüttung sind die Leistungszentren sowie die Einsatzzeiten deutscher Spieler im U 21-Alter. Insgesamt werden für die abgelaufene Saison aus dem Nachwuchsfördertopf 1,3 Millionen Euro für die Anerkennung der Leistungszentren ausgezahlt. Die verbleibenden 1,7 Millionen Euro verteilen sich anhand der Einsatzzeiten förderfähiger Nachwuchsspieler.

Besonders stark setzten in der laufenden Saison Regensburg, Wiesbaden und 1860 München auf Talente. Der SSV Jahn sammelte die meisten gewichteten Einsatzminuten von Spielern im U 21-Alter (69.484). Der SV Wehen Wiesbaden kam auf 61.720 Minuten, die Münchner Löwen auf 61.384.

Hier geht es zum FAQ zum aktuellen Nachwuchsfördertopf 3. Liga.

Deutliche Erhöhung zur kommenden Saison

Der Nachwuchsfördertopf 3. Liga wurde 2018 vom DFB eingeführt, um nachhaltige Nachwuchsarbeit zu honorieren. In die Berechnung fließt im ersten Schritt das Vorhandensein eines anerkannten Leistungszentrums ein, danach kommen die Einsatzzeiten der deutschen U 21-Spieler in den Meisterschaftsspielen der 3. Liga. Durch ein Faktorensystem werden die Spielminuten je nach Alter des Spielers, Dauer der Vereinszugehörigkeit und Kategorie des Leistungszentrums des Klubs gewichtet.

Zur kommenden Saison wird der Nachwuchsfördertopf deutlich erhöht. Statt drei Millionen wird die Fördermaßnahme künftig fünf Millionen Euro beinhalten. Neu ist ab der Saison 2026/2027 eine Bonusstruktur, die Einsatzzeiten und Ausbildungsdauer im Klub verknüpft. Ein Drittligist mit anerkanntem Leistungszentrum erhält demnach 50.000 Euro, wenn sein deutscher Spieler im U 21-Alter mindestens 990 Einsatzminuten in der 3. Liga erreicht und mindestens fünf Jahre im Klub ausgebildet wurde. Bei einem Klub ohne anerkanntes LZ sind es 30.000 Euro. Hinzu kommen Bonuszahlungen pro Nominierung eines U-Nationalspielers: 15.000 Euro bei einer Berufung in die deutsche U21-Nationalmannschaft, 5000 Euro für U 18, U 19 oder U 20.

Die restlichen Fördermittel, die nach Abzug der Grundförderung und aller Bonuszahlungen übrig sind, werden anhand der genauen Nettoeinsatzminuten deutscher Spieler im U 21-Alter an die Drittligisten ausgeschüttet. Unverändert ist, dass ausschließlich Vereine vom Nachwuchsfördertopf profitieren, die mit einer ersten Mannschaft in der 3. Liga spielen. Zweite Mannschaften von Lizenzvereinen sind von der Fördermaßnahme ausgeschlossen.

Mehr zum künftigen Nachwuchsfördertopf 3. Liga hier.