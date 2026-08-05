Transfers vor dem Start: Heintz soll Düsseldorf anführen

Wenn Fortuna Düsseldorf am Freitag (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) mit dem Eröffnungsspiel beim SV Waldhof Mannheim in die neue Saison 2026/2027 der 3. Liga startet, steht dem Absteiger aus der 2. Bundesliga unter anderem mit dem vom 1. FC Köln verpflichteten Verteidiger Dominique Heintz eine langjährige Größe der Bundesliga zur Verfügung. Er ist einer von zahlreichen Zugängen bei der Fortuna.

Der 32 Jahre alte Heintz hat während seiner Laufbahn nicht weniger als 220 Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse für die Kölner sowie den 1. FC Union Berlin, den SC Freiburg und den VfL Bochum absolviert. Hinzu kommen 91 Partien in der 2. Bundesliga und nun bald auch erste Begegnungen in der 3. Liga.

"Dominique hat uns in den Gesprächen signalisiert, dass er große Lust verspürt, die Herausforderung bei der Fortuna anzupacken", sagt Düsseldorfs neuer Sportvorstand Samir Arabi. "Er bringt nicht nur eine enorme Zweikampf- und Kopfballstärke mit, sondern hat darüber hinaus Qualitäten im Spielaufbau und starke Führungsqualitäten."

Insgesamt musste die Fortuna einen großen Umbruch bewältigen. Aus dem bisherigen Zweitligakader blieben lediglich sechs Profis übrig. Unter den Neuen ist auch ein Trio, das Trainer Alexander Ende bereits gut kennt. Mit den Mittelfeldspielern Marcel Benger (28), Jorrit Hendrix (31) und Yassine Bouchama (29) hatte der 46-Jährige schon auf seiner vorherigen Station beim SC Preußen Münster zusammengearbeitet.

RWE: Vier Leihspieler bleiben

Endes indirekter Nachfolger in Münster ist ebenfalls mit einem ehemaligen Spieler vereint. Den Durchmarsch, den der neue Preußen-Trainer Thomas Wörle einst mit dem SSV Ulm 1846 Fußball von der Regionalliga Südwest bis in die 2. Bundesliga hingelegt hatte, erlebte Angreifer Felix Higl (zuletzt SpVgg Greuther Fürth) ab der 3. Liga mit. Deutlich zurückhaltender als die beiden Absteiger war der Vorjahresvierte MSV Duisburg auf dem Transfermarkt. Die "Zebras" verpflichteten unter anderem den zweitliga-erfahrenen Max Besuschkow (130 Einsätze) vom Ligakonkurrenten FC Ingolstadt 04 und liehen Abwehrspieler Martin Ens vom Bundesligisten SC Paderborn 07 aus.

Einen eher ungewöhnlichen Weg in der Transferpolitik ging Rot-Weiss Essen nach dem erst in der Relegation gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:0 und 0:2) knapp verpassten Aufstieg. Mit den beiden Außenverteidigern Jannik Hofmann und Franci Bouébari sowie Flügelstürmer Dickson Abiama wurden gleich drei zuvor ausgeliehene Spieler fest unter Vertrag genommen, dazu auch noch die Leihe von Angreifer Jaka Cuber Potocnik verlängert. Auf der Abgangsseite schmerzen sportlich vor allem die Verluste der Topscorer Kaito Mizuta und Torben Müsel. Dazu ging mit Kapitän Michael Schultz und Klaus Gjasula, der sich dem Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim II anschloss und dort vorangehen soll, viel Erfahrung verloren. Das RWE-Aufgebot wurde deutlich verjüngt.

Rostock holt A-Nationalspieler

Einen A-Nationalspieler hat nun der FC Hansa Rostock in seinen Reihen. Außenverteidiger Florian Bohnert, der 63 Länderspiele für Luxemburg absolviert hat, trug zuletzt das Trikot des französischen Zweitliga-Absteigers SC Bastia. Für den Offensivbereich wurde unter anderem Leon Dajaku unter Vertrag genommen. Beim letztjährigen Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball zählte der 25-Jährige mit fünf Treffern und zehn Vorlagen zu den Leistungsträgern.

In einem eher ungewöhnlichen Land wurde der SV Waldhof Mannheim auf der Suche nach neuen Spielern fündig. Angreifer Gonçalo Gregório war zuletzt in Armenien für den FC Noah auf Torejagd. In der Saison 2024/2025 wurde der 31-Jährige dort nicht nur mit 20 Treffern in 26 Begegnungen Torschützenkönig, sondern auch schon von seinem portugiesischen Landsmann Rui Mota betreut, der nun in Mannheim an der Seitenlinie steht. "Mit Rui als Trainer habe ich eine meiner erfolgreichsten Saisons gespielt", sagt Gregório. "Ich freue mich sehr auf die deutsche Fußballkultur, die mich schon immer sehr interessiert hat."

