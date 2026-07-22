Spieltage 3 bis 7 in der 3. Liga terminiert

Eine Woche nach der Terminierung der ersten beiden Spieltage hat der Deutsche Fußball-Bund auch die Spieltage 3 bis 7 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Wie gewohnt mussten die Ansetzungen in den Bundesligen abgewartet werden, ehe der DFB die nötigen Abstimmungen mit den zuständigen Sicherheitsbehörden vornehmen konnte. Terminiert sind nun in der 3. Liga alle Partien bis einschließlich 20. September. Im Ansetzungszeitraum ist auch der erste Wochenspieltag enthalten.

Im Anschluss an die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal (21. bis 24. August) läuten Fortuna Düsseldorf und der VfB Stuttgart II am Freitag, 28. August, den 3. Spieltag in der 3. Liga ein. Einen Tag später ist Aufsteiger SV Meppen bei Alemannia Aachen zu Gast, Rot Weiss Essen ist zeitgleich beim SV Wehen Wiesbaden gefordert. Der 1. FC Saarbrücken und der F.C. Hansa Rostock treffen sonntags aufeinander (13.30 Uhr). Grund ist eine entsprechende Vorgabe der Sicherheitsbehörden. Auch die beiden anderen Sonntagsspiele am 30. August zwischen dem TSV Havelse und Waldhof Mannheim (16.30 Uhr) sowie Viktoria Köln und dem SC Preußen Münster (19.30 Uhr) sind von Sicherheitsvorgaben betroffen.

Sicherheitsvorgaben bestimmen Ansetzungen maßgeblich

Die Hinweise der Sicherheitsorgane haben weiterhin maßgeblichen Einfluss auf die Ansetzungen in der 3. Liga und sind für den DFB verbindlich zu beachten. Es kann sich dabei um eine zwingende Vorgabe für das einzelne Spiel handeln, oft ergibt sich die Verteilung der Partien auf die verschiedenen Tage und Anstoßzeiten aber auch aus der Kombination verschiedener Kriterien. Beispiele sind: zeitliche Trennung bestimmter Spiele, Parallelveranstaltungen am Spielort, keine bundesweiten Überschneidungen von Reisewegen rivalisierender Fangruppen. Die Spiele der Bundesligen sind dabei mitzuberücksichtigen.

Betroffen von Vorgaben ist am 4. Spieltag unter anderem der Gastauftritt von Zweitligaabsteiger Fortuna Düsseldorf beim Aufsteiger Fortuna Köln, der am Sonntag, 6. September, um 19.30 Uhr angepfiffen wird. Bereits am Freitagabend (4. September, 19 Uhr) trifft der FC Ingolstadt zuhause auf Alemannia Aachen. Zum Samstagsprogramm gehören Hansa Rostocks Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden, das Duell zwischen dem SV Meppen und 1. FC Saarbrücken sowie die Begegnung SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg.

Der 5. Spieltag startet beim FC Viktoria Köln, der am Höhenberg den F.C. Hansa Rostock (Freitag, 11. September) empfängt. Tags darauf wartet ab 14 Uhr mit der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem MSV Duisburg ein besonderes Highlight vor sicherlich großer Kulisse. Sonntags reist Waldhof Mannheim nach Wiesbaden (16.30 Uhr), ehe die TSG Hoffenheim II und Fortuna Köln ab 19.30 Uhr das Wochenende beschließen.

Nur zwei Tage später geht es schon mit dem 6. Spieltag weiter. Jeweils fünf Begegnungen stehen am Dienstag und Mittwoch auf dem Plan, darunter SSV Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf (15. September) sowie SC Preußen Münster – 1. FC Saarbrücken und SV Waldhof Mannheim – Rot-Weiss Essen (beide 16. September). Anpfiff zu allen Partien ist um 19 Uhr.

Die gleiche Anstoßzeit hat die Auftaktpartie des 7. Spieltags zwischen dem SC Verl und den Würzburger Kickers am Freitag, 18. September. Am Samstagnachmittag freuen sich der Aachener Tivoli und die gastgebende Alemannia auf Fortuna Düsseldorf (14 Uhr). Auch der Sonntag, 20. September, hat es in sich: Rot-Weiss Essen spielt gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr), der SV Waldhof Mannheim trifft auf Preußen Münster (16.30 Uhr). Im Abendspiel ist der MSV Duisburg beim SV Wehen Wiesbaden zu Gast. Allen drei Sonntagsansetzungen des Spieltags liegen verbindliche Sicherheitsvorgaben zugrunde.

Der Regelspieltag in der 3. Liga

Das feste Spieltagsformat in der 3. Liga ist unverändert. Die Partien verteilen sich an Wochenenden auf drei Tage:

ein Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

ein Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.