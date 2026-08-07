TSV Havelse startet in der Heinz von Heiden Arena in die neue Saison

Die Fachgruppe Spielbetriebe des DFB hat sich am heutigen Freitag mit dem kurzfristig eingereichten Antrag des TSV Havelse auf Zulassung des Eilenriedestadions als weitere Heimspielstätte neben der im Zulassungsverfahren gemeldeten und genehmigten Heinz von Heiden Arena für die 3. Liga befasst, um u. a. das erste Heimspiel am morgigen Samstag gegen den VfB Stuttgart II im Eilenriedestadion durchzuführen.

Im Rahmen des Antrags konnten die für eine Zulassung erforderlichen Voraussetzungen derzeit noch nicht vollständig nachgewiesen werden. Dies betrifft insbesondere die Nachweisführung in Hinblick auf die vorgesehenen mobilen Zusatztribünen, welche im Eilenriedestadion die Mindestkapazität in der 3. Liga von 5.001 Plätze garantieren sollen. Darüber hinaus war eine kurzfristige Verlegung für das morgige Spiel aus Sicht der TV-Produktion nicht mehr umsetzbar. Aus diesen Gründen konnte das Eilenriedestadion aktuell nicht als weitere Heimspielstätte bzw. für das 1. Saisonspiel für den Spielbetrieb der 3. Liga zugelassen werden.

Der TSV Havelse hat die Zulassung für die Saison 2026/2027 auf Basis der Heinz von Heiden Arena als Heimspielstätte erhalten. Für eine Nutzung des Eilenriedestadions sind die vollständigen Anforderungen des Zulassungsverfahrens und damit neben den gesetzlichen auch zusätzliche verbandsrechtliche Vorgaben zur sicheren Nutzung im Sinne aller Zuschauer*innen, Spieler und Offiziellen vollständig zu erfüllen.

Der DFB kann den Wunsch des TSV Havelse nachvollziehen, seine Heimspiele – je nach Sicherheitslage - perspektivisch im Eilenriedestadion auszutragen, und begleitet das Vorhaben weiterhin konstruktiv und im engen Austausch mit dem Klub, um baldmöglich das Eilenriedestadion als weitere Spielstätte zu genehmigen.