Kühlwetter und Pick vereint

An seine alte Wirkungsstätte zog es Benjamin Kanuric zum FC Ingolstadt 04 zurück. Der 23-jährige Österreicher hatte zwischen Juli 2023 und Juni 2025 insgesamt 77 Pflichtspiele (14 Tore, elf Vorlagen) für die Schanzer absolviert. Die zurückliegende Saison verbrachte Kanuric beim Leixões SC in der zweithöchsten Spielklasse von Portugal. "Bereits in den ersten Gesprächen mit ihm wurde deutlich, welchen Stellenwert der Verein für ihn hat und wie sehr er sich mit dem FCI identifiziert", so Kaderplaner Rigo Hof. "Mit seiner Qualität, Kreativität und seinem Spielverständnis bringt er genau die Eigenschaften mit, die unserem Offensivspiel guttun."

Bereits zum vierten Mal in ihrer Laufbahn spielen Christian Kühlwetter und Florian Pick nun wieder in einem Team. Die beiden Offensivspieler waren zunächst gemeinsam für die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern am Ball. Nachdem Pick den Verein zwischenzeitlich in Richtung des 1. FC Magdeburg verlassen hatte, trafen beide bei den Profis der "Roten Teufel" erneut aufeinander. Zeitgleich wechselte das Duo anschließend zum 1. FC Heidenheim, mit dem der Aufstieg in die Bundesliga gelang. 2024 trennten sich erneut die Wege kurzzeitig, ehe Kühlwetter nach seinem Vertragsende beim SSV Jahn Regensburg nun bei Picks Klub 1. FC Saarbrücken landete.

Aufsteiger FC Würzburger Kickers achtete bei seinen Transfers auf Erfahrung. So waren nicht nur Franck Evina (FC Emmen/Niederlande), Nathan de Medina (Olympic Charleroi/Belgien) und Marko Rajkovacic (Eintracht Braunschweig) schon höherklassig unterwegs. Mittelfeldspieler David Kinsombi (SC Paderborn 07) hat nicht weniger als 238 Einsätze in der 2. Bundesliga bestritten.

Abgeschlossen sind die Personalplanungen bei vielen Vereinen aber noch nicht. Bis zum 1. September ist das Transferfenster in diesem Sommer noch geöffnet. Die DFB.de-Wechselübersicht vor dem Beginn der Saison 2026/2027 in der 3. Liga.

Alemannia Aachen

Trainer: Mersad Selimbegovic, geb. 29. April 1982, (wie bisher/seit 6. November 2025)

Zugänge: Stefan Bajic (RC Straßburg Alsace/Frankreich), Ken Izekor (Bayer 04 Leverkusen U 19, zuletzt an Eintracht Braunschweig verliehen), Louis Köster (Holstein Kiel, zuletzt an VfL Bochum U 21 verliehen), Daniel Starodid (Eintracht Frankfurt U 21), Meiko Wäschenbach (Karlsruher SC)

Abgänge: Bentley Baxter Bahn (FC Augsburg U 23), Niklas Castelle (SSV Ulm 1846 Fußball, war ausgeliehen/jetzt FC Viktoria Köln), Gianluca Gaudino (VfR Aalen), Lars Gindorf (Hannover 96, war ausgeliehen), Felix Meyer (FC Schalke 04 U 23), Jonas Oehmichen (Dynamo Dresden, war ausgeliehen), Pierre Nadjombe (1. FC Magdeburg, war ausgeliehen), Fotios Pseftis (FC Lugano/Schweiz, war ausgeliehen), Marc Richter, Kwasi Okyere Wriedt (beide TSV Havelse), Omar Sillah (SpVgg Greuther Fürth, war ausgeliehen), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Lamar Yarbrough (FC Dila Gori/Georgien), Sasa Strujic (Ziel unbekannt)

Fortuna Düsseldorf

Trainer: Alexander Ende, geb. 19. September 1979, (wie bisher/seit 13. April 2026)

Zugänge: Kaden Amaniampong, Milán Czakó, Noah Egouli, Mechak Quiala Tito (alle eigene U 23), Elias Arden, Levi Mentzel, Anas Slimani (alle eigene U 19), Marcel Benger, Yassine Bouchama, Jorrit Hendrix (alle SC Preußen Münster), Jomaine Consbruch (SpVgg Greuther Fürth), Lukas Eixler (FSV Zwickau), Philipp Förster (Karlsruher SC), Miguel Gonçalves (FC 08 Homburg), Dominique Heintz (1. FC Köln), Eric Hottmann (SSV Jahn Regensburg), Louis Lord (FC Erzgebirge Aue), Felix Meiser (FC Augsburg), Lasse Rieß (1. FSV Mainz 05, ist ausgeliehen), Sascha Risch (Dynamo Dresden), Fabian Schleusener (Karlsruher SC), Steven van der Sloot (ADO Den Haag/Niederlande)

Abgänge: Karim Affo (Borussia Mönchengladbach U 23), Sotiris Alexandropoulos (Sporting Lissabon/Portugal, war ausgeliehen), Shinta Appelkamp (SpVgg Greuther Fürth), Tim Breithaupt (FC Augsburg, war ausgeliehen), Zan Celar (FC Basel/Schweiz), Jesper Daland (Cardiff City/England, war ausgeliehen), Jordy de Wijs (RKC Waalwijk/Niederlande), Anouar El Azzouzi (Frosinone Calcio/Italien), Julian Hettwer (Austria Wien/Österreich), Cedric Itten (SV Werder Bremen), Emmanuel Iyoha (1. FC Magdeburg), Marin Ljubicic (1. FC Union Berlin, war ausgeliehen), Marcel Lotka (FC Energie Cottbus), Florent Muslija (SC Freiburg, war ausgeliehen), Luca Raimund (VfL Osnabrück), Christian Rasmussen (VfL Bochum), Tim Rossmann (SG Sonnenhof Großaspach), Kenneth Schmidt (Dynamo Dresden), Sima Suso (FC Augsburg), Satoshi Tanaka (FC Schalke 04), Moritz Heyer, Florian Kastenmeier, Christopher Lenz, Valgeir Lunddal, Florian Schock (alle Ziel unbekannt)

MSV Duisburg

Trainer: Dietmar Hirsch, geb. 8. Dezember 1971, (wie bisher/seit 1. Juli 2024)

Zugänge: Max Besuschkow (FC Ingolstadt 04), Frederik Christensen (IF Brommapojkarna/Schweden), Martin Ens (SC Paderborn 07, ist ausgeliehen), Peter Remmert (FC Schalke 04, ist ausgeliehen), Ramien Safi (Rot-Weiss Essen), Toni Stahl (1. FC Schweinfurt 05), Andy Visser (Sparta Rotterdam 2/Niederlande, war verliehen), Jannik Zahmel (Blau-Weiß Lohne, war verliehen)

Abgänge: Maximilian Dittgen (VfL Bochum U 21), Luis Hartwig (SKN St. Pölten/Österreich, war an VfL Bochum U 21 verliehen), Tim Heike (SC Verl), Steffen Meuer, Leon Müller (beide SSV Ulm 1846 Fußball), Julius Paris (SV Sonsbeck), Gabriel Sadlek (1. FC Lokomotive Leipzig), Thilo Töpken (Borussia Mönchengladbach U 23), Jesse Tugbenyo (TSV Havelse), Dominik Becker, Florian Egerer, Mert Göckan, Omer Hanin (alle Ziel unbekannt)

Rot-Weiss Essen

Trainer: Uwe Koschinat, geb. 1. September 1971, (wie bisher/seit 12. Dezember 2024)

Zugänge: Luca Bazzoli (SSV Ulm 1846 Fußball, war verliehen), Ekin Celebi (1. FC Schweinfurt 05, war verliehen), Aiman Dardari (FC Augsburg, ist ausgeliehen), Romero Gerres, James Gnagnon (beide eigene U 19), Max Geschwill (Holstein Kiel), Tony Menzel (Dynamo Dresden, ist ausgeliehen), Noah Pesch (Borussia Mönchengladbach), Janne Sietan (SV Waldhof Mannheim), Semir Telalovic (1. FC Nürnberg, ist ausgeliehen)

Abgänge: Tino Casali (VfL Bochum), Klaus Gjasula (TSG Hoffenheim II), Jannik Mause (1. FC Kaiserslautern, war ausgeliehen), Kaito Mizuta (Le Havre AC/Frankreich), Torben Müsel (1. FC Magdeburg), Kelsey Owusu (1. FC Saarbrücken), Ramien Safi (MSV Duisburg), Nicolai Schulte-Kellinghaus (SG Wattenscheid 09, ist verliehen), Nils Kaiser, Tobias Kraulich, Danny Schmidt, Michael Schultz (alle Ziel unbekannt)

SG Sonnenhof Großaspach

Trainer: Pascal Reinhardt, geb. 11. September 1992, (wie bisher/seit 1. Juli 2023)

Zugänge: Robin Dittrich (VfB Stuttgart U 19), Marlon Faß (Dynamo Dresden, ist ausgeliehen), Mark Gashi (TSG Backnang), Deli Hajdini (VfB Stuttgart II), Noah Santiago Lorch (VfB Eppingen), Tim Rossmann (Fortuna Düsseldorf), Marius Uhl (Würzburger Kickers)

Abgänge: Steffen Bönisch (FV Löchgau), Max Düwel (TuS Dassendorf), Mike Huras (1. FC Normannia Gmünd), Michael Kleinschrodt (VfR Aalen), Hugo Kretschmar (SpVgg Rommelshausen), Fabio Lettieri (1. FC Normannia Gmünd, ist verliehen), Alexander Michalik (Türkspor Neckarsulm), Mert Taselen (SV Sandhausen), Valentyn Podolskyi (Ziel unbekannt)

TSV Havelse

Trainer: Samir Ferchichi, geb. 28. Mai 1985, (wie bisher/seit 21. September 2022)

Zugänge: Joel Darko Ampem, Anton Hanke, Ermal Krasniqi, Tyron Ohaji, Leon Svitek (alle eigene U 19), Alexander Guiddir (FC Schalke 04 U 23, ist ausgeliehen), Finn Kiszka (HSC Hannover), Donald Nduka (FC Ingolstadt 04), Max Lamby (FC Schalke 04 U 23), Leonardo Posadas (Hamburger SV U 21), Marc Richter, Kwasi Wriedt (beide Alemannia Aachen), Kevin Schumacher (VfL Osnabrück), Niklas Tauer (1. FSV Mainz 05), Jesse Tugbenyo (MSV Duisburg), Eric Voufack (Kolding IF/Dänemark, ist ausgeliehen)

Abgänge: Tom Berger (SV Babelsberg 03), Nassim Boujellab (SSV Jahn Regensburg), Jonah Busse (SC Preußen Münster U 23), Alexander Dlugaiczyk (Karriere beendet), Julius Düker (SC Freiburg U 23), Marko Ilic (Brisbane Roar/Australien), Yannik Jaeschke (SV Vorwärts Hülsen), Besfort Kolgeci, Noah Plume (beide STK Eilvese), Hasan Özdemir (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Manuel Polster (ASK Voitsberg/Österreich), Arlind Rexhepi (SV Waldhof Mannheim, war ausgeliehen), Marco Schleef (Arminia Hannover), Christopher Schepp (SV Drochtersen/Assel), Emre Aytun, Tim Dierßen, Dominic Minz, Robin Müller, Julian Rufidis (alle Ziel unbekannt)

TSG Hoffenheim II

Trainer: Stefan Kleineheismann, geb. 8. Februar 1988, (wie bisher/seit 1. Juli 2025)

Zugänge: Konstantin Aleksa (FK Austria Wien/Österreich), Zain Biazid, Nico Biedermann, Krystof Cizek, Jykese Fields, Noah Mikrut, Matthew Moore, Maxime Ndong-Penda, Nils Schlosser, Tristan Spranger, Lion Wagenbach (alle eigene U 19), Jakov Dedic (NK Osijek U17/Kroatien), Klaus Gjasula (Rot-Weiss Essen), Timo Hildmann (FSV Frankfurt), Tim Müller (1. FSV Mainz 05 U 23), Santino Pistrol (First Vienna FC/Österreich), Tobias Trautner (1. FC Köln U 21), Yasin Zor (FC-Astoria Walldorf)

Abgänge: Natnael Abraha (eigener Profikader), Florian Bähr (SV Meppen), Luca Erlein (Bayer 04 Leverkusen, an FC Energie Cottbus weiterverliehen), Paul Hennrich (1. FC Heidenheim), Yannis Hör (SV Waldhof Mannheim), Leonard Krasniqi (1. FC Schweinfurt 05, ist verliehen), Benjamin Lade (1. FC Saarbrücken), Yannik Lührs (SV Darmstadt 98), Yannick Onohiol (1. FC Kaiserslautern), Melvin Onos (VfR Aalen), Daniel Labila, Arian Llugiqi (beide Ziel unbekannt)

FC Ingolstadt 04

Trainerin: Sabrina Wittmann, geb. 19. Juli 1991, (wie bisher/seit 2. Mai 2024)

Zugänge: Tomislav Bagaric, Rafael Eßlinger, Noel Lakatos (alle eigene U 23), Keanan Bennetts (Notts County/England), Elias Decker (Hertha BSC U 23, war verliehen), Sejdo Durakov, Obed Ugondu (beide Rot-Weiß Erfurt), Joseph Ganda (Hannover 96 U 23), Benjamin Kanuric (Leixões SC/Portugal), Lars Lokotsch (SC Preußen Münster), Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Davide-Danilo Sekulovic (SpVgg Bayreuth, war verliehen), Jong-min Seo (First Vienna FC/Österreich)

Abgänge: Max Besuschkow (MSV Duisburg), Mads Borchers (HJK Helsinki/Finnland), Frederik Christensen (Tromsø IL/Norwegen), Gustav Christensen (Hertha BSC, war ausgeliehen), Marcel Costly (1. FC Heidenheim), Mattis Hoppe (SSV Ulm 1846 Fußball), Emilio Kehrer (Willem II Tilburg/Niederlande, war ausgeliehen/jetzt FC Winterthur/Schweiz), Donald Nduka (TSV Havelse), Yann Sturm (SC Freiburg, war ausgeliehen), Kai Eisele (Ziel unbekannt)

FC Viktoria Köln

Trainer: Marian Wilhelm, geb. 19. September 1988, (wie bisher/seit 1. Juli 2025)

Zugänge: Felix Albers, Oskar Hill (SpVg Frechen 20, war verliehen), Jason Amann (1. FSV Mainz 05 U 23), Niklas Castelle (SSV Ulm 1846 Fußball, zuletzt an Alemannia Aachen verliehen), Pascal Fallmann (FC Erzgebirge Aue), Eric Gueye (Rot-Weiß Oberhausen), Kilian Jacob (TSV 1860 München), Niklas Jahn (VfL Bochum U 21), Noah Maboulou (1. FC Nürnberg, ist ausgeliehen), Alexander Prokopenko (FC Carl Zeiss Jena), Niklas Swider (Borussia Mönchengladbach, ist ausgeliehen), David Wyciok (eigene U 19)

Abgänge: Joel Agyekum (Hamburger SV, war ausgeliehen), Lars Dietz (Patro Eisden Maasmechelen/Belgien), Fabian Fricke (SV Bergisch Gladbach 09, ist verliehen), Simon Handle (UFC Hallein/Österreich), Soichiro Kozuki (Shonan Bellmare/Japan), Leonhard Münst (VfL Osnabrück), Leander Popp (SpVgg Greuther Fürth, war ausgeliehen), Frank Ronstadt (1. FC Kaiserslautern, war ausgeliehen), David Richter (Chemnitzer FC), Benjamin Zank (SpVgg Greuther Fürth), Florian Engelhardt, Robin Velasco (beide Ziel unbekannt)

Fortuna Köln

Trainer: Matthias Mink, geb. 31. Juli 1967, (wie bisher/seit 1. März 2024)

Zugänge: Romeo Aigbekaen (FC St. Pauli U 23, ist ausgeliehen), Bennit Bröger (SC Paderborn 07, ist ausgeliehen), Kevin Krumme (SC Paderborn 07 U 21, ist ausgeliehen), Jasper Löffelsend (LKS Lodz/Polen), David Savic, Ben Zich (beide Fortuna Düsseldorf U 23)

Abgänge: Younes Derbali (Bonner SC), Salim Hadouchi (eigene U 23), Kian Hekmat (1. FC Köln U 21, war ausgeliehen), Jannick Theißen (Germania Teveren), Jonathan Kafu (Ziel unbekannt)

SV Waldhof Mannheim

Trainer: Rui Mota, geb. 26. März 1979, (zuvor Ludogorets Razgrad, Bulgarien/seit 1. Juli 2026) für Luc Holtz (FC Metz/Frankreich)

Zugänge: Gonçalo Gregório (FC Noah Erewan/Armenien), Yannis Hör (TSG Hoffenheim II), Claudio Kammerknecht (Dynamo Dresden), Darnell Keumo (VfL Bochum, ist ausgeliehen), Leroy Mickels (Zira FK/Aserbaidschan), Jid Okeke (Stockport County/England), Moritz Polte (BFC Dynamo), Kian Ramadani (1. FC Kaiserslautern U 19), Arlind Rexhepi (TSV Havelse, war verliehen), Noah Sarenren Bazee (Arminia Bielefeld), Julian Ulbricht (SV Meppen)

Abgänge: Sanoussy Ba (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), Rico Benatelli (SV 07 Elversberg U 21), Arianit Ferati, Felix Lohkemper, Seyhan Yigit (alle SV Sandhausen), Niklas Hoffmann (1. FC Köln U 21), Oluwaseun Ogbemudia (1. FC Union Berlin, war ausgeliehen), Janne Sietan (Rot-Weiss Essen), Yusuf Wardak (FC Energie Cottbus), Samuel Abifade, Emmanuel Iwe, Sascha Voelcke (alle Ziel unbekannt)

SV Meppen

Trainer: Lucas Beniermann, geb. 7. August 1990, (wie bisher/seit 12. August 2024)

Zugänge: Cyrill Akono (BSG Chemie Leipzig), Florian Bähr (TSG Hoffenheim II), Jona Borsum (Eintracht Braunschweig, ist ausgeliehen), Jannic Ehlers (FC Erzgebirge Aue), Kasra Ghawilu (SSV Jeddeloh), Richard Maier (FC Bayern München U 23, ist ausgeliehen), Luca Prasse (Holstein Kiel, ist ausgeliehen), Timo Schmitz (1. FC Köln U 19), Henrik Wittock (eigene U 19)

Abgänge: Ols Backhaus (TuS Esens), Daniel Haritonov (1. FC Phönix Lübeck), Amin Muja (SV Atlas Delmenhorst), Mika Stuhlmacher (SC Preußen Münster), Leon Tasov (SC Preußen Münster, war ausgeliehen), Julian Ulbricht (SV Waldhof Mannheim), Jonathan Wensing (VfL Osnabrück), Lasse Zumdieck (SV Rödinghausen), Malte Zumdieck (Sportfreunde Lotte)

SC Preußen Münster

Trainer: Thomas Wörle, geb. 11. Februar 1982, (zuvor SSV Ulm 1846 Fußball/seit 1. Juli 2026) für Alois Schwartz

Zugänge: Wesley Adeh (SV Werder Bremen, ist ausgeliehen), Mikhail Demirhan, Niklas Varelmann (beide eigene U 23), Tim Dietrich (FC Schalke 04 U 23), Paul Ervens (eigene U 19), Matthias Harsman (SV Rödinghausen), Ryan Johansson (SV Wehen Wiesbaden), Louis Kolbe (SV Sandhausen), Jakob Korte (FC Gütersloh, war verliehen), Montell Ndikom (Hannover 96 U 23), Marvin Schulz (SV Sandhausen, war verliehen), Mika Stuhlmacher (SV Meppen), Leon Tasov (SV Meppen, war verliehen), Lucas Zeller (1. FC Schweinfurt 05)

Abgänge: Etienne Amenyido (Újpest FC Budapest/Ungarn), Oliver Batista Meier, Jano ter Horst (beide SC Paderborn 07), Marcel Benger, Yassine Bouchama, Jorrit Hendrix (alle Fortuna Düsseldorf), Marvin Benjamins (Kickers Emden), Jannis Heuer (SpVgg Greuther Fürth), Felix Higl (SpVgg Greuther Fürth), Paul Jaeckel (1. FC Magdeburg), Lars Lokotsch (FC Ingolstadt 04), Tobias Raschl (Dynamo Dresden), Imad Rondic (1. FC Köln, war ausgeliehen), Shin Yamada (Oud-Heverlee Leuven/Belgien), Mikkel Kirkeskov, Marian Kirsch, Marco Meyerhöfer (alle Ziel unbekannt)

SSV Jahn Regensburg

Trainer: Sascha Hildmann, geb. 7. April 1972, (wie bisher/seit 31. März 2026)

Zugänge: Davis Asante (SV Rödinghausen, war verliehen), Nassim Boujellab (TSV Havelse), Arian Dizdarevic (eigene U 17), Hannes Hermann (Hamburger SV, ist ausgeliehen), Patrick Hobsch, David Philipp (beide TSV 1860 München), Erik Majetschak (FC Erzgebirge Aue), Max Schmitt (FC Bayern München U 23, zuletzt an SSV Ulm 1846 Fußball verliehen), Marco Wörner (SC Paderborn 07, ist ausgeliehen/war zuletzt an SC Verl verliehen)

Abgänge: Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Noel Eichinger (Karlsruher SC), Felix Gebhardt (FC Lugano/Schweiz), Andreas Geipl (Chemnitzer FC), Eric Hottmann (Fortuna Düsseldorf), Christian Kühlwetter (1. FC Saarbrücken), Philipp Müller (SpVgg Greuther Fürth, war ausgeliehen), Nick Seidel (1. FC Nürnberg, war ausgeliehen/jetzt SC Verl), Leon-Oumar Wechsel (Hannover 96, war ausgeliehen/jetzt SV Eintracht-Trier), Julian Pollersbeck (Ziel unbekannt)

FC Hansa Rostock

Trainer: Daniel Brinkmann, geb. 29. Januar 1986, (wie bisher/seit 2. November 2024)

Zugänge: Florian Bohnert (SC Bastia/Frankreich), Leon Dajaku, Niklas Kölle (beide SSV Ulm 1846 Fußball), Robin Falk, Felikss Sprogis (beide eigene U 19), Dario Gebuhr (Chemnitzer FC, war verliehen), Ouassim Karada (Eintracht Frankfurt U 21, ist ausgeliehen), Tim Krohn (Rot-Weiß Oberhausen, war verliehen), Peter Kiedl (SK Sturm Graz/Österreich), Bernie Lennemann (1. FC Köln U 21), Yannick Michaelis (Borussia Mönchengladbach U 23), Yannic Stein (1. FC Union Berlin), Luca Unbehaun (FC Emmen/Niederlande)

Abgänge: Viktor Bergh (Karlsruher SC), Max Hagemoser (SV Pastow), Christian Kinsombi (FC Energie Cottbus), Lukas Kunze (Arminia Bielefeld, war ausgeliehen), Adrien Lebeau (USL Dunkerque/Frankreich), Felix Ruschke (Blau-Weiß Linz/Österreich), Benjamin Uphoff (Eintracht Braunschweig), Cedric Harenbrock, Jan Mejdr, Nico Neidhart (alle Ziel unbekannt)

1. FC Saarbrücken

Trainer: Argirios Giannikis, geb. 9. Juli 1980, (wie bisher/seit 11. Februar 2026)

Zugänge: Nikola Aracic (SC Wiedenbrück), Anton Bäuerle (SC Paderborn 07), Matteo Bignetti (SK Sturm Graz/Österreich), Kevin Broll (SV Wehen Wiesbaden), Mladen Cvjetinovic (Holstein Kiel, ist ausgeliehen), Daniel Gleiber (1. FSV Mainz 05, ist ausgeliehen), Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray Istanbul/Türkei), Nils Krämer (eigene U 19), Christian Kühlwetter (SSV Jahn Regensburg), Benjamin Lade (TSG Hoffenheim II), Seung-joon Lee (Khor Fakkan SSC/Vereinigte Arabische Emirate), Abdenego Nankishi (VfB Stuttgart II), Kelsey Owusu (Rot-Weiss Essen), Zac Shuaib (Real Sociedad San Sebastian C/Spanien), Alexander Staff (Eintracht Frankfurt, ist ausgeliehen), Siemen Voet (TSV 1860 München)

Abgänge: Joel Bichsel (FC Lugano/Schweiz), Tim Civeja (Karlsruher SC), Amine Groune (Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01/Frankreich), Jonas Nickisch (KSV Hessen Kassel), Till Schumacher (FC Augsburg U 23), Tim Paterok (SV Rödinghausen), Sven Sonnenberg (VSG Altglienicke), Lasse Wilhelm (ADO Den Haag/Niederlande), Luca Wollschläger (FC Carl Zeiss Jena), Manuel Zeitz (FC Rastpfuhl), Rhani Abdennour, Robin Bormuth, Rodney Elongo-Yombo, Elijah Krahn, Phillip Menzel, Amine Naïfi, Richard Neudecker, Kasim Rabihic (alle Ziel unbekannt)

VfB Stuttgart II

Trainer: Nico Willig, geb. 11. Dezember 1980, (wie bisher/seit 1. Juli 2025)

Zugänge: Julian Bock (FC Luzern/Schweiz), Eliot Bujupi (KVC Westerlo/Belgien, war verliehen), Tuncay Durna, Antonijo Janjic, Tom Santos, Collin Schramm, Mattheos Tsigkas, Neno Zezelj (alle eigene U 19), David Preu (1. FC Union Berlin), Peter Reinhardt (FV Illertissen, war verliehen), Oliver Rölke (Hertha BSC U 23), Veit Stange (Borussia Mönchengladbach U 23), Tim van der Leij (RKC Waalwijk/Niederlande)

Abgänge: Alexandre Azevedo (SSV Ulm 1846 Fußball), Samuele Di Benedetto (Eintracht Braunschweig), Kenny Freßle, Tino Kaufmann (beide FC-Astoria Walldorf), Paulo Fritschi (SC Freiburg U 23), Deli Hajdini (SG Sonnenhof Großaspach), Nuha Jatta (SC União Torreense/Portugal), Semih Kara (Karriere beendet), Jarzinho Malanga, Laurin Ulrich (beide eigener Profikader), Leny Meyer (FC Famalicão/Portugal), Abdenego Nankishi (1. FC Saarbrücken), Mansour Ouro-Tagba (1. FC Köln U 21, war ausgeliehen), Mohamed Sankoh (Randers FC/Dänemark), David Trischler (Ziel unbekannt)

SC Verl

Trainer: Orest Shala, geb. 20. November 1991,(zuvor CD Mafra, Portugal/seit 1. Juli 2026) für Tobias Strobl (VfL Wolfsburg)

Zugänge: Emmanuel Bamba, Julian Fuest (beide eigene U 21), Janne Berner (Hertha BSC, ist ausgeliehen), Mika Clausen (FC Erzgebirge Aue), Amin Farouk (FSV Frankfurt), Tim Heike (MSV Duisburg), Tim Hoffmann (Hertha BSC), Moritz Kaube (FC Augsburg U 23), André Leipold (FK Pardubice/Tschechien, ist ausgeliehen), Timo Schlieck (RB Leipzig, ist ausgeliehen), Nick Seidel (1. FC Nürnberg, zuletzt an SSV Jahn Regensburg verliehen), Felix Vogler (1. FC Magdeburg U 23), Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV U 21)

Abgänge: Jonas Arweiler (1. FC Köln U 21), Alessio Besio (VfL Wolfsburg), Martin Ens (SC Paderborn 07, war ausgeliehen/jetzt MSV Duisburg), Timur Gayret (SC Paderborn 07), Konstantin Gerhardt, Michel Stöcker (beide Sportfreunde Siegen), Tobias Knost (Bonner SC), Oualid Mhamdi (1. FC Heidenheim), Fynn Otto (1. FC Nürnberg), Philipp Schulze (Górnik Zabrze/Polen), Julian Stark (FC Vaduz/Schweiz), Berkan Taz (VfL Bochum), Marco Wörner (SC Paderborn 07, war ausgeliehen/an SSV Jahn Regensburg weiterverliehen), Marlon Zacharias (Victoria Clarholz), Marco Mannhardt (Ziel unbekannt)

SV Wehen Wiesbaden

Trainer: Daniel Scherning, geb. 29. Oktober 1983, (wie bisher/seit 10. November 2025)

Zugänge: Niklas Brandt (SSV Ulm 1846 Fußball), Philipp Hercher (1. FC Magdeburg), Sinan Karweina (FC Luzern/Schweiz)

Abgänge: Jan Becker (Kickers Offenbach, ist verliehen), Kevin Broll (1. FC Saarbrücken), Ivan Franjic (FC Würzburger Kickers), Ryan Johansson (SC Preußen Münster), Fatih Kaya (Samsunspor/Türkei), Felix Luckeneder (First Vienna FC/Österreich), Sascha Mockenhaupt (SG Hüffelsheim), Milad Nejad (FC Eintracht Norderstedt), Nassim El Ouarti, Orestis Kiomourtzoglou (beide Ziel unbekannt)

FC Würzburger Kickers

Trainer: Michael Schiele, geb. 3. März 1978, (wie bisher/seit 16. März 2026)

Zugänge: David Abrangao (SpVgg Greuther Fürth, ist ausgeliehen), Nathan de Medina (Olympic Charleroi/Belgien), Leo Eberle (1. FC Nürnberg U 23), Namrud Embaye (FV Illertissen), Franck Evina (FC Emmen/Niederlande), Ivan Franjic (SV Wehen Wiesbaden), Burak Karakaya (SV Darmstadt 98 U 21), Xaver Kiefersauer (1. FC Nürnberg, ist ausgeliehen), David Kinsombi (SC Paderborn 07), Marko Rajkovacic (Eintracht Braunschweig), Kristijan Taseski (FC Augsburg U 23)

Abgänge: Cherif Cisse (Eintracht Frankfurt U 21), Nick Guttenberger (SpVgg Greuther Fürth U 21), Bennet Knaus (TSV Eisingen), Peter Kurzweg (eigene U 23), Marius Uhl (SG Sonnenhof Großaspach), Mustafa Zekiroski (FC Eintracht Bamberg), Vincent Friedsam, Martin Thomann (beide Ziel unbekannt)

Stand: 4. August 2026